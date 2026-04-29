Διαιτητές από την Πάτρα στο ντέρμπι, ΑΕ Γλαύκου Έσπερου-Προμηθέας 2014
Οι επιλογές της ΚΕΔ/ΕΟΚ με Καρπάνο, Λιαρομμάτη και Πλέγα, ο Κάρδαρης στο Κρόνος-Εθνικός Λιβαδειάς
Διαιτητές από την Πάτρα επέλεξε η ΚΕΔ/ΕΟΚ να διευθύνουν το σημερινό (29/04/2026) πρώτο ημιτελικό των play-offs της National League 1 ανάμεσα στην ΑΕ Γλαύκου Έσπερου και τον Προμηθέα 2014.
Το break κάνει φαβορί τον Παναθηναϊκό, το βίντεο της μεγάλης νίκης στη Βαλένθια
Ο λόγος για τον διεθνή Ηλία Καρπάνο και τους Βασίλη Λιαρμομμάτη, Ζαφείρη Πλέγα. Κομισάριος ορίστηκε ο Βασίλης Πίγκας επίσης από την Πάτρα. Ο Τάσος Κάρδαρης, που είχε «σφυρίξει» πρόσφατα στο Απόλλων-Προμηθέας 2014 ορίστηκε πρώτος στο Κρόνος-Εθνικός Λιβαδειάς.
Η σχετική ανακοίνωση της ΕΟΚ για διαιτητές και κομισάριους σε National League 1 και National League 2 έχει ως εξής:
National League 1
Play Off
1ος Όμιλος
Τετάρτη 29/4
Α. Ζούπας 19.00 Αμύντας-Π. Φάληρο Παπαϊωάννου-Σπυρόπουλος-Ουσταμπασίδης (Ζώης)
Πανελληνίου 20.00 Πανελλήνιος-ΚΟ Χολαργού Θεονάς-Καλογριάς-Αλεξόπουλος Π. (Κουλούρης)
2ος Όμιλος
Τετάρτη 29/4
Αγ. Δημητρίου (Ν) 19.30 Κρόνος Αγ. Δημητρίου-Εθνικός Λιβαδειάς Κάρδαρης-Παπαδόπουλος Χ.-Κονταξάκης (Καλαρέμας)
Κρύα Ιτέων 19.30 ΑΕ Γλαύκου Εσπέρου-ΕΑ Προμηθέας 2014 Καρπάνος-Λιαρομμάτης-Πλέγας (Πίγκας)
3ος Όμιλος
Τετάρτη 29/4
ΧΑΝΘ 18.00 ΧΑΝΘ-ΚΑΟΧ Ευρώπη 87 Ευφραιμίδης-Δέλλας-Κλεπουσνιώτου (Παραλυκίδης)
Κομοτηνής 19.00 Κομοτηνή-Ελευθερούπολη Λουλουδιάδης-Αγραφιώτης Β. -Καντουρίδης (Αποστολίδης)
National League 2
1ος Όμιλος
Τετάρτη 29/4
Γαργαλιάνων 17.00 Γαργαλιάνοι-Βαρθολομιό Λεβεντάκος-Μπον-Κανελλόπουλος (Γιαλικάρης)
3ος Όμιλος
Τετάρτη 29/4
Δ. Περιστεράκης 14.30 Πανναξιακός-ΓΕ Αγ. Αναργύρων Τεφτίκης-Σκαλτσής-Ρώτας (Μωϋσιάδης)
5ος Όμιλος
Τετάρτη 29/4
Εκπ. Φρυγανιώτη 18.30 Εκπ. Φρυγανιώτη-Γαλάτιστα Ταρενίδης-Ντούρας-Δώνης Α. (Πολυχρονίδης)
ΜΕΝΤ 18.00 ΜΕΝΤ-Ασπίς Ξάνθης Νικολαϊδης-Παπαγερίδης-Νέδογλου (Μαρτίνος)
Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη
Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.
Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News