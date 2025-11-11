ΑΑΔΕ: Ξεσκεπάστηκε απάτη με μεταχειρισμένα πολυτελή οχήματα, βουλγαρική «βιτρίνα»

Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) αποκάλυψε εκτεταμένη απάτη σε συναλλαγές μεταχειρισμένων πολυτελών οχημάτων εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης, με εμπλεκόμενες ελληνικές εταιρείες εμπορίας. Μέχρι τώρα, οι έλεγχοι έχουν εντοπίσει 19 τέτοια οχήματα, κυρίως υψηλού κόστους, με συνολική αξία που ξεπερνά τα 885.000 ευρώ, ενώ το ελληνικό Δημόσιο στερήθηκε ΦΠΑ ύψους άνω των 212.000 ευρώ.

Η μέθοδος της τριγωνικής απάτης βασιζόταν σε συνεργασία με βουλγαρική εταιρεία-βιτρίνα. Αυτή αγόραζε τα οχήματα από τη Γερμανία υπό κανονικό καθεστώς ΦΠΑ, εκπροσωπώντας τις ελληνικές εταιρείες. Στη συνέχεια, τα μεταπωλούσε σε αυτές με τιμολόγια που δήλωναν ψευδώς εφαρμογή του Καθεστώτος Περιθωρίου Κέρδους, εξαιρώντας έτσι τον φόρο.

Κατά τον τελωνισμό στην Ελλάδα, οι ελληνικές εταιρείες υπέβαλλαν αυτά τα πλαστά τιμολόγια, αποφεύγοντας την καταβολή του ΦΠΑ. Η ΑΑΔΕ, μέσω εντατικών ελέγχων, αποκάλυψε το σχήμα, το οποίο εκμεταλλευόταν διασυνοριακές συναλλαγές για φοροδιαφυγή. Οι έρευνες συνεχίζονται, με στόχο την πλήρη αποκάλυψη του δικτύου και την ανάκτηση των απωλειών.

