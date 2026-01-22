Αεροδρόμια: Πάνω από 83 εκατ. οι επιβάτες το 2025 στην Ελλάδα

Άνοδο 6,9% παρουσίασε η επιβατική κίνηση στα 24 αεροδρόμια διαχείρισης της ΥΠΑ (Ηράκλειο, Καλαμάτα, Αλεξανδρούπολη, Λήμνος, Αστυπάλαια, Ιωάννινα, Χίος, Κοζάνη, Καστοριά, Κάρπαθος, Κύθηρα, Μήλος, Σκύρος, Νέα Αγχίαλος, Πάρος, Σύρος, Άραξος, Νάξος, Κάλυμνος, Ικαρία, Καστελόριζο, Κάσος, Λέρος, Σητεία) κατά το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου του 2025, σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία της ΥΠΑ, το σύνολο των επιβατών (αφίξεις και αναχωρήσεις επιβατών εξωτερικού και εσωτερικού) 12μηνου 2025 (Ιανουάριος–Δεκέμβριος) ανήλθε στους 12.824.813 επιβάτες, έναντι 12.001.679 επιβατών το αντίστοιχο διάστημα του 2024.

Συνολικά, για τα 39 αεροδρόμια της χώρας (24 ΥΠΑ, 14 FRAPORT GREECE, ΔΑΑ) τα στατιστικά Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2025 καταγράφουν άνοδο 4,9% στην επιβατική κίνηση και 4,1% στις κινήσεις αεροσκαφών

Αύξηση 4,9%, προκύπτει και στην επιβατική κίνηση για το 12μηνο του έτους 2025 στο σύνολο των αεροδρομίων της χώρας, που διεξάγονται εμπορικές πτήσεις. Συγκεκριμένα, η επιβατική κίνηση το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2025 έφτασε τα 83.333.571, έναντι 79.424.082 επιβατών το αντίστοιχο χρονικό διάστημα του 2024.

Όσον αφορά τον αριθμό κινήσεων αεροσκαφών (αφίξεις και αναχωρήσεις αεροσκαφών εσωτερικού και εξωτερικού) για το 12μηνο του 2025, στο σύνολο των 39 αεροδρομίων της χώρας, των οποίων τον έλεγχο εναέριας κυκλοφορίας ασκεί, κυρίως, η ΥΠΑ, σημειώθηκε αύξηση 4,1% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου του 2024. Ειδικότερα, συνολικά το 2025 πραγματοποιήθηκαν 629.633 πτήσεις, έναντι 604.873 πτήσεων το 2024.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



