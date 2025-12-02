ΑΑΔΕ και ΔΕΔΔΗΕ κατά της ρευματοκλοπής, αυστηρά πρόστιμα

Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) ενισχύει τον ΔΕΔΔΗΕ στη μάχη κατά της ραγδαίας αύξησης των ρευματοκλοπών, παρέχοντας πλήρη φορολογικά στοιχεία καταναλωτών για πιο στοχευμένους ελέγχους. Παράλληλα, αυστηροποιούνται σημαντικά τα πρόστιμα για όλους τους παραβάτες.

Μέσω ειδικής διασύνδεσης των πληροφοριακών συστημάτων, ο ΔΕΔΔΗΕ θα έχει πρόσβαση σε στοιχεία από τις φορολογικές δηλώσεις Ε1, Ε2 και Ε3, όπως αριθμό παροχής, φορολογικό έτος, ΑΦΜ, ονοματεπώνυμο και αριθμό ταυτότητας. Η συνεργασία αυτή επιτρέπει την ακριβέστερη διασταύρωση πληροφοριών και τον εντοπισμό ύποπτων περιπτώσεων, ενώ τα νέα ψηφιακά εργαλεία και οι «έξυπνοι» μετρητές επιταχύνουν και βελτιώνουν την αξιοπιστία των ελέγχων.

Τουριστικές περιοχές στο επίκεντρο

Το φαινόμενο εμφανίζει ιδιαίτερα ανησυχητικά ποσοστά στις τουριστικές περιοχές. Από την αρχή του έτους έχουν εντοπιστεί πάνω από 15.500 περιπτώσεις, με τα μεγαλύτερα ποσοστά παραβατικότητας σε:

Ικαρία: 41,7%

Μύκονος: 37,8%

Ρόδος: 22,3%

Κως: 15,7%

Ρέθυμνο: 15%

Τήνος: 12,9%

Σαντορίνη: 12,6%

Πάρος: 12,5%

Άγιος Νικόλαος: 9,4%

Ηράκλειο: 8,3%

Χανιά: 7,5%

Νάξος: 5,8%

Οι έλεγχοι που πραγματοποιούνται τους θερινούς μήνες φέρνουν διαρκώς νέα περιστατικά στο φως, αποδεικνύοντας ότι οι ρευματοκλοπές δεν είναι μεμονωμένα περιστατικά αλλά συστηματική πρακτική σε περιοχές με αυξημένη εποχική κατανάλωση.

Αυστηρότερα πρόστιμα από 1η Ιουλίου 2025

Για την αποτροπή των παραβάσεων, από την 1η Ιουλίου 2025 ισχύουν αυξημένα πρόστιμα:

Οικιακοί καταναλωτές: 49,453 λεπτά ανά κιλοβατώρα (από 47,217 λεπτά)

Εμπορικοί καταναλωτές: 56,4 λεπτά ανά κιλοβατώρα (από 54,121 λεπτά)

Δικαιούχοι Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου (ΚΟΤ): 16,893 έως 30,34 λεπτά ανά κιλοβατώρα (από 15,371–28,663 λεπτά)

Οι αυξημένες επιβαρύνσεις λειτουργούν αποτρεπτικά και σε συνδυασμό με τη συνεργασία ΑΑΔΕ–ΔΕΔΔΗΕ στοχεύουν στη θωράκιση του συστήματος ηλεκτρικής ενέργειας και στην προστασία των συνεπών καταναλωτών από το κόστος των παράνομων πρακτικών.

