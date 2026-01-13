Αχαΐα: Στήριξη με αστερίσκους στο πολιτικό βήμα της Μαρία Καρυστιανού – Ποιοι πλησιάζουν και ποιοι κρατούν αποστάσεις

«Στην παρούσα φάση, δεν έχουν και τόση σημασία τα ονόματα… Για την ώρα, αυτό που έχει σημασία είναι η σφοδρή επιθυμία πολλών από την Αχαΐα να ενώσουν τις δυνάμεις τους και τις φωνές τους με αυτή της Μαρίας. Ανθρώπων από κάθε μετερίζι, που είναι διατεθειμένοι ν’ ακολουθήσουν πιστά το εγχείρημα της Μαρίας και να το υποστηρίξουν με σθένος».

Αυτή την απάντηση έδωσε στην εφημερίδα «Πελοπόννησος» στενή συνεργάτιδα της Μαρίας Καρυστιανού, όταν της ζητήθηκε να αποκαλύψει, ενδεικτικά έστω, μερικά φρέσκα ονόματα από τα πρόσωπα, από την Αχαΐα, που έχουν αποφασίσει να στοιχηθούν πλάι στην πρόεδρο του Συλλόγου Συγγενών θυμάτων του δυστυχήματος των Τεμπών στο πολιτικό της βήμα.

Προς το παρόν, λοιπόν, από την Αχαΐα τα πιο γνωστά, έως τώρα, πρόσωπα που θα σταθούν ενεργά στο πλευρό της είναι ο καθηγητής του Τμήματος Φαρμακευτικής του Πανεπιστημίου Πατρών, Κωνσταντίνος Πουλάς, ο καθηγητής του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Πατρών, Απόστολος Βανταράκης και ο πρέσβης επί τιμή Λεωνίδας Χρυσανθόπουλος.

Αντίθετα, δεν ισχύει η φημολογία για τον καθηγητή του Τμήματος Επιστημών Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας του Πανεπιστημίου Πατρών, Γιώργο Νικολάου, ο οποίος ξεκαθάρισε στην «Πελοπόννησο» ότι… «το τοπίο, προς το παρόν, μου μοιάζει αρκετά θολό. Καταρχάς, υπάρχουν πρόσωπα με τα οποία, εφόσον ενταχθούν στο κόμμα της κ. Καρυστιανού, δεν θα μπορούσα επουδενί να συνυπάρξω. Για παράδειγμα, με τον κ. Νικολόπουλο, τον κ. Πουλά. Δεν αρκεί ένα κόμμα γενικής διαμαρτυρίας και αντίδρασης. Εγώ για την ώρα παραμένω στον ΣΥΡΙΖΑ, περιμένοντας φυσικά και τις κινήσεις του Αλέξη Τσίπρα».

Αυτό, πάντως, που είπε ο κ. Νικολάου απηχεί ένα γενικότερο κλίμα: υπάρχουν άνθρωποι, και πολιτικά στελέχη, κυρίως στο χώρο του Κέντρου και της Αριστεράς, αλλά και της μετριοπαθούς Δεξιάς, που θα πήγαιναν μετά χαράς στο νέο κόμμα της κ. Καρυστιανού, αλλά τους απωθεί η πιθανή παρουσία σε αυτό προσώπων που έχουν αποκτήσει μια «στάμπα» με τη δράση τους και τη φιλοσοφία τους. Ισχυρίζονται, δηλαδή, αρκετοί -και το λένε και «φωναχτά»- ότι «δεν μπορούμε να είμαστε στο ίδιο κόμμα με αντιεμβολιαστές όπως ο Πουλάς, με φθαρμένους πολιτικούς, όπως ο Νικολόπουλος, με ρωσόφιλους όπως ο Χρυσανθόπουλος και γενικά με πρόσωπα που είναι γενικώς αντιδραστικοί και αντισυστημικοί».

Η ίδια η Μαρία Καρυστιανού, σε χθεσινή τηλεοπτική συνέντευξή της στον ΑΝΤ1, ξεκαθάρισε πως «στο καινούργιο εγχείρημα δεν μπορούν να ενταχθούν ενεργοί πολιτικοί ή πολιτικοί οι οποίοι ενεπλάκησαν με τον ένα ή τον άλλο τρόπο και έφεραν τη χώρα σ’ αυτή την κατάσταση».

Είπε ευθέως ότι δεν θα έχει κανέναν ενεργό και επίσημο ρόλο στο κόμμα της ο ευρωβουλευτής Νικόλας Φαραντούρης, που πρόσφατα διεγράφη από τον ΣΥΡΙΖΑ. Κάτι παρόμοιο είχε λεχθεί από συνεργάτες της και για τον Νίκο Νικολόπουλο, ο οποίος, όμως, δεν φαίνεται να έχει θέμα με το αν θα είναι στην εμπροσθοφυλακή ή στα μετόπισθεν του νέου κόμματος.

Στην ίδια συνέντευξη, ήταν η πρώτη φορά που η Μαρία Καρυστιανού είπε ευθέως πως «το μόνο σίγουρο είναι πως στις επόμενες εκλογές θα συμμετέχουμε κι εμείς».

* Να παραιτηθεί από τα καθήκοντα της προέδρου του διοικητικού συμβουλίου του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων των Τεμπών έχουν ζητήσει με επιστολή τους τα μέλη του ΔΣ από την Μαρία Καρυστιανού, μετά την ανακοίνωση της απόφασής της να προχωρήσει σε κόμμα.

«Αστειότητες» τα περί Φούρα

Κυκλοφορούσε εδώ και μέρες η φήμη πως ο Ανδρέας Φούρας θα ενταχθεί στο νέο κόμμα της Μ. Καρυστιανού. Ο πρώην υπουργός του ΠΑΣΟΚ και δήμαρχος Πατρέων αρκέστηκε σε μια διάψευση… «ακούγεται αυτές τις ημέρες πως είμαι έτοιμος για νέο κόμμα. Σοβαρευτείτε. Τίποτα πιο ανακριβές. Φυσικά και όσοι με γνωρίζουν δεν πίστεψαν σε αυτές τις αηδίες». Ωσπου χθες το απόγευμα, ο Νίκος Ευαγγελάτος στο Live News στο Mega «αποκάλυψε» πως ο κ. Φούρας είναι η μεγάλη έκπληξη του κόμματος Καρυστιανού στην Αχαΐα. Ο αχαιός πολιτικός τού τηλεφώνησε και πήρε απάντηση πως «μια καλή πηγή μας στην Πάτρα μάς έδωσε την είδηση»!

Ο Α. Φούρας τον ενημέρωσε πως δεν υφίσταται ούτε γι’ αστείο τέτοιο ενδεχόμενο και πρόσθεσε στην ανάρτησή του… «σήμερα 12/1/ το τρολάρισμα συνεχίστηκε στην εκπομπή του Ευαγγελάτου που έπεσε θύμα της ίδιας ανυπόστατης πληροφορίας. Από την πρώτη σειρά της πολιτικής αποσύρθηκα το 2010 και έκτοτε παραμένω νοσταλγός αλλά και πεισματάρης ΠΑΣΟΚΟΣ».

Οταν η «Πελοπόννησος» επικοινώνησε μαζί του, ο κ. Φούρας είπε το φοβερό: «Αρχίζω να πιστεύω πως την… είδηση την έδωσε κάποιος που θέλει να πικάρει τον Νίκο Νικολόπουλο. Για να δει ο Νίκος πως αυτόν δεν τον παίρνουν στο νέο κόμμα, εμένα θα με πάρουν, και να σκάσει απ’ το κακό του»!

