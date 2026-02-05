Αχαρνές: Κύκλωμα ναρκωτικών με «παρατηρητήριο» καμερών – Συνελήφθησαν δύο, αναζητείται τρίτος

Στη σύλληψη δύο ανδρών, ηλικίας 46 και 59 ετών, προχώρησαν οι αρχές για υπόθεση διακίνησης ναρκωτικών στις Αχαρνές Αττικής, ενώ αναζητείται ακόμη ένας 27χρονος που φέρεται να συμμετείχε στο ίδιο κύκλωμα.

Από την αστυνομική έρευνα προέκυψε ότι ο 46χρονος μαζί με τον 27χρονο είχαν οργανώσει συστηματική διάθεση ναρκωτικών σε διάφορα σημεία της περιοχής, διαθέτοντας διαφορετικές ουσίες. Μάλιστα, σε άτομο που φέρεται να ήταν πελάτης τους εντοπίστηκαν ποσότητες ηρωίνης και βραστής κοκαΐνης.

Η επιχείρηση των αστυνομικών πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι της Τρίτης 3 Φεβρουαρίου. Πρώτος συνελήφθη ο 59χρονος στα Άνω Λιόσια, καθώς βρέθηκε να κατέχει αυτοσχέδιες συσκευασίες με ηρωίνη συνολικού βάρους 0,8 γραμμαρίων και βραστή κοκαΐνη βάρους 0,2 γραμμαρίων. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, είχε προμηθευτεί τις ουσίες λίγο νωρίτερα από τους δύο συγκατηγορούμενούς του καταβάλλοντας περίπου 20 ευρώ.

Οι αρχές διαπίστωσαν επίσης ότι οι εμπλεκόμενοι είχαν εγκαταστήσει σύστημα επιτήρησης με κάμερες και μέσα καταγραφής ήχου και εικόνας, προκειμένου να ελέγχουν την περιοχή και να αποφεύγουν τον εντοπισμό από την αστυνομία.

Κατά τις έρευνες σε χώρους που συνδέονται με την υπόθεση κατασχέθηκαν μικροποσότητες ναρκωτικών, χρηματικό ποσό 4.037 ευρώ, καθώς και κινητό τηλέφωνο. Οι δύο συλληφθέντες είχαν απασχολήσει και στο παρελθόν τις αρχές για συναφή αδικήματα.

Η δικογραφία θα διαβιβαστεί στην αρμόδια εισαγγελική αρχή, ενώ συνεχίζονται οι αναζητήσεις για τον τρίτο κατηγορούμενο.

