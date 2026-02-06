Αχαΐα: Στο μικροσκόπιο η ασφάλεια στην εργασία – Ελλιπής ενημέρωση και αλλαγές στις άδειες επιχειρήσεων στο επίκεντρο

Η έλλειψη ενημέρωσης, αλλά και το γεγονός ότι πλέον δίνονται άδειες λειτουργίας σε επιχειρήσεις πριν προηγηθούν έλεγχοι, ήταν τα βασικά συμπεράσματα που προέκυψαν από τη χθεσινή σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της Περιφέρειας, με θέμα «Ενημέρωση για Θέματα Υγείας και Ασφάλειας των εργαζομένων της Αχαΐας».

Η Επιτροπή, που έχει συσταθεί με πρωτοβουλία του Αντιπεριφερειάρχη Αχαΐας Φωκίωνα Ζαΐμη, συνεδρίασε για πρώτη φορά, με τη συμμετοχή εκπροσώπων φορέων από όλα τα αρμόδια όργανα. Αξιοσημείωτο είναι ότι υπήρξε καθολική εκπροσώπηση, γεγονός που καταδεικνύει τη σοβαρότητα και την επικαιρότητα του θέματος, ιδίως μετά τα πρόσφατα τραγικά γεγονότα στα Τρίκαλα, με τον θάνατο εργαζομένων σε εργασιακό χώρο.

ΖΑΪΜΗΣ

Αρχικά τον λόγο πήρε ο Φωκίων Ζαΐμης, ο οποίος τόνισε, μεταξύ άλλων: «Η σύγκληση της Επιτροπής είναι το πρώτο βήμα για να δούμε όλοι μαζί, με τους φορείς, αλλά και τους Συλλόγους εργοδοτών και εργαζομένων, τι περισσότερο μπορεί να γίνει στο επίπεδο της Υγείας και της Ασφάλειας στους χώρους δουλειάς. Η δουλειά που γίνεται σήμερα είναι επαρκής, παρότι οι Υπηρεσίες μας είναι υποστελεχωμένες. Στόχος μας είναι να ενσωματώσουμε τις απόψεις και τις παρατηρήσεις όλων σε παρεμβάσεις που μπορούμε να κάνουμε ως Επιτροπή, ώστε να συμβάλουμε συνολικά στη βελτίωση της κατάστασης».

Στη συνέχεια τον λόγο πήραν οι εκπρόσωποι των φορέων, καταθέτοντας τις απόψεις και τις προτάσεις τους σχετικά με τις αλλαγές που απαιτούνται για τη βελτίωση των συνθηκών ασφάλειας, καθώς υπάρχουν περιστατικά με ατυχήματα.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχε η τοποθέτηση της εκπροσώπου της Επιθεώρησης Εργασίας, Βασιλικής Τσιπουριάρη, η οποία ανέφερε: «Από την πλευρά μας κάνουμε το καλύτερο δυνατό σε επίπεδο ελέγχων. Το 2025 πραγματοποιήσαμε συνολικά στην Αχαΐα 1.800 ελέγχους σε επιχειρήσεις, αριθμό μεγαλύτερο από τον προβλεπόμενο, και θα συνεχίσουμε με ελέγχους σε κάθε κατηγορία επιχειρήσεων. Είμαστε 13 επιθεωτρητές, υπερβάλλουμε εαυτόν, εργαζόμαστε και τα σαββατοκύριακα, ώστε να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις».

Από την 6η ΥΠΕ, ο Σπύρος Γκοργκόλης υπογράμμισε: «Εχοντας στην αρμοδιότητά μας 92 Κέντρα Υγείας και 28 νοσοκομεία, έχουμε φροντίσει για την πυρανίχνευση, τα μέσα ατομικής προστασίας των εργαζομένων και βρισκόμαστε σε εξέλιξη διαγωνισμού για τεχνικούς ασφαλείας».

Η εκπρόσωπος της ΑΔΕΔΥ, Παρασκευή Φιλτισένιου, ανέφερε: «Υπάρχει πληθώρα προβλημάτων σε ό,τι αφορά την Υγεία και την Ασφάλεια στους δημόσιους φορείς, τόσο στην περιοχή μας όσο και σε ολόκληρη τη χώρα, και απαιτούνται άμεσες ενέργειες για την προστασία των εργαζομένων».

Η εκπρόσωπος του ΠΟΕ-ΟΤΑ, Λουίζα Βασιλείου, σημείωσε: «Οι δήμοι δυστυχώς πρωταγωνιστούν στα εργατικά ατυχήματα. Υπάρχει σημαντική έλλειψη μέτρων ατομικής προστασίας και καταβάλλουμε προσπάθειες ώστε να γίνει κατανοητό από όλους -και από τους ίδιους τους εργαζομένους- ότι οι προβλεπόμενες συνθήκες ασφάλειας είναι αυτονόητες».

Από την πλευρά του Εργατικού Κέντρου, ο Γιώργος Σταθόπουλος ανέφερε: «Το ζήτημα της Υγείας και της Ασφάλειας δεν είναι μόνο θέμα τεχνικών ελέγχων, αλλά κυρίως πολιτικής βούλησης, η οποία απουσιάζει. Γι’ αυτό και οι ελεγκτικοί μηχανισμοί είναι υποστελεχωμένοι και δεν λαμβάνονται ουσιαστικά μέτρα προστασίας των εργαζομένων».

Εκπροσώπηση υπήρξε και από το Επιμελητήριο Αχαΐας, με τον Δημήτρη Τσιάκο, ο οποίος τόνισε: «Υπάρχουν σοβαρά ζητήματα στους ελέγχους, καθώς δεν είναι δυνατόν να καλυφθούν όλες οι επιχειρήσεις με μηχανισμούς που δεν διαθέτουν επαρκές προσωπικό. Επιπλέον, παρατηρείται πρόσληψη ανειδίκευτου προσωπικού χωρίς την απαραίτητη εκπαίδευση για επικίνδυνες καταστάσεις».

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και από τον τεχνικό ασφαλείας Αγγελο Αλεξόπουλο, ο οποίος επισήμανε: «Μετά το 2013 και ιδιαίτερα την περίοδο της πανδημίας, απλουστεύτηκαν οι διαδικασίες αδειοδότησης. Ετσι, φτάσαμε στο σημείο επιχειρήσεις να λαμβάνουν άδεια λειτουργίας ηλεκτρονικά, χωρίς κατόψεις και χωροθετήσεις, και οι έλεγχοι να ακολουθούν εκ των υστέρων. Μειώθηκε η γραφειοκρατία, αυτό λειτούργησε σε βάρος της ασφάλειας».

Ο πρόεδρος του ΣΕΒ Δυτικής Ελλάδας, Κλεομένης Μπάρλος, σημείωσε: «Τα περισσότερα προβλήματα και τα πιθανά ατυχήματα οφείλονται στην άγνοια και όχι στην αδιαφορία του εργοδότη, ειδικά στις μικρές επιχειρήσεις, όπου είναι συχνά δύσκολο να γνωρίζονται και να εφαρμόζονται όλες οι προδιαγραφές».

ΤΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκαν και οι τοποθετήσεις των υπόλοιπων εκπροσώπων, οι οποίοι στάθηκαν στην έλλειψη ενημέρωσης για τα μέτρα ασφαλείας. Ως επίλογος της σύσκεψης, αποφασίστηκε η Επιτροπή να συνεδριάσει ξανά σύντομα, ενώ όλοι οι φορείς θα καταθέσουν γραπτώς τις προτάσεις τους και η Επιτροπή θα συντάξει πόρισμα με συγκεκριμένες προτάσεις, το οποίο θα αποσταλεί στο υπουργείο Εργασίας.

Μεταξύ των προτάσεων που θα κατατεθούν περιλαμβάνονται η αλλαγή του τρόπου αδειοδότησης νέων επιχειρήσεων και η υλοποίηση ενημερωτικών σεμιναρίων για τους εργοδότες, ώστε να τηρούνται όλα τα μέτρα ασφάλειας και να βελτιωθεί το επίπεδο προστασίας των εργαζομένων.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



