Α. Νικολακόπουλος: Ζητά την ενίσχυση δικαστικών υπηρεσιών σε Πύργο και Αμαλιάδα

Σχετικά με τις σημαντικές ελλείψεις προσωπικού σε οργανικές θέσεις στα Πρωτοδικεία και τις Εισαγγελίες Πύργου και Αμαλιάδας έκανε παρέμβαση με ερώτησή του στη Βουλή ο τ. Υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη και βουλευτής της ΝΔ Ανδρέας Νικολακόπουλος.

Ο Ηλείος κοινοβουλευτικός τονίζει την σημασία της κάλυψης θέσεων προσωπικού που θα διευκολύνει καθοριστικά την λειτουργία των υπηρεσιών στα Δικαστήρια, αναφέρεται στην σημερινή εικόνα με όλες τις δυσκολίες που εμφανίζονται και ζητά να ενημερωθεί για τις προθέσεις του Υπουργείου Δικαιοσύνης πάνω στην επαρκή στελέχωση και στην ύπαρξη ή μη χρονοδιαγράμματος προσλήψεων ή μετακινήσεων προσωπικού για να ενισχυθεί ο συγκεκριμένος τομέας στην Ηλεία.

Ειδικότερα ο Ανδρέας Νικολακόπουλος στην ερώτησή του επισημαίνει τα εξής:

«Η εύρυθμη λειτουργία των δικαστικών υπηρεσιών, αποτελεί θεμελιώδη προϋπόθεση για την ενίσχυση της εμπιστοσύνης των πολιτών στη Δικαιοσύνη και για την ομαλή εξυπηρέτηση δικηγόρων, διαδίκων και όλων όσοι συναλλάσσονται καθημερινά με τα δικαστικά όργανα.

Ωστόσο, στην Περιφερειακή Ενότητα Ηλείας καταγράφονται σοβαρές ελλείψεις προσωπικού στα Πρωτοδικεία και τις Εισαγγελίες, γεγονός που επηρεάζει άμεσα τη λειτουργικότητα και την αποτελεσματικότητα των υπηρεσιών, που θα έπρεπε να παρέχονται προς όφελος του πολίτη.

Συγκεκριμένα:

Στο Πρωτοδικείο Πύργου και στο Πρωτοδικείο Αμαλιάδας, παραμένουν σημαντικά κενά σε γραμματείς, επιμελητές, δακτυλογράφους και υπεύθυνους πληροφορικής. Οι ελλείψεις αυτές επιβαρύνουν δυσανάλογα το υπάρχον προσωπικό, καθυστερούν διαδικασίες και επηρεάζουν άμεσα την ταχύτητα απονομής της Δικαιοσύνης.

Στην Εισαγγελία Πύργου και στην Εισαγγελία Αμαλιάδας παρατηρούνται επίσης κενά σε οργανικές θέσεις δικαστικών υπαλλήλων, τα οποία δημιουργούν καθυστερήσεις σε κρίσιμες διοικητικές και δικονομικές λειτουργίες, ενώ δυσχεραίνουν και το έργο των εισαγγελικών αρχών.

Η κάλυψη των οργανικών αυτών κενών, δεν αποτελεί απλώς διοικητική ανάγκη, αλλά κρίσιμο παράγοντα για την αναβάθμιση του θεσμού της Δικαιοσύνης, τη διευκόλυνση του έργου των δικηγόρων και κυρίως, την ποιοτική και ταχύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών της Ηλείας.

Ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός:

• Προτίθεται το Υπουργείο Δικαιοσύνης να προχωρήσει άμεσα σε κάλυψη των κενών θέσεων στα Πρωτοδικεία και τις Εισαγγελίες Πύργου και Αμαλιάδας;

• Υπάρχει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για νέες προσλήψεις ή μετακινήσεις προσωπικού που θα ενισχύσουν τις υπηρεσίες αυτές;

• Ποια μέτρα σχεδιάζονται, ώστε οι δικαστικές υπηρεσίες στην Ηλεία να στελεχωθούν επαρκώς και να λειτουργούν με τρόπο αντάξιο των αναγκών και των προσδοκιών των πολιτών;»

