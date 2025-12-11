Α’ Κατηγορία: Ο Ζήκος «σφυρίζει» το ντέρμπι Αρης – Πάτραι

Ο Μιχάλης Ζήκος θα διευθύνει το ντέρμπι της 12ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Α’ Κατηγορίας, ανάμεσα στον Αρη Πατρών και το Πάτραι. Συνοπτικά οι διαιτητές των αγώνων του σαββατοκύριακου και της Δευτέρας:

Α’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΣΑΒΒΑΤΟ 13/12

Α’ ΟΜΙΛΟΣ

Γηπ. Ριόλου, 15.00: Πανμοβριακός – Δόξα Νιφορεΐκων, Μαρδάς.

Γηπ. Ζαρουχλεΐκων, 15.00: Ατρόμητος Πατρών – Αστέρας Μιντιλογλίου, Φωτείνης.

Γηπ. Ροιτίκων, 15.00: Αστέρας Τσουκαλεΐκων – Διαγόρας , Παπακωνσταντίνου.

Γηπ. Σαραβαλίου, 18.00: Αχαιός – Πήγασος, Σπηλιόπουλος.

Β’ ΟΜΙΛΟΣ

Γηπ. Αγυιάς, 15.00: Ηρακλής Πατρών – Εθνικός, Βαβαρούτας.

Γηπ. Νίκης Προαστείου, 15.00: Κεραυνός – Αστέρας Τέμενης, Ταξιάρχης.

Γηπ. Α. Κάνιστρας, 15.00: Απόλλων Εγλυκάδας – Νίκη Προαστείου, Κωσταγιάννης.

Γηπ. Προσφυγικών, 18.00: Αρης Πατρών – Πάτραι, Zήκος.

ΚΥΡΙΑΚΗ 14/12

Α’ ΟΜΙΛΟΣ

Γηπ. Κ. Αχαΐας, 15.00: Αχαϊκή – Δόξα Παραλίας, Μερμήγκας.

Β’ ΟΜΙΛΟΣ

Γηπ. Ακράτας, 15.00: Αιγείρα/Ακράτα – Ζαβλάνι, Κωσταγιάννης.

Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΣΑΒΒΑΤΟ 13/12

Β’ ΟΜΙΛΟΣ

Γηπ. Σαραβαλίου, 15.00: Αστέρας Λεοντίου – Θύελλα Αιγίου, Παπαχρήστος.

Γηπ. Ρίου, 15.00: Αίας Πατρών – Αετός Ρίου, Βελιού.

Γηπ. Πλαστήρα, 15.00: ΑΕ Αιγίου – Αχιλλέας Καμαρών, Γκαβός.

Γηπ. Νίκης Προαστείου, 18.00: Αργυρά – Δαβουρλής 92, Μερμήγκας.

ΚΥΡΙΑΚΗ 14/12

Β’ ΟΜΙΛΟΣ

Γηπ. Αβύθου, 15.00: Αβυθος – Αρόη, Φωτείνης.

Γηπ. Αγυιάς, 18.00: Πανιώνιος/Αχιλλέας – Πάτρα 2005, Τσάκης.

Α’ ΟΜΙΛΟΣ

Γηπ. Σταυροδρομίου, 15.00: Τριταίας – Σταροχώρι, Τσεντούρος.

Γηπ. Λιμνοχωρίου, 15.00: Λιμνοχώρι – Δίας, Ζήκος.

Γηπ. Κρίνου, 15.00: Κρίνος – Πείρος, Σταθόπουλος.

Γηπ. Ζαρουχλεΐκων, 18.30: Παναθηναϊκός Πατρών – Πυρσός, Μαρδάς.

Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΣΑΒΒΑΤΟ 13/12

Α’ ΟΜΙΛΟΣ

Γηπ. Atlas Arena, 15.00: Ατλας – Πετεινοί, Χριστοδουλάτος.

Γηπ. Ζαρουχλεΐκων, 18.30: Ατρόμητος Β – Αναγέννηση Σκιαδά, Βαβίλης.

ΚΥΡΙΑΚΗ 14/12

Α’ ΟΜΙΛΟΣ

Γηπ. Σαραβαλίου, 12.00: Ικαρος Πετρωτού – Ψηλαλώνια, Κωνστανταρόπουλος.

Γηπ. Προσφυγικών, 12.00: Περιβόλα – Ολυμπιακός Φίλων Ποδοσφαίρου, Σπηλιόπουλος.

Β’ ΟΜΙΛΟΣ

Γηπ. Αγυιάς, 14.30: Αίολος – Αυτόνομη, Μαρδάς.

Γηπ. Πλαστήρα, 15.00: ΑΟ Αιγίου – Απόλλων Αιγίου, Παπαδής.

Γηπ. Προσφυγικών, 15.00: Αρόη – Φοίνικας Αγυιάς, Βελιού.

Γηπ. Προσφυγικών, 18.00: Πάτραι Β – Φλόγα Ρόδιας, Παπακωνσταντίνου.

ΔΕΥΤΕΡΑ 15/12

Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Β’ ΟΜΙΛΟΣ

Γηπ. Προσφυγικών, 18.00: Ολυμπιακός Πατρών – Καλάβρυτα, Σταθόπουλος.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



