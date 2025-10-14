Αχαΐα: Τους «έκαψε» η προκήρυξη, εποχικοί πυροσβέστες στην «Π»

Εντονες αντιδράσεις έχει προκαλέσει στους κόλπους των εποχικών πυροσβεστών η προκήρυξη για τον θεσμό των «Πυροσβεστών Γενικών Καθηκόντων Επί Θητεία», που προβλέπει την κάλυψη οργανικών θέσεων στο Πυροσβεστικό Σώμα με επταετή θητεία. Το πρόβλημα εντοπίζεται κυρίως στο ηλικιακό όριο των 30 ετών, το οποίο αποκλείει τη συντριπτική πλειονότητα των ήδη υπηρετούντων εποχικών, παρά τα χρόνια εμπειρίας τους.

Ο θεσμός, που παρουσιάστηκε ως λύση για την εργασιακή αποκατάσταση των εποχικών πυροσβεστών, κινδυνεύει να μετατραπεί- σύμφωνα με τα σωματεία -σε μηχανισμό αποκλεισμού. «Η πρόταση αυτή είχε σχεδιαστεί ώστε να δώσει οριστική λύση στο χρόνιο πρόβλημα των εποχικών, ανεξαρτήτως ηλικίας. Ομως το ηλικιακό όριο των 30 ετών αποκλείει τους περισσότερους συναδέλφους με πολυετή προϋπηρεσία», δηλώνει ο Ακης Μπαρδάκης, αντιπρόεδρος του Πανελλήνιου Σωματείου Συμβασιούχων Πυροσβεστών.

Σύμφωνα με τον ίδιο, στην Αχαΐα υπηρετούν σήμερα 69 εποχικοί πυροσβέστες, εκ των οποίων 55 δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία, καθώς είναι άνω των 30 ετών. «Το οξύμωρο είναι ότι για την Ειδική Μονάδα Δασικών Επιχειρήσεων το όριο είναι τα 35 έτη. Γιατί δύο μέτρα και δύο σταθμά;» διερωτάται, τονίζοντας πως «η εμπειρία στον χειρισμό πυροσβεστικών οχημάτων δεν μπορεί να αντικατασταθεί από ένα δίπλωμα ή από θεωρητικά προσόντα».

Οι εποχικοί καταγγέλλουν επίσης στρέβλωση στη μοριοδότηση. Οι υποψήφιοι που διαθέτουν επαγγελματικό δίπλωμα οδήγησης συγκεντρώνουν περισσότερα μόρια από όσους έχουν οδηγήσει για χρόνια πυροσβεστικά οχήματα σε δύσκολες επιχειρησιακές συνθήκες. Ετσι, ενώ η Πολιτεία προβάλλει το μέτρο ως αναβάθμιση του Σώματος, στην πράξη ενισχύει υποψηφίους χωρίς πραγματική εμπειρία.

«Υπηρετώ από το 2021 ως οδηγός και έχω συμμετάσχει σε δεκάδες επιχειρήσεις» σημειώνει ο Χρήστος Αγαλόπουλος, εποχικός πυροσβέστης από την Πάτρα, μιλώντας στην «Πελοπόννησο». «Η εμπειρία που έχουμε αποκτήσει όλα αυτά τα χρόνια είναι πολύτιμη και ελπίζω να ληφθεί υπόψη από την Πολιτεία».

Ακόμη πιο σκληρή είναι η κριτική του Μιχάλη Κορδά, εποχικού πυροσβέστη για έβδομη συνεχή χρονιά: «Μπήκα στο Σώμα στα 32, αφήνοντας τη δουλειά του επαγγελματία οδηγού. Εχω 7 χρόνια προϋπηρεσίας σαν οδηγός σε περιπολικό πυροσβεστικό όχημα. Αφησα την δουλειά μου ως επαγγελματίας οδηγός φορτηγών, για την Πυροσβεστική. Παρότι έχω επαρκή μόρια, δεν είχα ποτέ δικαίωμα συμμετοχής, λόγω ηλικίας, στους διαγωνισμούς που έχουν γίνει μέχρι τώρα! Μας ζητούν να δίνουμε τα πιο παραγωγικά μας χρόνια και στα 50 να ψάχνουμε για άλλη δουλειά».

Η απογοήτευση είναι διάχυτη, καθώς οι εποχικοί θεωρούν ότι ο θεσμός, αντί να αναγνωρίσει τη συμβολή τους, τους καθιστά «αναλώσιμους». Ζητούν από το υπουργείο να αναθεωρήσει το ηλικιακό όριο και να θεσπίσει αντικειμενικά κριτήρια που να αναγνωρίζουν την εμπειρία και την προσφορά τους.

Οπως υπογραμμίζει ο κ. Μπαρδάκης «ελπίζουμε ότι η λογική και η δικαιοσύνη θα επικρατήσουν». Μέχρι τότε, εκατοντάδες έμπειροι πυροσβέστες, που κάθε καλοκαίρι βρίσκονται στην πρώτη γραμμή των πυρκαγιών, παραμένουν εκτός της διαδικασίας μονιμοποίησης –όχι λόγω ικανοτήτων, αλλά… ημερομηνίας γέννησης.

