Αχαΐα: Πώς έγινε το τροχαίο με θύμα 30χρονο δικυκλιστή ΦΩΤΟ

Θανάσιμα τραυματίστηκε ο 30χρονος Γιάννης Σπηλιόπουλος, σε τροχαίο στην Παλαιά Εθνική Οδό Πατρών – Τριπόλεως, στο ύψος του Σταροδρομίου του δήμου Ερυμάνθου Αχαΐας, το απόγευμα της Δευτέρας 19/01/2026.

Αχαΐα: Δυο νεκροί σε τροχαία σε μια ημέρα, η ταυτότητα των θυμάτων ΦΩΤΟ

Σύμφωνα με την Αστυνομία, ο 30χρονος οδηγώντας δίκυκλο συγκρούστηκε μετωπικά με αυτοκίνητο.

Από τους αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Ερυμάνθου που σχηματίσθηκε δικογραφία για θανατηφόρο τροχαίο, διενεργείται

προανάκριση για την διακρίβωση των αιτιών και συνθηκών πρόκλησης του

τροχαίου δυστυχήματος.

Τα ξημερώματα της Δευτέρας 19/01/2026, για τον 16χρονο Βλάσση Μπασιλάρη, το νήμα της ζωής κόπηκε , όταν το αυτοκίνητο που οδηγούσε – χωρίς δίπλωμα – υπό συνθήκες που ερευνώνται εξετράπη της πορείας του στην παλαιά Εθνική Οδό Πατρών – Τριπόλεως, στα Σταματαίικα Ερυμάνθου Αχαΐας, να περάσει στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας και να προσκρούσει σε στηθαίο. Ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από πυροσβέστες.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



