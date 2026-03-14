ΑΑΔΕ: Σχεδόν 30 δισ. ευρώ από ΦΠΑ προβλέπει ο σχεδιασμός για το 2026

Στα 75,45 δισ. ευρώ διαμορφώνεται ο συνολικός στόχος εσόδων της ΑΑΔΕ για το 2026, σύμφωνα με απόφαση του υπουργείου Οικονομικών που καθορίζει τα μεγέθη πάνω στα οποία θα κριθεί η φετινή εκτέλεση.

Ο στόχος περιλαμβάνει 71,146 δισ. ευρώ φορολογικά έσοδα, 2,173 δισ. ευρώ μη φορολογικά έσοδα και 2,131 δισ. ευρώ πρόσθετες εισπράξεις, διαμορφώνοντας το τελικό ποσό που θα πρέπει να επιτευχθεί σωρευτικά και πλήρως μέσα στη χρονιά.

Το μεγαλύτερο βάρος εξακολουθεί να πέφτει στον ΦΠΑ, από τον οποίο αναμένονται 29,307 δισ. ευρώ. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη επιμέρους κατηγορία εσόδων, κάτι που επιβεβαιώνει και φέτος τον κομβικό ρόλο της κατανάλωσης στην εισπρακτική βάση του Δημοσίου.

Ακολουθεί ο φόρος εισοδήματος, με στόχο 24,476 δισ. ευρώ. Από αυτά, 13,650 δισ. ευρώ προέρχονται από φυσικά πρόσωπα και 8,521 δισ. ευρώ από νομικά πρόσωπα, με την υπόλοιπη συνεισφορά να προέρχεται από επιμέρους κατηγορίες της ίδιας φορολογίας.

Σημαντική παραμένει και η συμβολή των ειδικών φόρων κατανάλωσης, που υπολογίζεται στα 7,456 δισ. ευρώ, ενώ ο στόχος για τον ΕΝΦΙΑ τοποθετείται στα 2,316 δισ. ευρώ.

Στον σχεδιασμό περιλαμβάνεται και ο πήχης για τις επιστροφές εσόδων, κυρίως επιστροφές φόρων, ο οποίος φτάνει τα 8,038 δισ. ευρώ. Και σε αυτό το σκέλος, η απόφαση προβλέπει πλήρη επίτευξη του στόχου.

Η απόφαση του ΥΠΟΙΚ προβλέπει ότι η αξιολόγηση της πορείας των εσόδων θα γίνεται λαμβάνοντας υπόψη και τυχόν μεταβολές στη φορολογική ή δημοσιονομική πολιτική, αλλά και εξωγενείς παράγοντες που ενδέχεται να επηρεάσουν την εκτέλεση του προϋπολογισμού.

Η τελική αποτίμηση θα γίνει με βάση το οριστικό δελτίο εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού, ενώ η οριστική επικύρωση των συγκεντρωτικών μεγεθών θα ακολουθήσει με την προσωρινή ανακοίνωση της Eurostat τον Απρίλιο του 2027.

