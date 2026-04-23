Αχαΐα: Θέλει να «κοπιάσει» η ΝΔ για να «ζεσταθούν οι προεκλογικές μηχανές» – Τι έδειξε η συνεδριαση της ΔΕΕΠ

Το βέβαιο είναι ότι μόνο μετά από κοπιώδεις προσπάθειες θα «ζεσταθούν οι μηχανές» του κομματικού μηχανισμού της ΝΔ Αχαΐας, εν όψει των βουλευτικών εκλογών, οψέποτε αυτές προκηρυχθούν από τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.

Αυτό το συμπέρασμα προέκυψε μόλις ολοκληρώθηκε προχθές το βράδυ η διευρυμένη Νομαρχιακή Συνέλευση του κυβερνώντος κόμματος στο ξενοδοχείο «My Way», με κεντρικούς ομιλητές τον υφυπουργό παρά τω πρωθυπουργώ Θανάση Κοντογιώργη και τον γραμματέα Οργανωτικού της ΝΔ Στέλιο Κονταδάκη.

ΠΑΡΑΙΝΕΣΕΙΣ

Πολύ εύστοχα, τόσο ο υφυπουργός όσο και ο γραμματέας της ΝΔ επικέντρωσαν τις παρεμβάσεις τους στη συσπείρωση και ενότητα των στελεχών, των μελών και των οπαδών του κυβερνώντος κόμματος.

«Μόνο αν σφυρηλατήσεις ενότητα μπορείς να κάνεις βήματα προόδου», είπε ο κύριος Κοντογεώργης, ενώ από την πλευρά του ο Στέλιος Κονταδάκης, επιστρατεύοντας το δίλημμα «αν θα πάμε μπροστά ή θα γυρίσουμε πίσω», ζήτησε να φέρει η ΝΔ κοντά τις υγιείς δυνάμεις και από άλλους πολιτικούς χώρους, αφού «οι επόμενες εκλογές θα έχουν χαρακτήρα εθνικής και όχι κομματικής επιλογής».

Φάνηκε, ωστόσο, προχθές το βράδυ ότι τα ουσιώδη προτάγματα των δύο ομιλητών διατυπώθηκαν σε περιορισμένο ακροατήριο, αν λάβουμε υπόψη μας ότι οι παρόντες στο My Way ανήρχοντο σε περίπου 150 άτομα περίπου, ενώ τα μέλη της Νομαρχιακής Συνέλευσης της ΝΔ Αχαΐας ξεπερνούν τα 500. Δηλαδή, οι «μηχανές» είναι ακόμη «κρύες», ίσως επειδή δεν βρισκόμαστε σε επίσημη προεκλογική περίοδο…

ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ

Πάντως, από τα δύο κορυφαία στελέχη δόθηκε το σήμα της αντίστροφης μέτρησης μέχρι τις επόμενες εκλογές, προκειμένου να επιταχυνθούν οι διαδικασίες επανασυσπείρωσης.

Παράλληλα, δημοσιοποιήθηκε ότι το τρίτο δεκαήμερο του Μαΐου θα έρθει στην Πάτρα το κλιμάκιο που συντάσσει το πολυαναμενόμενο τοπικό σχέδιο ανάπτυξης. Μία αναγκαιότητα που πρέπει να κινείται σε κατεύθυνση, η οποία αφ’ ενός θα συμβάλλει στην καταπολέμηση της τοπικής υπανάπτυξης και αφ’ ετέρου θα προσφέρει οφέλη στο κυβερνών κόμμα.

Η δημοσκοπική θέση της ΝΔ στην Αχαΐα και το γενικότερο κλίμα συνταυτίζονται τούτη την περίοδο με την αίσθηση ότι η Πάτρα και η Αχαΐα βρίσκονται κινούνται σε ρυθμούς αναπτυξιακής υστέρησης και αυτός είναι ένας μείζων λόγος που «κυριαρχεί» στην πρωτεύουσα του νομού η δημοτική αρχή Πελετίδη…

