Αμπελόκηποι - Απίστευτη καταγγελία: Βρήκαν ...κτηνοτροφική μονάδα στον 16ο όροφο πολυκατοικίας

Μια πρωτοφανή υπόθεση παράνομης εκτροφής ζώων σε αστικό περιβάλλον έφερε στο φως η παρέμβαση του Δήμου Αθηναίων στους Αμπελόκηπους. Μετά από συγκεκριμένη καταγγελία για ανθυγιεινές συνθήκες διαβίωσης, οι αρχές εντόπισαν μια αυτοσχέδια εγκατάσταση με παραγωγικά ζώα στον 16ο όροφο κτιρίου, στη συμβολή της Λεωφόρου Κηφισιάς με την οδό Ιατρίδου.

Η κινητοποίηση των υπηρεσιών υπήρξε άμεση, κατόπιν προφορικής εντολής του Εισαγγελέα Προστασίας Ζώων. Το Τμήμα Αστικής Πανίδας του Δήμου ανέλαβε την επιχείρηση απομάκρυνσης των ζώων, τα οποία ζούσαν κάτω από ακατάλληλες συνθήκες σε μία από τις πιο πολυσύχναστες περιοχές της πρωτεύουσας.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση του Δήμου Αθηναίων, στην ταράτσα του κτιρίου βρέθηκαν:

31 κοτόπουλα και 10 πτηνά διαφόρων ειδών.

10 ενήλικες κατσίκες και 3 ερίφια.

Τα πουλερικά έχουν ήδη περισυλλεγεί και μεταφέρθηκαν προσωρινά στον Εθνικό Κήπο, ενώ τα υπόλοιπα ζώα πρόκειται να μεταφερθούν εντός της ημέρας σε ειδικά διαμορφωμένο, ασφαλή χώρο της Διεύθυνσης Πρασίνου. Όπως διευκρινίστηκε από τις αρμόδιες υπηρεσίες, όλα τα ζώα θα υποβληθούν σε πλήρη κτηνιατρικό έλεγχο για τη διαπίστωση τυχόν ασθενειών.

Η ανακοίνωση του Δήμου Αθηναίων

«Σήμερα, στις 12 το μεσημέρι ενημερωθήκαμε από το Τμήμα Αστικής Πανίδας ότι, κατόπιν καταγγελίας για παράνομη εκτροφή και ανθυγιεινές συνθήκες διαβίωσης παραγωγικών ζώων, ο εισαγγελέας προστασίας ζώων εξέδωσε προφορική εντολή για να αναλάβει ο Δήμος Αθηναίων και το Τμήμα Αστικής Πανίδας την απομάκρυνση των εν λόγω ζώων από τον 16ο όροφο του κτιρίου που βρίσκεται στη συμβολή των οδών Κηφισίας 124 και Ιατρίδου 2 στους Αμπελόκηπους.

Πρόκειται για 31 κοτόπουλα και 10 πτηνά διαφόρων ειδών καθώς και 10 ενήλικες κατσίκες και 3 ερίφια.

Τα πουλερικά έχουν ήδη περισυλλεγεί και μεταφερθεί στον Εθνικό Κήπο, ενώ τα υπόλοιπα ζώα θα μεταφερθούν εντός της ημέρας, σε ασφαλή χώρο της Διεύθυνσης Πρασίνου. Όλα τα ζώα θα ελεγχθούν για τυχόν ασθένειες».

