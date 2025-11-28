Αχαΐα: Έως 31 Δεκεμβρίου 2025 η ανανέωση εγγραφών στο Μητρώο Εμπόρων Νωπών Οπωροκηπευτικών

Η ΔΑΟΚ Αχαΐας ενημερώνει τις επιχειρήσεις που είναι εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εμπόρων Νωπών Οπωροκηπευτικών ότι πρέπει να προχωρήσουν άμεσα σε ανανέωση ή επικαιροποίηση των στοιχείων τους, εφόσον έχει παρέλθει τριετία από την εγγραφή τους.

28 Νοέ. 2025 12:34
Pelop News

Από τη  Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ γίνεται γνωστό ότι, πρέπει να ολοκληρωθεί άμεσα η διαδικασία ανανέωσης εγγραφών και επικαιροποίησης των στοιχείων των  επιχειρήσεων που είναι εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εμπόρων Νωπών Οπωροκηπευτικών (ΜΕΝΟ), εφόσον έχει διέλθει χρονικό διάστημα τριών ετών από την εγγραφή ή υπάρχουν τροποποιήσεις από την αρχική εγγραφή.

Στην περίπτωση που, οι εγγεγραμμένες επιχειρήσεις σε όλους τους κλάδους εμπορίας, για τις οποίες έχει παρέλθει τουλάχιστον μία τριετία εγγραφής μέχρι και τις 30 Ιουνίου 2025, δεν υποβάλουν αίτηση για ανανέωση στην αρμόδια υπηρεσία έως την 31η Δεκεμβρίου 2025, θα απενεργοποιηθούν στο ΜΕΝΟ.

Ειδικότερα οι εγγεγραμμένοι στους κλάδους εξαγωγέας/αποστολέας και εισαγωγέας/παραλήπτης δε θα δύνανται να υποβάλλουν πλέον ψηφιακές αναγγελίες.

Επισημαίνεται ότι θα υπάρξει και σχετικό ενημερωτικό μήνυμα στην Ψηφιακή Υπηρεσία «Αναγγελία Διακίνησης Οπωροκηπευτικών».

Για την ανανέωση πρέπει να προσέλθετε στην Υπηρεσίας μας για την υποβολή Αίτησης – Δήλωσης εγγραφής / ανανέωσης εγγραφής, η οποία είναι διαθέσιμη  στην ιστοσελίδα του ΥΠΑΑΤ, με τα απαιτούμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά (www.minagric.gr → Αγρότης Επιχειρηματίας → Γεωργία → Οπωροκηπευτικά → Νομοθεσία στα Νωπά Οπωποκηπευτικά → Διακαιολογητικά για Εγγραφή/Ανανέωση στο ΜΕΝΟ → Παράρτημα ).

Οι ενδιαφερόμενοι για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να επικοινωνούν με τα στελέχη της ΔΑΟΚ: Παναγιωτακοπούλου Χαραλαμπία (26910-22204), Σκυλογιάννης Χαράλαμπος (26910-61480), Μανέτα Παρασκευή  (2613-613734, 2610-450217) και Νικολακόπουλος Δημήτριος  (2613-613707).

