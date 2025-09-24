Αχαΐα: Το οξύ πρόβλημα στους καταυλισμούς Ρομά και οι ελεγχόμενες καταστάσεις

Μέχρι τώρα, η Αστυνομική Διεύθυνση Αχαΐας αντιμετωπίζει εκ των ενόντων και αποσπασματικά το μεγάλο πρόβλημα της παραβατικότητας πολυάριθμων Ρομά στο νομό. Η προχθεσινή δέσμευση του υπουργού Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, περί λειτουργίας αστυνομικών σταθμών σε καταυλισμούς Ρομά, καλλιέργησε την ελπίδα στην τοπική ΕΛΑΣ ότι η απόφασή του, που αφορά μόνο το λεκανοπέδιο της Αττικής, θα επεκταθεί και στην Περιφέρεια και δη στην Αχαΐα, που αντικειμενικά αντιμετωπίζει οξύ πρόβλημα.

Επίσημες αστυνομικές πηγές της Πάτρας αναγνωρίζουν ότι συγκεκριμένες περιοχές του λεκανοπεδίου ταλαιπωρούνται και ζουν μέσα στην ανασφάλεια, εξαιτίας της εγκληματικής έξαρσης, που προκαλείται από οργανωμένες παραβατικές ομάδες Ρομά, ωστόσο υποστηρίζουν ότι και στην Αχαΐα το πρόβλημα είναι οξύτατο. Και προς επίρρωση του ισχυρισμού τους προτάσσουν τα στατιστικά στοιχεία παραβατικότητας της περιοχής, τα οποία είναι σε γνώση του Αρχηγείου της ΕΛΑΣ.

ΑΝΑΜΟΝΗ

Την περασμένη εβδομάδα, όπως είναι γνωστό, ο υπουργός Μιχάλης Χρυσοχοΐδης δεσμεύτηκε ότι θα ενισχυθεί η δύναμη της ΕΛΑΣ Αχαΐας με 16 αστυνομικούς. Πρόκειται, φυσικά, για ευάριθμη προσθήκη έμψυχου υλικού, που έγινε δεκτή με ευχαριστίες και θερμά λόγια από βουλευτές, πολιτευτές και κοινωνικούς παράγοντες της Αχαΐας. Ολοι, μάλιστα, φρόντισαν να φωτογραφηθούν με τον υπουργό και να εκδώσουν δελτία Τύπου, επισημαίνοντας ότι και με τη δική τους παρέμβαση ενισχύθηκε η δύναμη της ΕΛΑΣ Αχαΐας.

Ως προς τη λειτουργία αστυνομικών σταθμών σε καταυλισμούς της περιοχής μας, δεν έχει εκδηλωθεί η πρόθεση για νέα παρέμβαση από το πολιτικό δυναμικό. Τηρείται στάση αναμονής.

ΠΙΛΟΤΙΚΑ

Σύμφωνα με ασφαλέστατες πηγές της «Π», έχει διαμηνυθεί στις περιφερειακές αστυνομικές αρχές ότι θα εκτιμηθεί πρώτα η αποτελεσματικότητα του εγχειρήματος στο λεκανοπέδιο που έχει πιλοτικό χαρακτήρα και μετά θ’ αποφασίσει ο υπουργός αν επεκταθεί το μέτρο στην Αχαΐα και σε άλλους νομούς (Θεσσαλονίκη, Λάρισα κ.λπ.), οι οποίοι «τραβάνε ζόρι» από την παραβατική δράση ομάδων Ρομά. Ειδικότερα, με νεότερη δήλωσή του ο κ. Χρυσοχοΐδης μνημόνευσε την Αχαΐα, πιθανό τόπο εφαρμογής του μέτρου μελλοντικά. Εμείς επαναλαμβάνουμε ότι αυτό θα συμβεί υπό την αίρεση ότι θα προκύψουν από τα αποτελέσματα στην Αττική.

ΥΠΟ ΕΛΕΓΧΟ

Ανώτερος αξιωματούχος της τοπικής ΕΛΑΣ, πάντως, χαρακτήρισε την κατάσταση στην Αχαΐα ελεγχόμενη: «Θα ήταν ευχής έργο να κάναμε συστηματικούς ελέγχους στους υπάρχοντες καταυλισμούς της Αχαΐας. Δεν βρισκόμαστε, ωστόσο, μπροστά σε μια κατάσταση που έχει φθάσει στο απροχώρητο. Αντιθέτως, σε κάποιες περιοχές της Αθήνας ισχύει το άβατο και κάποιες φορές τα πράγματα βγαίνουν εκτός ελέγχου. Εδώ δεν παρατηρείται κάτι τέτοιο. Η ΟΠΚΕ, όταν παρίσταται ανάγκη, παρεμβαίνει έγκαιρα…».

ΟΙ ΤΣΙΓΓΑΝΟΙ

Ο ίδιος αξιωματούχος κάνει ειδική αναφορά στην περιοχή της Κάτω Αχαΐας: «Εκεί υπάρχει διαφορά ανάμεσα σε τσιγγάνους και Ρομά. Οι πρώτοι είναι γενικώς φιλήσυχοι. Προβλήματα προκαλούν κάποιοι Ρομά. Γενικά ελέγχεται η κατάσταση. Φυσικά είναι αυτονόητο ότι αν υπάρχει ένα αστυνομικό τμήμα, με αποκλειστική απασχόληση, τότε θα είναι αποτελεσματικότερη η πάταξη της παραβατικότητας και της εγκληματικότητας στη Δυτ. Αχαΐα…».

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



