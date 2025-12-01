ΑΕ Ροϊτίκων και Κεραυνός Αιγίου το «8 στα 8»! Η ΕΑΠ εύκολα την Απολλωνιάδα, ΦΩΤΟ
Όλα όσα συνέβησαν στην 8η αγωνιστική της Α1 Κατηγορίας της ΕΣΚΑ-Η
Την αήττητη πορεία τους συνέχισαν ΑΕ Ροϊτίκων και Κεραυνός Αιγίου στην Α1 Κατηγορία της ΕΣΚΑ-Η πανηγυρίζοντας την 8η τους νίκη σε ισάριθμες αγωνιστικές.
ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
8η Αγωνιστική
ΑΕ Ροϊτίκων-Δύμη 66-58
ΕΑΠ-Απολλωνιάδα 62-45
Αραχωβίτικα/Ακταίο-Αστέρας Τέμενης 69-61
Ολυμπιάδα-Διαγόρας 66-59
Αίολος-Νέοι Γλαύκου 82-58
Κεραυνός-Ηρακλής Πύργου 87-61
Ανδραβίδα-ΠΑΣ Ναυπάκτου 80-69
