Αχαΐα: Στο αυτόφωρο για τιμόνι χωρίς δίπλωμα, δικογραφία για μουσική που δεν έλεγε να σβήσει

Σε δύο ξεχωριστές παρεμβάσεις προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές στην Αχαΐα το τελευταίο 24ωρο, στο πλαίσιο ελέγχων και καταγγελιών που καταγράφηκαν στην περιοχή.

Στην πρώτη περίπτωση, συνελήφθη χθες το πρωί στο Ρίο μία ημεδαπή γυναίκα από αστυνομικούς του Τμήματος Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων ΠΑΘΕ Αχαΐας. Κατά τον έλεγχο που της έγινε, διαπιστώθηκε ότι οδηγούσε αυτοκίνητο χωρίς να διαθέτει άδεια ικανότητας οδήγησης, καθώς το δίπλωμά της της είχε αφαιρεθεί από τις 7 Μαρτίου 2026.

Στη δεύτερη υπόθεση, οι αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Δυτικής Αχαΐας σχημάτισαν δικογραφία σε βάρος ημεδαπού άνδρα για διατάραξη κοινής ησυχίας. Σύμφωνα με την αστυνομία, έπειτα από τηλεφωνικές καταγγελίες διαπιστώθηκε ότι είχε θέσει σε λειτουργία στερεοφωνικό συγκρότημα, συνδεδεμένο με ενισχυτή και ηχεία, αναπαράγοντας μουσική σε υψηλή ένταση μέσα στην οικία του.

Μάλιστα, όπως αναφέρεται, η έντονη μουσική συνεχίστηκε ακόμη και μετά τις συστάσεις των αστυνομικών, με αποτέλεσμα να κινηθεί η προβλεπόμενη διαδικασία σε βάρος του.

