Αχαΐα: Στο αυτόφωρο για τιμόνι χωρίς δίπλωμα, δικογραφία για μουσική που δεν έλεγε να σβήσει

Δύο διαφορετικά περιστατικά απασχόλησαν τις αστυνομικές αρχές στην Αχαΐα, με τη μία υπόθεση να αφορά παράβαση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας στο Ρίο και τη δεύτερη διατάραξη κοινής ησυχίας στη Δυτική Αχαΐα. Στη μία περίπτωση έγινε σύλληψη γυναίκας οδηγού, ενώ στη δεύτερη σχηματίστηκε δικογραφία έπειτα από καταγγελίες για μουσική σε υψηλή ένταση.

31 Μαρ. 2026 12:43
Pelop News

Σε δύο ξεχωριστές παρεμβάσεις προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές στην Αχαΐα το τελευταίο 24ωρο, στο πλαίσιο ελέγχων και καταγγελιών που καταγράφηκαν στην περιοχή.

Στην πρώτη περίπτωση, συνελήφθη χθες το πρωί στο Ρίο μία ημεδαπή γυναίκα από αστυνομικούς του Τμήματος Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων ΠΑΘΕ Αχαΐας. Κατά τον έλεγχο που της έγινε, διαπιστώθηκε ότι οδηγούσε αυτοκίνητο χωρίς να διαθέτει άδεια ικανότητας οδήγησης, καθώς το δίπλωμά της της είχε αφαιρεθεί από τις 7 Μαρτίου 2026.

Στη δεύτερη υπόθεση, οι αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Δυτικής Αχαΐας σχημάτισαν δικογραφία σε βάρος ημεδαπού άνδρα για διατάραξη κοινής ησυχίας. Σύμφωνα με την αστυνομία, έπειτα από τηλεφωνικές καταγγελίες διαπιστώθηκε ότι είχε θέσει σε λειτουργία στερεοφωνικό συγκρότημα, συνδεδεμένο με ενισχυτή και ηχεία, αναπαράγοντας μουσική σε υψηλή ένταση μέσα στην οικία του.

Μάλιστα, όπως αναφέρεται, η έντονη μουσική συνεχίστηκε ακόμη και μετά τις συστάσεις των αστυνομικών, με αποτέλεσμα να κινηθεί η προβλεπόμενη διαδικασία σε βάρος του.

