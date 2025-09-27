Αυτές είναι οι απαντήσεις για τον θάνατο της 92χρονης που την έθαψε η κόρη της σε λάκκο

Τα δεδομένα και το πώς έφυγε από τη ζωή η 92χρονη μητέρα της διευθύντριας των ΚΕΠ Βοιωτίας και το πόσο καιρό βρίσκεται θαμμένη στον λάκκο, στον στάβλο κοντά στο σπίτι τους, αναμένεται να απαντήσει η Ιατροδικαστική Υπηρεσία της Κρήτης, η οποία ανέλαβε την σοκαριστική υπόθεση που συντάραξε το πανελλήνιο.

Αν και η κόρη της που την έθαψε κρυφά για να μπορεί να παίρνει τη σύνταξη και τα επιδόματα, επιμένει πως δεν εμπλέκεται στον θάνατό της, οι ιατροδικαστές προσπαθούν να εξακριβώσουν τους λόγους για τους οποίους άφησε την τελευταία της πνοή.

Η Μονάδα Ιατροδικαστικής του Πανεπιστημίου Κρήτης έχει ήδη παραλάβει τη σορό της 92χρονης γυναίκας και την εξετάζει προσεκτικά για να αποδειχθεί αν λέει την αλήθεια η κόρη της: η διευθύντρια των ΚΕΠ Βοιωτίας που κατηγορείται τόσο για την απόκρυψη θανάτου της μητέρας της όσο και για παραμέληση της ανήμπορης μητέρας της όσο καιρό ζούσε.

«Σύντομα θα δώσουμε στις Αρχές ότι πληροφορία μπορεί να εξαχθεί από το σκελετό σχετικά με την ταυτότητα, την αιτία και το είδος θανάτου, καθώς και εκτίμηση του χρόνου παραμονής του στο έδαφος. Η Μονάδα Ιατροδικαστικής του Παν. Κρήτης μπορεί να δεχτεί υποθέσεις εκταφών, ανθρωπολογικών περιστατικών και περιστατικών υψηλής αποσύνθεσης», εξήγησε η Έλενα Κρανιώτη αναπλ. καθηγήτρια Ιατροδικαστικής του Πανεπιστημίου Κρήτης και διευθύντρια της Ιατροδικαστικής Μονάδας στο patris.gr.

Αφού οι γείτονες της ηλικιωμένης ξεκίνησαν να υποψιάζονται πως κάτι έχει πάθει, έκαναν καταγγελία στην αστυνομία η οποία επισκέφθηκε το σπίτι τους στην Εύβοια για να κάνει έρευνα. Η 62χρονη ομολόγησε πως είχε θάψει τη μητέρα της στην αυλή του σπιτιού, ώστε να λαμβάνει το επίδομα αναπηρίας και τη σύνταξή της.

Η ίδια ανέφερε πως την έθαψε με την βοήθεια ενός άνδρα το καλοκαίρι του 2023 και μόνο όταν η ηλικιωμένη είχε φύγει από τη ζωή από παθολογικά αίτια.

Οι 4 επιδοτήσεις που χορηγήθηκαν στην ηλικιωμένη

Η νέα αποκάλυψη που έγινε για την υπόθεση της Βοιωτίας, αφορά τις επιδοτήσεις και την σύνταξη που έπαιρνε η 62χρονη, εκτός από τον μισθό του δημοσίου που δικαιούνταν λόγω της δουλειάς της. Όπως προέκυψε από πληροφορίες του Mega, τουλάχιστον 4 επιδοτήσεις είχαν χορηγηθεί στην 91χρονη τα τελευταία δύο χρόνια.

Σύμφωνα με επίσημα έγγραφα ντοκουμέντα, στον λογαριασμό της ηλικιωμένης πιστώθηκαν περίπου 3.000 ευρώ το διάστημα ’23-24 για ενίσχυση στην γεωργική δραστηριότητα.

Την ίδια ώρα, έμπειρα στελέχη της αστυνομίας ξεσκονίζουν κάθε πτυχή της μυστηριώδους υπόθεσης. Οι κινήσεις στρατηγικής της 62χρονης φαίνεται πως «πέφτουν στο κενό» μέσα από τα λόγια στενών συγγενών και συγχωριανών της.

Κανείς από τους συγγενείς και τους συγχωριανούς της 62χρονης δεν μπορούσε να μπει στο σπίτι της, τα τελευταία χρόνια.

