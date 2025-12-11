Α’ Κατηγορία: Ο Ζήκος «σφυρίζει» το ντέρμπι Αρης – Πάτραι

Οι διαιτητές σε όλα τα παιχνίδια Α’, Β’ και Γ’ Κατηγορίας

Α' Κατηγορία: Ο Ζήκος «σφυρίζει» το ντέρμπι Αρης - Πάτραι
11 Δεκ. 2025 19:16
Pelop News

Ο Μιχάλης Ζήκος θα διευθύνει το ντέρμπι της 12ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος  της Α’ Κατηγορίας, ανάμεσα στον Αρη Πατρών και το Πάτραι. Συνοπτικά οι διαιτητές των αγώνων του σαββατοκύριακου και της Δευτέρας:

Α’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΣΑΒΒΑΤΟ 13/12
Α’ ΟΜΙΛΟΣ
Γηπ. Ριόλου, 15.00: Πανμοβριακός – Δόξα Νιφορεΐκων, Μαρδάς.
Γηπ. Ζαρουχλεΐκων, 15.00: Ατρόμητος Πατρών – Αστέρας Μιντιλογλίου, Φωτείνης.
Γηπ. Ροιτίκων, 15.00: Αστέρας Τσουκαλεΐκων – Διαγόρας , Παπακωνσταντίνου.
Γηπ. Σαραβαλίου, 18.00: Αχαιός – Πήγασος, Σπηλιόπουλος.
Β’ ΟΜΙΛΟΣ
Γηπ. Αγυιάς, 15.00: Ηρακλής Πατρών – Εθνικός, Βαβαρούτας.
Γηπ. Νίκης Προαστείου, 15.00: Κεραυνός – Αστέρας Τέμενης, Ταξιάρχης.
Γηπ. Α. Κάνιστρας, 15.00: Απόλλων Εγλυκάδας – Νίκη Προαστείου, Κωσταγιάννης.
Γηπ. Προσφυγικών, 18.00: Αρης Πατρών – Πάτραι, Zήκος.
ΚΥΡΙΑΚΗ 14/12
Α’ ΟΜΙΛΟΣ
Γηπ. Κ. Αχαΐας, 15.00: Αχαϊκή – Δόξα Παραλίας, Μερμήγκας.
Β’ ΟΜΙΛΟΣ
Γηπ. Ακράτας, 15.00: Αιγείρα/Ακράτα – Ζαβλάνι, Κωσταγιάννης.
Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΣΑΒΒΑΤΟ 13/12
Β’ ΟΜΙΛΟΣ
Γηπ. Σαραβαλίου, 15.00: Αστέρας Λεοντίου – Θύελλα Αιγίου, Παπαχρήστος.
Γηπ. Ρίου, 15.00: Αίας Πατρών – Αετός Ρίου, Βελιού.
Γηπ. Πλαστήρα, 15.00: ΑΕ Αιγίου – Αχιλλέας Καμαρών, Γκαβός.
Γηπ. Νίκης Προαστείου, 18.00: Αργυρά – Δαβουρλής 92, Μερμήγκας.
ΚΥΡΙΑΚΗ 14/12
Β’ ΟΜΙΛΟΣ
Γηπ. Αβύθου, 15.00: Αβυθος – Αρόη, Φωτείνης.
Γηπ. Αγυιάς, 18.00: Πανιώνιος/Αχιλλέας – Πάτρα 2005, Τσάκης.
Α’ ΟΜΙΛΟΣ
Γηπ. Σταυροδρομίου, 15.00: Τριταίας – Σταροχώρι, Τσεντούρος.
Γηπ. Λιμνοχωρίου, 15.00: Λιμνοχώρι – Δίας, Ζήκος.
Γηπ. Κρίνου, 15.00: Κρίνος – Πείρος, Σταθόπουλος.
Γηπ. Ζαρουχλεΐκων, 18.30: Παναθηναϊκός Πατρών – Πυρσός, Μαρδάς.
Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΣΑΒΒΑΤΟ 13/12
Α’ ΟΜΙΛΟΣ
Γηπ. Atlas Arena, 15.00: Ατλας – Πετεινοί, Χριστοδουλάτος.
Γηπ. Ζαρουχλεΐκων, 18.30: Ατρόμητος Β – Αναγέννηση Σκιαδά, Βαβίλης.
ΚΥΡΙΑΚΗ 14/12
Α’ ΟΜΙΛΟΣ
Γηπ. Σαραβαλίου, 12.00: Ικαρος Πετρωτού – Ψηλαλώνια, Κωνστανταρόπουλος.
Γηπ. Προσφυγικών, 12.00: Περιβόλα – Ολυμπιακός Φίλων Ποδοσφαίρου, Σπηλιόπουλος.
Β’ ΟΜΙΛΟΣ
Γηπ. Αγυιάς, 14.30: Αίολος – Αυτόνομη, Μαρδάς.
Γηπ. Πλαστήρα, 15.00: ΑΟ Αιγίου – Απόλλων Αιγίου, Παπαδής.
Γηπ. Προσφυγικών, 15.00: Αρόη – Φοίνικας Αγυιάς, Βελιού.
Γηπ. Προσφυγικών, 18.00: Πάτραι Β – Φλόγα Ρόδιας, Παπακωνσταντίνου.
ΔΕΥΤΕΡΑ 15/12
Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Β’ ΟΜΙΛΟΣ
Γηπ. Προσφυγικών, 18.00: Ολυμπιακός Πατρών – Καλάβρυτα, Σταθόπουλος.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
7:24 Πάτρα: Νηπιαγωγός κατηγορείται για κακοποίηση παιδιών ΑμεΑ ΦΩΤΟ
7:12 Τα μαθήματα μιας σύσκεψης
7:12 Αχαΐα: Κρατούν ενεργά τα τρία μέτωπα των αγροτών
23:55 Υπέρταση: Η απλή καθημερινή συνήθεια που ρίχνει την αρτηριακή πίεση
23:36 Μουγκοπέτρος για το φτύσιμο του Βαλάντη: Είναι πολύ λίγο μπροστά σε αυτά που έχω περάσει
23:22 Επισημάνσεις Βενιζέλου προς Χαριλάου Τρικούπη: Πρέπει η χώρα να καταστεί διακυβερνήσιμη, πριν καταστεί το Σύνταγμα αναθεωρίσιμο
23:08 Τα 7 ζώα με την ισχυρότερη νυχτερινή όραση – Ποιο από αυτά βρίσκεται δίπλα μας ως κατοικίδιο
22:51 Στέφανος Τζίμας: Επιβεβαιώθηκε η ατυχία – Ρήξη πρόσθιου χιαστού και τέλος η σεζόν
22:37 ΗΠΑ: Εκτελέστηκε θανατοποινίτης που είχε καταδικαστεί για τον βιασμό και τη δολοφονία γυναίκας πριν 40 χρόνια
22:24 Ο ΠΑΟΚ έφυγε με βαθμό από τη Βουλγαρία – Ήρθε 3-3 με τη Λουντογκόρετς
22:11 Το παρασκήνιο της εκλογής Πιερρακάκη στο Eurogroup: Οι συμμαχίες, οι «υποσχετικές» και η στρατηγική που έκρινε το αποτέλεσμα
22:00 Αυτισμός: Τα σημάδια που αποκαλύπτουν ότι ο σύντροφός σας ανήκει στο φάσμα
21:50 Τεράστια νίκη της ΑΕΚ μέσα στη Σαμσούντα – Κέρδισε 2-1 με τρομερό τον Κοϊτά
21:32 Δέσμευση Χριστοδουλίδη-Έρχιουρμαν να εντείνουν τις επαφές και τις προσπάθειες για επανέναρξη συνομιλιών
21:22 Λούκας Γιώρκας: Με δυσκόλεψε η αναγνωρισιμότητα
21:13 Θάνατος 2χρονου στη Ζάκυνθο: «Πρώτη φορά βλέπουμε σκυλί με τέτοια απάθεια» λένε στο ΔΙΚΕΠΑΖ
21:01 Πάτρα: Συλλήψεις τριών υπόπτων για ληστείες και επιθέσεις σε Μαιζώνος και Ρήγα Φεραίου
20:57 Τζουβέκας στον peloponnisos FM: «Δύσκολο να πεις όχι στο project του ΑΟ Αστέρια Αχαΐας»
20:53 Η Μπέριλ ΜακΚίσικ μαθαίνει ελληνικά – Δάσκαλος ο 4χρονος γιος της
20:44 Κατηγορείται το ChatGPT ότι ενθάρρυνε ψυχικά ασθενή να σκοτώσει τη μητέρα του
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ