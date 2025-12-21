Αδεια: Τι γίνεται με όσους δεν την λάβουν εντός του έτους, τι αλλάζει από 1/1/2026

Από την 1η Ιανουαρίου 2026 τίθενται σε εφαρμογή ουσιαστικές αλλαγές στο καθεστώς χορήγησης της ετήσιας κανονικής άδειας, στο πλαίσιο της ευρύτερης αναμόρφωσης της εργατικής νομοθεσίας.

21 Δεκ. 2025 17:45
Pelop News

Η ετήσια άδεια αναψυχής αποτελεί αναφαίρετο δικαίωμα κάθε εργαζομένου και, βάσει της εργατικής νομοθεσίας, πρέπει να εξαντλείται εντός του ημερολογιακού έτους. Η χορήγησή της δεν είναι προαιρετική για τον εργοδότη, αλλά συνδέεται άμεσα με την προστασία της υγείας και της ασφάλειας των μισθωτών.

Σε περίπτωση που η άδεια δεν χορηγηθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου, μεταφέρεται υποχρεωτικά και πρέπει να δοθεί το αργότερο έως τις 31 Μαρτίου του επόμενου έτους. Αν αυτό δεν συμβεί, ενεργοποιούνται συγκεκριμένες οικονομικές και νομικές συνέπειες.

Η νομοθεσία είναι σαφής: η παραίτηση του εργαζομένου από την άδεια είναι άκυρη, ακόμη και αν υπάρχει έγγραφη συναίνεση. Παράλληλα, σε περίπτωση λήξης της σύμβασης ή απόλυσης, ο εργοδότης οφείλει να καταβάλει τις αποδοχές για όλες τις ημέρες άδειας που δεν έχουν ληφθεί.

Στόχος των νέων ρυθμίσεων είναι η μεγαλύτερη ευελιξία για τους εργαζομένους, αλλά και η απλούστευση των διοικητικών διαδικασιών για τις επιχειρήσεις, χωρίς να θίγονται τα βασικά δικαιώματα.

Μέχρι σήμερα, η άδεια έπρεπε να λαμβάνεται αδιαίρετη, σε μία χρονική περίοδο. Η κατάτμησή της ήταν δυνατή μόνο κατόπιν αιτήματος του εργαζομένου και με την προϋπόθεση ότι δύο εβδομάδες λαμβάνονταν συνεχόμενα.

