ΑΑΔΕ: Αυτόματη υποβολή προεκκαθαρισμένων δηλώσεων για σχεδόν 1 εκατ. φορολογούμενους

Η ΑΑΔΕ προχώρησε στην αυτόματη οριστικοποίηση των προεκκαθαρισμένων δηλώσεων, με δυνατότητα διόρθωσης χωρίς κυρώσεις για όσους εντοπίσουν ανακρίβειες ή ελλιπή στοιχεία.

17 Απρ. 2026 15:53
Στην οριστικοποίηση 889.036 προεκκαθαρισμένων δηλώσεων φόρου εισοδήματος, που αφορούν συνολικά 999.523 φυσικά πρόσωπα, προχώρησε η ΑΑΔΕ, ολοκληρώνοντας τη διαδικασία αυτοματοποιημένης υποβολής. Παράλληλα, η υποβολή των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος για το φορολογικό έτος 2025 συνεχίζεται κανονικά, με προθεσμία εμπρόθεσμης υποβολής έως τις 15 Ιουλίου 2026.

Οι φορολογούμενοι μπορούν να ελέγξουν την προεκκαθαρισμένη δήλωση που υποβλήθηκε αυτόματα μέσω της ψηφιακής πύλης myAADE, από την εφαρμογή για τη Δήλωση ΦΕΦΠ (Ε1-Ε2-Ε3), επιλέγοντας τις δηλώσεις του έτους 2026 και κάνοντας είσοδο με τους προσωπικούς κωδικούς Taxisnet. Η ίδια δυνατότητα παρέχεται και μέσα από το myAADEapp, όπου μπορούν να κατεβάσουν τόσο τη δήλωση όσο και το εκκαθαριστικό τους.

Αν τα στοιχεία με βάση τα οποία οριστικοποιήθηκε η δήλωση είναι ανακριβή ή ελλιπή, οι φορολογούμενοι θα πρέπει να υποβάλουν τροποποιητική δήλωση, ώστε να διορθώσουν ή να συμπληρώσουν τα σωστά στοιχεία. Η τροποποιητική μπορεί να κατατεθεί χωρίς κυρώσεις και θεωρείται αρχική δήλωση, εφόσον υποβληθεί έως και την Τετάρτη 15 Ιουλίου 2026.

Επισημαίνεται ακόμη ότι ο φόρος που προκύπτει από την αυτόματη οριστικοποίηση δεν συμψηφίζεται αυτεπάγγελτα με τυχόν απαιτήσεις του φορολογούμενου έναντι του Δημοσίου πριν από τη λήξη της γενικής προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων, δηλαδή πριν από τις 15 Ιουλίου 2026.

Για πληροφορίες και υποστήριξη, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Κέντρο Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων my1521, είτε τηλεφωνικά στο 1521, χωρίς χρέωση, από Δευτέρα έως Παρασκευή 07:00 – 20:00, είτε ψηφιακά μέσω της σχετικής πλατφόρμας.

