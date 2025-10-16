Αδιευκρίνιστο πότε θα παραδοθεί η γέφυρα Καστελλόκαμπου: Η καθυστέρηση συνεχίζεται στον προαστιακό της Πάτρας

Από τις 21 Ιουλίου, η σιδηροδρομική γραμμή Μποζαΐτικα–Ρίο, με ενδιάμεση στάση τον Καστελλόκαμπο, παραμένει εκτός λειτουργίας λόγω έργων αποκατάστασης, με τα δρομολόγια να εξυπηρετούνται προσωρινά από λεωφορεία.

Οι επιβάτες, που εδώ και σχεδόν τρεις μήνες ταλαιπωρούνται καθημερινά, περίμεναν με ανυπομονησία την 18η Οκτωβρίου ως ημερομηνία επαναλειτουργίας, όμως κάτι τέτοιο φαίνεται αδύνατον να επιτευχθεί.

Σύμφωνα με πληροφορίες της εφημερίδας «Πελοπόννησος», οι εργασίες στη γέφυρα του ΟΣΕ στον Καστελλόκαμπο, που έπρεπε να ολοκληρωθούν στις 17 Οκτωβρίου, καθυστερούν σημαντικά. Πηγές του οργανισμού αναφέρουν ότι η ημερομηνία παράδοσης δεν μπορεί να τηρηθεί και ότι αναμένεται νέα ενημέρωση εντός των επόμενων ημερών για την πορεία του έργου και την ανακοίνωση νέου χρονοδιαγράμματος.

Από την πλευρά του, το Σωματείο Εργαζομένων ΟΣΕ δίνει διαφορετική διάσταση στο ζήτημα. Κάνει λόγο για απαράδεκτη κατάσταση και επισημαίνει ότι ο οργανισμός είναι τραγικά υποστελεχωμένος, γεγονός που επηρεάζει και την πρόοδο των εργασιών. Ο γραμματέας του σωματείου, κ. Σταύρος Πήλιος, τονίζει ότι το έργο έχει ουσιαστικά ολοκληρωθεί και πως η γραμμή θα μπορούσε να λειτουργεί ήδη, με μειωμένη ταχύτητα, ώστε οι υπόλοιπες εργασίες να συνεχίζονται παράλληλα. Εκτιμά, ωστόσο, ότι η τελική παράδοση θα καθυστερήσει έως τον Νοέμβριο.

Τις επόμενες ημέρες αναμένονται νεότερα από τον ΟΣΕ, ενώ παραμένει θολό το τοπίο σχετικά με τις ευθύνες για τη νέα καθυστέρηση, καθώς –όπως συνηθίζεται– παρατηρείται μετακύλιση ευθυνών μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων.

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



