Άδειες συμμετοχής στην υπαίθρια αγορά του Αγίου Ανδρέου στην Πάτρα

Ο χώρος της υπαίθριας αγοράς ορίζεται στο Parking «Γεώργιος Καλεντζώτης», όπου διατίθενται 70 θέσεις. Τα προς πώληση είδη περιλαμβάνουν εικόνες, βιβλία, είδη δώρων θρησκευτικού περιεχομένου, εκκλησιαστικά είδη, παιδικά παιχνίδια, βιομηχανικά είδη, γλυκίσματα, ξηρούς καρπούς και φο μπιζού.

10 Νοέ. 2025 14:22
Από την Αντιδημαρχία Διοίκησης και Οικονομικών ανακοινώνεται ότι ο Δήμος Πατρέων θα χορηγήσει άδειες για τη συμμετοχή στην υπαίθρια αγορά που θα πραγματοποιηθεί με την ευκαιρία του εορτασμού του Αγίου Ανδρέου, από 28 έως 30 Νοεμβρίου 2025.

Ο χώρος της υπαίθριας αγοράς ορίζεται στο Parking «Γεώργιος Καλεντζώτης», όπου διατίθενται 70 θέσεις. Τα προς πώληση είδη περιλαμβάνουν εικόνες, βιβλία, είδη δώρων θρησκευτικού περιεχομένου, εκκλησιαστικά είδη, παιδικά παιχνίδια, βιομηχανικά είδη, γλυκίσματα, ξηρούς καρπούς και φο μπιζού.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν:

  • Πωλητές με νόμιμα φορολογικά παραστατικά που δεν είναι αδειούχοι λαϊκών αγορών ή πλανόδιοι, εφόσον διαθέτουν ετήσια βεβαίωση δραστηριοποίησης υπαίθριου εμπορίου (70%).
  • Αδειούχοι πωλητές βιομηχανικών ειδών και κάτοχοι παραγωγικής άδειας λαϊκών αγορών με αντικείμενο άνθη, φυτά ή μεταποιημένα προϊόντα (20%).
  • Αδειούχοι πλανόδιοι ή στάσιμοι πωλητές που πωλούν τα επιτρεπόμενα είδη (10%).

Δικαιολογητικά υποβολής:

  • Αίτηση – υπεύθυνη δήλωση.
  • Άδεια υπαίθριου εμπορίου ή βεβαίωση κατά περίπτωση.
  • Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή άδειας διαμονής για αλλοδαπούς.
  • Πρόσφατη απόδειξη ταμειακής μηχανής.
  • Δημοτική ενημερότητα.
  • Βιβλιάριο υγείας σε ισχύ για πώληση τροφίμων.

Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά μπορούν να υποβληθούν αυτοπροσώπως ή μέσω εξουσιοδοτημένου προσώπου στο πρωτόκολλο του Δήμου Πατρέων (Μαιζώνος 19, ισόγειο) για κατοίκους Ν. Αχαΐας ή ηλεκτρονικά στο protodp@patras.gr
για κατοίκους εκτός Νομού.

Η παραλαβή των αδειών θα γίνει έως τις 26 Νοεμβρίου 2025, με καταβολή τέλους 80 ευρώ ανά πάγκο (μέχρι 4 μέτρα). Η αίτηση είναι διαθέσιμη και στο site του Δήμου: www.e-patras.gr
.
