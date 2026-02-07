Αυτή είναι η ρίζα-υπερτροφή που (μας) προστατεύει από οστεοπόρωση και διαβήτη

Πρόκειται για τροφή πλούσια σε πολύτιμα θρεπτικά συστατικά. Όμως δεν την γνωρίζουν όλοι και ακόμη λιγότεροι την έχουν εντάξει στη διατροφή τους. Όταν, όμως, μάθετε πόσα πολλά μπορεί να προσφέρει στην υγεία σας η σελινόριζα, σίγουρα θα βρείτε τρόπους να την εντάξετε στο διατροφικό σας πρόγραμμα.

Ο λόγος για ένα βολβώδες και τριχωτό λαχανικό, δημοφιλές στην Ευρώπη από την αρχαιότητα. Διαθέσιμα στοιχεία αποκαλύπτουν ότι οι αρχαίοι Έλληνες και Ρωμαίοι χρησιμοποιούσαν τη σελινόριζα για ιατρικούς και θρησκευτικούς σκοπούς, ακόμη και ως αφροδισιακό. Αυτή η ποικιλία, όπως μαρτυρά και το όνομά της, καλλιεργείται για τη ρίζα και όχι για τους πράσινους μίσχους του φυτού.

Το μεγάλο πλεονέκτημα της σελινόριζας είναι ότι θα την βρείτε διαθέσιμη στην αγορά όλο το χρόνο, αν και η εποχή της θεωρείται ιδιαίτερα από το φθινόπωρο έως τις αρχές της άνοιξης. Είναι, επιπλέον, ένα πολύ ευέλικτο τρόφιμο, καθώς μπορείτε να το καταναλώσετε με πολλούς και διαφορετικούς τρόπους: ωμή σε κομμάτια, τριμμένη σε σαλάτες, μαγειρεμένη ή πολτοποιημένη σε σούπες, ψητή σε κύβους ή τηγανισμένη σε μορφή chips.

Η σελινόριζα αποτελεί ουσιαστικά μια υπερτροφή, «κρύβοντας» πολλές σημαντικές για την υγεία ουσίες. Είναι ιδιαιτέρως πλούσια σε διαιτητικές ίνες (11% της συνιστώμενης ημερήσιας πρόσληψης), Βιταμίνη C (21%), Βιταμίνη Κ (80%), Βιταμίνη Β6 (13%), Φώσφορο (18%), Κάλιο (13%) και Μαγγάνιο (12%).

Η βιταμίνη Κ, ιδιαίτερα εκείνη που εμπεριέχεται σε τρόφιμα όπως η σελινόριζα, παίζει καθοριστικό ρόλο στην υγεία των οστών, μειώνοντας τον κίνδυνο καταγμάτων και προστατεύοντας από την οστεοπόρωση.

Επιπλέον, η υψηλή περιεκτικότητά της σε βιταμίνη C την καθιστά μια πολύ σημαντική τροφή για την υγεία της καρδιάς και την μείωση του κινδύνου υπέρτασης.

Την καρδιαγγειακή υγεία ενισχύει επίσης το κάλιο, με τη σελινόριζα να περιέχει ικανοποιητική ποσότητα αυτού του συστατικού. Ένα άλλο, εξαιρετικά σημαντικό όφελος που ανακάλυψε μεγάλη μελέτη σχετικά με τον ρόλο των φρούτων και των λαχανικών στη μείωση του κινδύνου διαβήτη τύπου 2 είναι ότι τα λαχανικά με ρίζα, όπως η σελινόριζα, ήταν ιδιαίτερα αποτελεσματικά (European Journal of Clinical Nutrition, 2012).

Αν θελήσετε να προμηθευτείτε σελινόριζα για να την προσθέσετε στη διατροφή σας, προτιμήστε ρίζες σταθερές και βαριές για το μέγεθός τους. Εάν τα κοτσάνια είναι προσκολλημένα, θα πρέπει να φαίνονται φρέσκα. Αποθηκεύστε τη σελινόριζα σε ένα δροσερό και κατά προτίμηση σκοτεινό μέρος, εξασφαλίζοντάς τους έτσι μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Χρησιμοποιήστε ένα μαχαίρι για να αφαιρέσετε όλη τη φλούδα και απολαύστε την.

