Accountsaints: Διάκριση στα Finance & Accounting Awards 2026 για υπηρεσίες εξυγίανσης επιχειρήσεων

Αναγνώριση εθνικής εμβέλειας για τη συμβολή στη ρύθμιση ιδιωτικού χρέους

24 Μαρ. 2026 16:08
Pelop News

Οι Accountsaints, εταιρεία λογιστικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών, έλαβαν Bronze διάκριση στην κατηγορία «Αναδιοργάνωση & Εξυγίανση Επιχείρησης» στα Finance & Accounting Awards 2026. Ο θεσμός αποτελεί σημείο αναφοράς εθνικής εμβέλειας για τον κλάδο της οικονομικής διοίκησης και της λογιστικής. Η διάκριση αναγνωρίζει τη συστηματική προσέγγιση της ομάδας στη ρύθμιση οφειλών, στον εξωδικαστικό μηχανισμό και στην εξυγίανση επιχειρήσεων.

Οι Accountsaints εφαρμόζουν ένα ολοκληρωμένο μοντέλο υπηρεσιών. Συνδυάζουν οικονομική ανάλυση, επιχειρηματικό σχεδιασμό και συντονισμό εξειδικευμένων συνεργατών. Παράλληλα, αξιοποιούν το θεσμικό πλαίσιο του Ν.4738/2020 και τον εξωδικαστικό μηχανισμό. Με αυτόν τον τρόπο, υποστηρίζουν αποτελεσματικά τη διαδικασία αναδιάρθρωσης και εξυγίανσης επιχειρήσεων.

Η διάκριση επιβεβαιώνει τη σταθερή προσέγγιση των Accountsaints σε αξιόπιστες και εφαρμόσιμες λύσεις. Η ομάδα, με έμφαση στη σαφήνεια και την ουσιαστική υποστήριξη των επιχειρήσεων, συμβάλλει στη δημιουργία μιας νέας, βιώσιμης βάσης για το επόμενο βήμα.

 

 

16:08 Accountsaints: Διάκριση στα Finance & Accounting Awards 2026 για υπηρεσίες εξυγίανσης επιχειρήσεων
