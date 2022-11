Αφγανιστάν: Μεγάλη έκρηξη σε λεωφορείο με διοικητικούς υπαλλήλους των Ταλιμπάν

Στο Αφγανιστάν και συγκεκριμένα, στην πρωτεύουσά του, Καμπούλ σημειώθηκε σήμερα έκρηξη σε λεωφορείο που μετέφερε διοικητικούς υπαλλήλους των Ταλιμπάν, τραυματίζοντας συνολικά επτά ανθρώπους.

«Από την έκρηξη σε ένα μικρό λεωφορείο του υπουργείου Αγροτικής Αποκατάστασης και Ανάπτυξης τραυματίστηκαν επτά άνθρωποι», ανέφερε ο εκπρόσωπος της αστυνομίας της Καμπούλ Χαλίντ Ζαντράν.

Εκπρόσωπος του καθεστώτος των Ταλιμπάν ανέφερε πως η έκρηξη προήλθε από νάρκη που είχε τοποθετηθεί στον δρόμο, ενώ τους τελευταίους μήνες έχουν παρατηρηθεί πολλές τέτοιες επιθέσεις σε αστικές περιοχές του Αφγανιστάν.

Από τη μεριά τους, οι Ταλιμπάν υποστηρίζουν πως επικεντρώνονται στην εγγύηση της ασφάλειας από τη στιγμή που ανέλαβαν την εξουσία της χώρας το 2021, με τα Ηνωμένα Έθνη να τονίζουν πως η κατάσταση ασφάλειας επιδεινώνεται όλο και περισσότερο.

There is a strong explosion in Kabul. There is a report of a magnetic mine detonating a car with Taliban officials. The media do not give the exact number of victims, but suggest that there are dead and injured. pic.twitter.com/HMkUvK7dqn

— Sprinter Monitor (@SprinterMonitor) November 2, 2022