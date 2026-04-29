ΑΕ Γλαύκου Έσπερου-Προμηθέας 2014, το πρώτο βήμα προς τους τελικούς

Ξεκινά σήμερα η σειρά των ημιτελικών των play-offs της National League 1 ανάμεσα στην ΑΕ Γλαύκου Έσπερου και τον Προμηθέα 2014.

Διαιτητές από την Πάτρα στο ντέρμπι, ΑΕ Γλαύκου Έσπερου-Προμηθέας 2014

Στις 19.30 θα γίνει το τζάμπολ στην έδρα της ΑΕ Γλαύκου Έσπερου στα Κρύα Ιτεών και σχεδόν δύο ώρες αργότερα θα ξέρουμε ποια από τις δύο ομάδες θα απέχει μόλις μία νίκη από τη μεγαλύτερη, σε επίπεδο Εθνικών Κατηγοριών, διάκριση της ιστορίας της! Από την πρόκριση δηλαδή στους τελικούς και τη διεκδίκηση της ανόδου στην Elite League.

Στα play-offs οι ομάδες κουβαλούν τα αποτελέσματα της κανονικής περιόδου και αυτό σημαίνει ότι ΑΕ Γλαύκου Έσπερου και Προμηθέας 2014 μπαίνουν στη σειρά με 1-1 στις νίκες και όποια φτάσει στις τρεις νίκες θα πάρει το εισιτήριο για τους τελικούς.

Το πλεονέκτημα έδρας το έχει η ΑΕ Γλαύκου Έσπερου. Αυτό σημαίνει ότι εάν χρειαστεί και τρίτο παιχνίδι θα διεξαχθεί την προσεχή Τετάρτη 6 Μαϊου και πάλι στα Κρύα Ιτεών. Το δεύτερο παιχνίδι θα διεξαχθεί το Σάββατο 2 Μαϊου στο Promitheas Park.

Σήμερα ξεκινά και η άλλη σειρά των ημιτελικών. Στις 19.30 θα παίξουν Κρόνος-Εθνικός Λιβαδειάς με τον Κρόνο να προηγείται από την κανονική περίοδο με 2-0 νίκες.

