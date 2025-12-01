ΑΕ Ροϊτίκων και Κεραυνός Αιγίου το «8 στα 8»! Η ΕΑΠ εύκολα την Απολλωνιάδα, ΦΩΤΟ

Την αήττητη πορεία τους συνέχισαν ΑΕ Ροϊτίκων και Κεραυνός Αιγίου στην Α1 Κατηγορία της ΕΣΚΑ-Η πανηγυρίζοντας την 8η τους νίκη σε ισάριθμες αγωνιστικές.

ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

8η Αγωνιστική

ΑΕ Ροϊτίκων-Δύμη 66-58

ΕΑΠ-Απολλωνιάδα 62-45

Αραχωβίτικα/Ακταίο-Αστέρας Τέμενης 69-61

Ολυμπιάδα-Διαγόρας 66-59

Αίολος-Νέοι Γλαύκου 82-58

Κεραυνός-Ηρακλής Πύργου 87-61

Ανδραβίδα-ΠΑΣ Ναυπάκτου 80-69

