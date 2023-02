Αυστραλία: 16χρονη δέχτηκε φονική επίθεση από καρχαρία την ώρα που κολυμπούσε σε ποταμό – ΒΙΝΤΕΟ

Μία 16χρονη σκοτώθηκε το Σάββατο στη δυτική Αυστραλία, έπειτα από επίθεση από καρχαρία σε ποταμό της Πέρθης.

Η άτυχη κοπέλα ανασύρθηκε βαριά τραυματισμένη από τα νερά του ποταμού και εξέπνευσε προτού διακομιστεί στο νοσοκομείο, σύμφωνα με την αστυνομία.

Η 16χρονη πήδηξε από τζετ σκι για να κολυμπήσει μαζί με δελφίνια που εμφανίστηκαν στον ποταμό Σουάν και λίγο αργότερα δέχθηκε επίθεση από καρχαρία.

Η τελευταία φονική επίθεση καρχαρία στην πολιτεία της Δυτικής Αυστραλίας σημειώθηκε τον Νοέμβριο του 2021, όταν ένας 57χρονος σκοτώθηκε από μεγάλο λευκό καρχαρία στο Πορτ Μπιτς της Πέρθης.

Ένας άνδρας είχε τραυματιστεί από καρχαρία-ταύρο (bull shark) στον ποταμό Σουάν, τον Ιανουάριο του ίδιου έτους.

Περισσότερα από 100 είδη καρχαριών διαβιούν στα ανοικτά των ακτών της Δυτικής Αυστραλίας. Ωστόσο, δεν είναι λίγες οι φορές που καρχαρίες εμφανίζονται σε ποταμούς, αρκετά χιλιόμετρα μακριά από τις ακτές.

Στην ανατολική ακτή της Αυστραλίας, δημοφιλείς παραλίες του Σίδνεϊ έκλεισαν τον προηγούμενο Φεβρουάριο μετά τον θάνατο κολυμβητή από επίθεση καρχαρία, τον πρώτο εδώ και σχεδόν 60 χρόνια στην περιοχή.

