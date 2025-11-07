Αυτό είναι το τεστ δύναμης, που γίνεται στο σπίτι και προβλέπει την κατάσταση της υγείας

Οι υψηλότερες βαθμολογίες έχουν συνδεθεί με μειωμένο κίνδυνο καρδιακών παθήσεων, αρθρίτιδας, ακόμη και ορισμένων μορφών καρκίνου

Αυτό είναι το τεστ δύναμης, που γίνεται στο σπίτι και προβλέπει την κατάσταση της υγείας
07 Νοέ. 2025 23:21
Pelop News

Πλέον είναι δεδομένο ότι καθώς τα ποσοστά παχυσαρκίας συνεχίζουν να αυξάνονται, οι ειδικοί κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου για μια σειρά επιπτώσεων υγείας που συνδέονται με το υπερβολικό βάρος: Από τις καρδιοπάθειες και τον διαβήτη, έως τον κίνδυνο πρόωρου θανάτου. Νέα έρευνα, ωστόσο, φέρνει ένα καλό νέο: Όπως υποστηρίζει, τα υπέρβαρα άτομα που διατηρούν καλή μυϊκή δύναμη μπορεί να αντισταθμίζουν, εν μέρει, τις συνέπειες του υπερβολικού βάρους. Με λίγα λόγια, οι ισχυροί μύες -που μετρώνται με τη δύναμη της λαβής- προσφέρουν σημαντική προστασία από ασθένειες και πρόωρο θάνατο.

Δύναμη λαβής: Ένα παράθυρο στη συνολική υγεία

Η δύναμη λαβής μετρά πόσο δυνατά μπορεί κάποιος να σφίξει ένα αντικείμενο και χρησιμοποιείται εδώ και καιρό ως δείκτης σωματικής υγείας. Οι υψηλότερες βαθμολογίες έχουν συνδεθεί με μειωμένο κίνδυνο καρδιακών παθήσεων, αρθρίτιδας, ακόμη και ορισμένων μορφών καρκίνου. Ερευνητές του Pennington Biomedical Research Center υποστηρίζουν τώρα ότι μπορεί, επίσης, να υποδείξει σε υπέρβαρα άτομα κατά πόσο κινδυνεύουν από ασθένειες σχετικές με την παχυσαρκία.

Η μελέτη ανέλυσε 93.275 συμμετέχοντες από την UK Biobank με υπερβολικό σωματικό λίπος, που θεωρείται προκλινική παχυσαρκία. Κατά τη διάρκεια μιας περιόδου παρακολούθησης που διήρκεσε λίγο περισσότερο από 13 χρόνια, οι συμμετέχοντες με ισχυρότερη χειρολαβή είχαν σημαντικά μικρότερη πιθανότητα να αναπτύξουν ασθένειες σχετικές με την παχυσαρκία ή να πεθάνουν πρόωρα. Σημειώνεται ότι παχύσαρκα θεωρούνται τα άτομα με δείκτη μάζας σώματος (ΔΜΣ) 30 και άνω, ενώ το υπερβολικό σωματικό λίπος αναφέρεται σε μια ανώμαλη συσσώρευση λίπους που επηρεάζει αρνητικά την υγεία.

Ο δρ. Yun Shen, ειδικός σε μεταβολικές ασθένειες, εξήγησε: «Η προστατευτική σχέση της δύναμης λαβής ήταν συνεπής σε πολλαπλούς ελέγχους. Επειδή είναι εύκολο να μετρηθεί και μπορεί να βελτιωθεί μέσω της προπόνησης, παρέχει έναν πρακτικό, χαμηλού κόστους τρόπο για την έγκαιρη αναγνώριση των ατόμων που διατρέχουν κίνδυνο».

Πώς να μετρήσετε τη δύναμη της λαβής στο σπίτι – Και πώς θα την ενισχύσετε

Οι ειδικοί προτείνουν να μετρήσετε τη δύναμη της λαβής σας κρατώντας ένα βαρύ αντικείμενο -περίπου τα 3/4 του σωματικού σας βάρους- για ένα λεπτό χωρίς διακοπή. Για τον μέσο άνδρα, αυτό είναι περίπου 85 κιλά, ενώ για τις γυναίκες είναι περίπου 54 κιλά. Οι άνδρες πρέπει να προσπαθήσουν να διατηρήσουν τη λαβή για 60 δευτερόλεπτα, ενώ οι γυναίκες για τουλάχιστον 30 δευτερόλεπτα. Η αποτυχία μπορεί να υποδηλώνει αυξημένο κίνδυνο πρόωρης θνησιμότητας.

Το NHS συνιστά ασκήσεις ενδυνάμωσης που στοχεύουν σε όλες τις κύριες μυϊκές ομάδες -πόδια, γοφούς, πλάτη, κοιλιά, στήθος, ώμους και χέρια- τουλάχιστον 2 φορές την εβδομάδα. Οι ασκήσεις πρέπει να γίνονται μέχρι το σημείο όπου θα ήταν δύσκολο να επαναληφθούν χωρίς βοήθεια. Οι προτεινόμενες ασκήσεις περιλαμβάνουν κάμψεις, κάμψεις δικέφαλων μυών, γέφυρες γλουτών, κατακόρυφα άλματα και κάμψεις τρικέφαλων μυών.

Έχει αποδειχθεί ότι σύντομες περίοδοι άσκησης, ακόμη και μόνο 5 λεπτά, 2 φορές την ημέρα, ενισχύουν την καρδιαγγειακή υγεία και είναι ιδιαίτερα σημαντικές για όσους κάνουν καθιστική ζωή.

Η σύνδεση με το ήπαρ

Η μυϊκή δύναμη καθίσταται ακόμη πιο σημαντική, δεδομένων των αυξανόμενων περιστατικών μεταβολικών ηπατικών παθήσεων: Το British Liver Trust εκτιμά ότι η στεατική ηπατική νόσος (MASLD) επηρεάζει έως και το 40% του πληθυσμού στο Ηνωμένο Βασίλειο. Το επόμενο στάδιο, η στεατοηπατίτιδα (MASH), προκαλεί φλεγμονή, βλάβη στα ηπατικά κύτταρα και ουλές. Έως και το 20% των ασθενών με MASH μπορεί να εξελιχθεί σε κίρρωση, η οποία μπορεί να οδηγήσει σε ηπατική ανεπάρκεια και αυξημένο κίνδυνο καρκίνου.

Συμπέρασμα

Απλά, χαμηλού κόστους μέτρα, όπως η μέτρηση της δύναμης της λαβής, μπορούν να παρέχουν πολύτιμες πληροφορίες σχετικά με τον κίνδυνο ανάπτυξης ασθενειών. Σε συνδυασμό με τις ασκήσεις ενδυνάμωσης, τέτοιες παρεμβάσεις μπορούν να βοηθήσουν στην προστασία της καρδιάς, των νεφρών και του ήπατος, προσφέροντας έναν πρακτικό δρόμο προς μια μακρύτερη και υγιέστερη ζωή.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
23:55 ΗΠΑ: Έλατο 100 ετών από τη Νέα Υόρκη θα στολίσει τα Χριστούγεννα το Rockefeller Center, ΒΙΝΤΕΟ
23:39 Αντετοκούνμπο: Ζαλίζεσαι από τις αμοιβές, στην 4η θέση των πιο ακριβοπληρωμένων παικτών του ΝΒΑ για το 2025/26
23:21 Αυτό είναι το τεστ δύναμης, που γίνεται στο σπίτι και προβλέπει την κατάσταση της υγείας
22:55 Δανία: Απαγόρευση στους ανήλικους κάτω των 15 χρόνων η πρόσβαση στα social media
22:45 ΗΠΑ: Πολύ σημαντικά προβλήματα που προκαλεί το shutdown, ιδιαίτερα όσον αφορά στις πτήσεις
22:38 Πέθανε ο θρυλικός σχεδιαστής μόδας Ντίμης Κρίτσας
22:35 Τα καταφύγια προστασίας άμαχου πληθυσμού στην Ελλάδα φτάνουν τα 3.000!
22:24 Πάτρα: Σοκαριστικό περιστατικό, 14χρονοι με όπλα εκβίαζαν συμμαθητές τους!
22:23 Όλα όσα ισχύουν και αλλάζουν για το σεξ μετά τα 50
22:12 Πέθανε ο αμφιλεγόμενος Νομπελίστας Τζέιμς Γουότσον, ΒΙΝΤΕΟ
22:01 Δολοφονήθηκε Ρώσος απατεώνας κρυπτονομισμάτων, είχε αποσπάσει από επενδυτές 500 εκατ. δολάρια!
21:51 Ρούτσι: «Να μην υπάρξει από εδώ και πέρα ούτε μπάζωμα ούτε συγκάλυψη», δύο ελεγκτές της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας στο ειδώλιο
21:39 Βόρεια Μακεδονία: «Προετοιμάζεται» η επαναλειτουργία του πετρελαιαγωγού Θεσσαλονίκης-Σκοπίων
21:30 Η μεγάλη κλήρωση του Eurojackpot με 53 εκατ. ευρώ!
21:20 Πάτρα: Καπνοί από διαμέρισμα στο κέντρο της πόλης, έσβησε η φωτιά και απεγκλωβισμός ηλικιωμένης
21:10 Όλα όσα προβλέπονται στη Διακήρυξη Οικονομικής Ασφάλειας Ελλάδας και ΗΠΑ
21:01 ΗΠΑ: Ουρές χιλιομέτρων στην Καλιφόρνια για δωρεάν τρόφιμα, ΒΙΝΤΕΟ
20:50 Αποκαλύψεις για Φοινικούντα: «Η μητέρα μου ήθελε να σταματήσω τη δουλειά και είχε τσακωθεί με τον θείο και νονό μου»
20:41 Βρετανία: 68χρονος έσφαξε την πρώην σύζυγό του πάνω από τον τάφο του αυτόχειρα γιου τους
20:30 ΔΥΠΑ και e-ΕΦΚΑ θα καταβάλουν 64.465.000 ευρώ σε 64.850 δικαιούχους
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 07/11/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ