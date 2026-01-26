ΑΑΔΕ: Εντατικοί έλεγχοι με αλγόριθμο για διασύνδεση POS-ταμειακών και IRIS, αυστηρές κυρώσεις για μη συμμόρφωση

Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) εντείνει τους ελέγχους της, χρησιμοποιώντας ειδικό αλγόριθμο για διασταυρώσεις σε 24ωρη βάση, προκειμένου να περιορίσει φαινόμενα φοροδιαφυγής που σχετίζονται με την υποχρεωτική διασύνδεση των POS με τις ταμειακές μηχανές και την ενεργοποίηση του συστήματος άμεσων πληρωμών IRIS και επαγγελματικού λογαριασμού.

Στο επίκεντρο βρίσκονται επιχειρήσεις που είτε δεν έχουν ολοκληρώσει τη διασύνδεση, είτε χρησιμοποιούν πρακτικές παράκαμψης, όπως η λειτουργία μη διασυνδεδεμένων τερματικών POS, η απόκρυψη τζίρου ή η μη απόδοση ΦΠΑ.

Οι κύριοι άξονες των ελέγχων Οι ελεγκτές εστιάζουν στα εξής:

Εάν ο Φορολογικός Ηλεκτρονικός Μηχανισμός (ΦΗΜ) είναι δηλωμένος, ενεργός και συμβατός.

είναι δηλωμένος, ενεργός και συμβατός. Εάν το POS επικοινωνεί υποχρεωτικά με την ταμειακή μηχανή, ώστε κάθε συναλλαγή με κάρτα να καταγράφεται αυτόματα και να μην μπορεί να αλλοιωθεί.

επικοινωνεί υποχρεωτικά με την ταμειακή μηχανή, ώστε κάθε συναλλαγή με κάρτα να καταγράφεται αυτόματα και να μην μπορεί να αλλοιωθεί. Εάν τα στοιχεία διαβιβάζονται σε πραγματικό χρόνο στη πλατφόρμα myDATA .

. Εντοπισμός «μαύρων» POS, δηλαδή τερματικών που λειτουργούν ανεξάρτητα, εκτός συστήματος διασύνδεσης – παράβαση που θεωρείται ιδιαίτερα σοβαρή.

Αυστηρές κυρώσεις Για μη συμμόρφωση προβλέπονται τα εξής πρόστιμα:

10.000 ευρώ για επιχειρήσεις που τηρούν απλογραφικά βιβλία.

για επιχειρήσεις που τηρούν απλογραφικά βιβλία. 20.000 ευρώ για επιχειρήσεις που τηρούν διπλογραφικά βιβλία.

Υπάρχει δυνατότητα μείωσης κατά 50% για δραστηριότητα σε πολύ μικρούς οικισμούς (έως 500 κατοίκους) ή νησιά με πληθυσμό κάτω των 3.100 κατοίκων.

Επιπλέον, προβλέπονται ειδικές κυρώσεις για εταιρείες που παρέχουν εμπορικά και λογιστικά προγράμματα και δεν έχουν ολοκληρώσει εγκαίρως τις τεχνικές εργασίες διασύνδεσης με ΦΗΜ ή παρόχους ηλεκτρονικής τιμολόγησης.

Συνέπειες στα παραστατικά

Αποδείξεις που εκδίδονται χωρίς να πληρούν τις νέες προδιαγραφές θεωρούνται μη νόμιμες. Παραστατικά από μη συμβατά συστήματα μπορεί να χαρακτηριστούν ότι προέρχονται από μη εγκεκριμένο ΦΗΜ ή μη αδειοδοτημένο πάροχο, με αποτέλεσμα πρόστιμα και περαιτέρω ελέγχους. Σε περιπτώσεις μη διαβίβασης στοιχείων ή απόκρυψης μέσω μη διασυνδεδεμένου POS, μπορεί να στοιχειοθετηθούν και παραβάσεις φοροδιαφυγής με βαρύτερες κυρώσεις.

Ενδεικτική υπόθεση

Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση επιχείρησης στην οποία επιβλήθηκε πρόστιμο 20.000 ευρώ για μη έγκαιρη διασύνδεση POS με ΦΗΜ και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης. Παρά τις τεχνικές δυσκολίες που επικαλέστηκε και την ενδικοφανή προσφυγή που υπέβαλε, η ΑΑΔΕ απέρριψε το αίτημα. Η υπόθεση αφορούσε το φορολογικό έτος 2024, αλλά η κύρωση επιβλήθηκε στις αρχές του 2026, δείχνοντας ότι η Αρχή δεν αφήνει εκκρεμότητες χωρίς συνέπειες.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



