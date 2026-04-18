Η αφρικανική σκόνη που έχει κάνει αισθητή την παρουσία της πάνω από την Αθήνα τις τελευταίες ημέρες προκαλεί εύλογες ανησυχίες, όμως η εικόνα είναι πιο σύνθετη και σαφώς λιγότερο απειλητική από όσο δείχνουν οι εντυπωσιακοί χάρτες και η θολούρα στον ουρανό. Αυτό επισημαίνει ο Θοδωρής Κολυδάς, εξηγώντας ότι άλλο είναι να φαίνεται σκόνη στην ατμόσφαιρα και άλλο να υπάρχει ουσιαστική επιβάρυνση στο επίπεδο όπου κινούνται και αναπνέουν οι πολίτες.

Στην ανάλυσή του, ο μετεωρολόγος εστιάζει στην κάθετη δομή της ατμόσφαιρας, σημειώνοντας ότι υπάρχει σαφής διάκριση ανάμεσα στα χαμηλά και στα ανώτερα στρώματα. Όπως αναφέρει, κοντά στην επιφάνεια της Γης επικρατούν ενισχυμένοι βορειοανατολικοί άνεμοι, οι οποίοι λειτουργούν αποτρεπτικά και δεν επιτρέπουν στη σκόνη να κατέβει σε ύψη που θα επηρέαζαν ουσιαστικά την καθημερινότητα στην πόλη. Αντίθετα, στα υψηλότερα στρώματα πνέουν νοτιοανατολικοί άνεμοι, που μεταφέρουν την αφρικανική σκόνη ψηλά στην ατμόσφαιρα, χωρίς όμως αυτή να φτάνει εύκολα στο έδαφος.

Πάτρα: Η αφρικανική σκόνη «πνίγει» την πόλη, τι συνιστούν οι ειδικοί ΦΩΤΟ ΒΙΝΤΕΟ

Αφρικανική σκόνη: Τη βλέπουμε στον ουρανό, όχι στο επίπεδο που ζούμε

Αυτό είναι και το βασικό σημείο της εξήγησης του Θοδωρή Κολυδά. Η θόλωση που παρατηρείται στον ουρανό είναι υπαρκτή, αλλά δεν μεταφράζεται αυτομάτως σε επιβάρυνση της ποιότητας του αέρα στο ύψος όπου ζούμε. Με πιο απλά λόγια, η αφρικανική σκόνη είναι ορατή, αλλά δεν «κατεβαίνει» στον βαθμό που θα έκανε την κατάσταση ανησυχητική για τη μεγάλη πλειονότητα του πληθυσμού.

Η συνολική εικόνα ενισχύεται και από τα ευρωπαϊκά προγνωστικά δεδομένα. Οι χάρτες του Copernicus Atmosphere Monitoring Service για το Σάββατο 18 Απριλίου δείχνουν παρουσία σκόνης στην ευρύτερη περιοχή της Ελλάδας, αλλά όχι εικόνα ακραίας επιβάρυνσης στην Αττική σε επίπεδα που να παραπέμπουν σε σοβαρό επεισόδιο στο έδαφος. Την ίδια στιγμή, δημοσιεύματα για την πρόγνωση του καιρού αναφέρουν ότι η σκόνη υποχωρεί σταδιακά μέσα στο Σαββατοκύριακο, με πιο αυξημένες συγκεντρώσεις να επιμένουν κυρίως σε περιοχές όπως η Ανατολική Κρήτη και τα Δωδεκάνησα.

Αφρικανική σκόνη και λασποβροχές μέχρι την Παρασκευή – Πότε καθαρίζει η ατμόσφαιρα

Τι σημαίνει αυτό για την υγεία

Σύμφωνα με όσα μεταφέρει ο Κολυδάς, οι συγκεντρώσεις κοντά στην επιφάνεια παραμένουν σε χαμηλά έως μέτρια επίπεδα, γεγονός που σημαίνει ότι δεν υπάρχει ουσιαστικός λόγος γενικευμένης ανησυχίας. Η βασική του επισήμανση είναι ότι πολλές φορές η υπερβολική προβολή του φαινομένου, με δραματικούς χρωματισμούς και έντονες απεικονίσεις, δημιουργεί περισσότερο άγχος παρά καθαρή ενημέρωση.

Αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι όλοι πρέπει να αγνοούν το φαινόμενο. Άτομα με αναπνευστικά προβλήματα ή ιδιαίτερη ευαισθησία καλό είναι πάντα να παρακολουθούν τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών και τα επίσημα δελτία ποιότητας αέρα. Ωστόσο, με βάση τα δεδομένα που παρουσιάζει ο Θοδωρής Κολυδάς για την Αθήνα, η παρούσα εικόνα δεν παραπέμπει σε επεισόδιο που να προκαλεί σοβαρή επιβάρυνση στο επίπεδο της επιφάνειας.

Το συμπέρασμα είναι ότι η αφρικανική σκόνη υπάρχει, φαίνεται και επηρεάζει οπτικά τον ουρανό, αλλά η πραγματική της επίδραση εκεί όπου ζούμε είναι πολύ πιο ήπια από όσο υποθέτουν πολλοί με μια πρώτη ματιά. Και αυτό είναι το βασικό μήνυμα που θέλει να περάσει ο γνωστός μετεωρολόγος: τη βλέπουμε στον ουρανό, αλλά δεν τη ζούμε στην επιφάνεια.

Υπό πολιορκία αφρικανικής σκόνης η χώρα: Πότε υποχωρεί, η πρόγνωση για την Πάτρα

