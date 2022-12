ΑΦΙΕΡΩΜΑ: Η άρρηκτη σχέση της Πάτρας με το Φανάρι

Δεν χρειάζεται να είναι κανείς ειδικός ή να έχει γνώσεις Θεολογίας για να δώσει απάντηση στο ερώτημα: «Τι σχέση έχει η Πάτρα με την Κωνσταντινούπολη;».

Η απάντηση είναι πολύ απλή και το συνδετικό πρόσωπο ανάμεσα στην πόλη μας και τη Βασιλίδα των πόλεων δεν είναι άλλο από τον Απόστολο Ανδρέα. Ναι-ναι, ο Πολιούχος της Πάτρας ήταν ο ιδρυτής της Εκκλησίας του Βυζαντίου και οι Πατριάρχες Κωνσταντινουπόλεως αποτελούν έκτοτε – τύποις και ουσία – οι διάδοχοί του.

Η Πάτρα, λοιπόν, δεν θα μπορούσε να μην έχει τη δική της ξεχωριστή θέση στο Φανάρι, εκεί όπου μετά την Αλωση του 1453 στεγάζεται η Μεγάλη Εκκλησία του Γένους. Η σύνδεση αυτή, που τη συναντάμε από τα χρόνια του Παλαιών Πατρών Γερμανού, ανηψιού του Εθνοϊερομάρτυρα Πατριάρχη Γρηγορίου Ε΄, συνεχίζεται μέχρι τις μέρες μας, καθώς η πόλη μας διατηρεί ουκ ολίγους «πρέσβεις» στο Οικουμενικό Πατριαρχείο στη Βασιλεύουσα.

Ο λόγος για δύο εν ενεργεία Μητροπολίτες, τον Σηλυβρίας Μάξιμο και τον Σαράντα Εκκλησιών Ανδρέα, οι οποίοι έχουν σημαντική παρουσία στο πλευρό του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου τα τελευταία χρόνια, ενώ στο Φανάρι υπηρετούν και δύο ακόμη διάκονοι, οι Δανιήλ Ζαφείρης και Βοσπόριος Μαγκαφάς.

Παράλληλα, από προηγούμενη συνάντηση του γράφοντα με τον Οικουμενικό Πατριάρχη κ. Βαρθολομαίο είχαμε διαπιστώσει την αγάπη που τρέφει ο Παναγιώτατος για την Πάτρα, αλλά και το συνεχές ενδιαφέρον του για την πορεία της Ιεράς Μητροπόλεως Πατρών και προσωπικά του Μητροπολίτη Χρυσόστομου. Παράλληλα, η Μεγάλη Εκκλησία συνδέεται και με πολλά μοναστήρια της περιοχής μας, για τα οποία ο Οικουμενικός Πατριάρχης δείχνει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, ιδιαιτέρως δε για τις ιερές μονές Ομπλού και Χρυσοποδαριτίσσης.

Ολα τα παραπάνω δεν αποκλείουν ένα ακόμη σενάριο: Του να δούμε σύντομα στο Φανάρι κι άλλους εκπροσώπους της πόλης μας. Κι έτσι θα αυξηθεί ακόμη περισσότερο η σταθερή πνευματική σύνδεση Πάτρας και Κωνσταντινουπόλεως.

Η ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΟΜΠΛΟΥ

Δεν είναι τυχαία η σύνδεση του Οικουμενικού Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως με την ιερά μονή Ομπλού. Χαρακτηριστικό είναι ότι το έτος 1581 ο τότε ηγούμενος της μονής Παχώμιος κατάφερε με έγγραφο του Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως Ιερεμία του Β’ του Τρανού να αναγνωρισθεί η μονή ως σταυροπηγιακή (δηλαδή να υπάγεται απευθείας στο Πατριαρχείο). Οι πληροφορίες της «Π» αναφέρουν πως αρκετές φορές στη διάρκεια του χρόνου ο ηγούμενος της ιεράς μονής Ομπλού Αρχιμανδρίτης π. Νεκτάριος Κωτσάκης και άλλα μέλη της Αδελφότητας επισκέπτονται το Οικουμενικό Πατριαρχείο, έχοντας συνεργασία με τον Οικουμενικό Πατριάρχη κ. Βαρθολομαίο για θέματα της μονής.

* Οταν ο Μητροπολίτης Σηλυβρίας Μάξιμος σπούδαζε στο Πανεπιστήμιο του Λονδίνου, υπέβαλε διδακτορική διατριβή με θέμα: «Το Πρωτείο στην Εκκλησία από την Πρώτη στην Δεύτερη Βατικάνεια Σύνοδο: Μία Ορθόδοξη Προσέγγιση» (σ. τίτλος του αγγλικού πρωτοτύπου: «Primacy in the Church from Vatican I to Vatican II: An Orthodox Perspective»), αναγορευόμενος το 2002 Διδάκτωρ Θεολογίας, με τη μελέτη του να αποσπά θετικές κριτικές διεθνώς. Μάλιστα, δημοσιεύτηκε το 2014 από τις Πανεπιστημιακές εκδόσεις «Northern Illinois University Press».

* Την περίοδο που φούντωνε η κρίση στις σχέσεις του Οικουμενικού Πατριαρχείου με τη Ρωσική Εκκλησία, με αφορμή το Αυτοκέφαλο της Ουκρανικής Εκκλησίας, ο σημερινός Μηρτροπολίτης Σαράντα Εκκλησιών Ανδρέας υπηρετούσε στο Φανάρι ως Πρωτοσύγκελλος της Μεγάλης Εκκλησίας. Ηταν μια πολύ δύσκολη και ιδιαίτερη περίοδος που απαιτούσε ειδικούς χειρισμούς από τον Οικουμενικό Θρόνο.

ΣΗΛΥΒΡΙΑΣ ΜΑΞΙΜΟΣ

Ο Σεβ. Μητροπολίτης Σηλυβρίας κ. Μάξιμος, κατά κόσμον Παναγιώτης (Βγενόπουλος), γεννήθηκε στην Πάτρα το 1968. Αποφοίτησε από την Θεολογική Σχολή Βελιγραδίου το 1995 και αναγορεύθηκε διδάκτορας του Πανεπιστημίου του Λονδίνου το 2022. Διάκονος χειροτονήθηκε το 1993 και Πρεσβύτερος στις 26 Ιουλίου 2014 και Μητροπολίτης Σηλυβρίας στις 27 Ιουλίου 2014. Υπηρέτησε ως Κωδικογράφος της Ιεράς Συνόδου του Οικουμενικού Πατριαρχείου (1995-2005), ως Δευτερεύων των Πατριαρχικών Διακόνων (2005-2008) και ως Μέγας Αρχιδιάκονος (2008-2014). Να σημειωθεί ότι την περίοδο 2008-2013 μερίμνησε για την κάλυψη των υλικών αναγκών των απόρων πιστών της Πόλεως, συνεργαζόμενος με φιλόπτωχες αδελφότητες της Βασιλεύουσας.

ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ ΑΝΔΡΕΑΣ

Ο Σεβ. Μητροπολίτης Σαράντα Εκκλησιών κ. Ανδρέας, κατά κόσμον Παύλος (Σοφιανόπουλος), γεννήθηκε στη Βάρδα Ηλείας το 1975 και ανατράφηκε στην Πάτρα στην ενορία του Αγίου Δημητρίου. Σπούδασε Θεολογία στην Θεολογική Σχολή Αθηνών και πραγματοποίησε μεταπτυχιακές σπουδές στο Στρασβούργο της Γαλλίας. Διάκονος χειροτονήθηκε από τον Μητροπολίτη Αγαθονικείας Απόστολο, Πρεσβύτερος το 2017 και Μητροπολίτης Σαράντα Εκκλησιών τον Μάρτιο του 2021 στον Πατριαρχικό Ναό του Αγίου Γεωργίου στο Φανάρι. Υπηρέτησε ως Πατριαρχικός Διάκονος, ως Τριτεύων των Πατριαρχικών Διακόνων, ως Δευτερεύων, ως Μέγας Αρχιδιάκονος και ως Μέγας Πρωτοσύγκελος του Οικουμενικού Πατριαρχείου.

ΔΙΑΚΟΝΟΣ ΔΑΝΙΗΛ

Ο Ιερολ. Διάκονος Δανιήλ Ζαφείρης, κατά κόσμον Μιχαήλ, γεννήθηκε στην Πάτρα το 1991 και είναι έγγαμος, η σύζυγος του οποίου εργάζεται ως γραμματέας των Συνοδικών Γραφείων του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Σπούδασε Ιστορία και Αρχαιολογία στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, ενώ πραγματοποίησε μεταπτυχιακές σπουδές στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστημίο στον τομέα της Ορθόδοξης Θεολογίας. Βρίσκεται στην Ρώμη, ως υπότροφος, στο Ποντιφικό Πανεπιστήμιο Saint Thomas Aquinas και στον τομέα των Οικουμενικών σπουδών και παράλληλα είναι υπότροφος του Τουρκικού Κράτους για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στον τομέα Φιλοσοφίας των Θρησκειών. Διάκονος χειροτονήθηκε στις 27 Δεκεμβρίου 2020, από τον Σεβ. Μητροπολίτη Γέροντα Δέρκων κ. Απόστολο, όπου και υπηρετεί.

ΔΙΑΚΟΝΟΣ ΒΟΣΠΟΡΙΟΣ

Ο Πανοσιολ. Διάκονος Βοσπόριος, κατά κόσμον Παναγιώτης Μαγκαφάς, εκτελεί καθήκοντα Υπογραμματέως της Αγίας και Ιεράς Συνόδου του Οικουμενικού Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως και ακολουθεί τον Οικουμενικό Πατριάρχη σε πολλές συναντήσεις του στην Τουρκία, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Είναι 44 ετών και έχει κάνει σπουδές στους τομείς της Ιστορίας και της Αρχαιολογίας στα Ιωάννινα. Παράλληλα έχει κάνει και μεταπτυχιακές σπουδές και πάλι στα Ιωάννινα στον τομέα της Βυζαντινολογίας. Να σημειωθεί ότι εκτός από την Πάτρα, ο Διάκονος Βοσπόριος έλκει την καταγωγή του και από τη Μεσσηνία και συγκεκριμένα από την Ανω Μέλπεια (Γαράντζα), ορεινό οικισμό στις νοτιοανατολικές πλαγιές του όρους Τετράζιο. Μέχρι να αναλάβει τα νέα του καθήκοντα, ο Διάκονος Βοσπόριος υπηρετούσε στο Φανάρι ως Κωδικογράφος. Χειροτονήθηκε το 2018.