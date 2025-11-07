Αυτό είναι το τεστ δύναμης, που γίνεται στο σπίτι και προβλέπει την κατάσταση της υγείας

Πλέον είναι δεδομένο ότι καθώς τα ποσοστά παχυσαρκίας συνεχίζουν να αυξάνονται, οι ειδικοί κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου για μια σειρά επιπτώσεων υγείας που συνδέονται με το υπερβολικό βάρος: Από τις καρδιοπάθειες και τον διαβήτη, έως τον κίνδυνο πρόωρου θανάτου. Νέα έρευνα, ωστόσο, φέρνει ένα καλό νέο: Όπως υποστηρίζει, τα υπέρβαρα άτομα που διατηρούν καλή μυϊκή δύναμη μπορεί να αντισταθμίζουν, εν μέρει, τις συνέπειες του υπερβολικού βάρους. Με λίγα λόγια, οι ισχυροί μύες -που μετρώνται με τη δύναμη της λαβής- προσφέρουν σημαντική προστασία από ασθένειες και πρόωρο θάνατο.

Δύναμη λαβής: Ένα παράθυρο στη συνολική υγεία

Η δύναμη λαβής μετρά πόσο δυνατά μπορεί κάποιος να σφίξει ένα αντικείμενο και χρησιμοποιείται εδώ και καιρό ως δείκτης σωματικής υγείας. Οι υψηλότερες βαθμολογίες έχουν συνδεθεί με μειωμένο κίνδυνο καρδιακών παθήσεων, αρθρίτιδας, ακόμη και ορισμένων μορφών καρκίνου. Ερευνητές του Pennington Biomedical Research Center υποστηρίζουν τώρα ότι μπορεί, επίσης, να υποδείξει σε υπέρβαρα άτομα κατά πόσο κινδυνεύουν από ασθένειες σχετικές με την παχυσαρκία.

Η μελέτη ανέλυσε 93.275 συμμετέχοντες από την UK Biobank με υπερβολικό σωματικό λίπος, που θεωρείται προκλινική παχυσαρκία. Κατά τη διάρκεια μιας περιόδου παρακολούθησης που διήρκεσε λίγο περισσότερο από 13 χρόνια, οι συμμετέχοντες με ισχυρότερη χειρολαβή είχαν σημαντικά μικρότερη πιθανότητα να αναπτύξουν ασθένειες σχετικές με την παχυσαρκία ή να πεθάνουν πρόωρα. Σημειώνεται ότι παχύσαρκα θεωρούνται τα άτομα με δείκτη μάζας σώματος (ΔΜΣ) 30 και άνω, ενώ το υπερβολικό σωματικό λίπος αναφέρεται σε μια ανώμαλη συσσώρευση λίπους που επηρεάζει αρνητικά την υγεία.

Ο δρ. Yun Shen, ειδικός σε μεταβολικές ασθένειες, εξήγησε: «Η προστατευτική σχέση της δύναμης λαβής ήταν συνεπής σε πολλαπλούς ελέγχους. Επειδή είναι εύκολο να μετρηθεί και μπορεί να βελτιωθεί μέσω της προπόνησης, παρέχει έναν πρακτικό, χαμηλού κόστους τρόπο για την έγκαιρη αναγνώριση των ατόμων που διατρέχουν κίνδυνο».

Πώς να μετρήσετε τη δύναμη της λαβής στο σπίτι – Και πώς θα την ενισχύσετε

Οι ειδικοί προτείνουν να μετρήσετε τη δύναμη της λαβής σας κρατώντας ένα βαρύ αντικείμενο -περίπου τα 3/4 του σωματικού σας βάρους- για ένα λεπτό χωρίς διακοπή. Για τον μέσο άνδρα, αυτό είναι περίπου 85 κιλά, ενώ για τις γυναίκες είναι περίπου 54 κιλά. Οι άνδρες πρέπει να προσπαθήσουν να διατηρήσουν τη λαβή για 60 δευτερόλεπτα, ενώ οι γυναίκες για τουλάχιστον 30 δευτερόλεπτα. Η αποτυχία μπορεί να υποδηλώνει αυξημένο κίνδυνο πρόωρης θνησιμότητας.

Το NHS συνιστά ασκήσεις ενδυνάμωσης που στοχεύουν σε όλες τις κύριες μυϊκές ομάδες -πόδια, γοφούς, πλάτη, κοιλιά, στήθος, ώμους και χέρια- τουλάχιστον 2 φορές την εβδομάδα. Οι ασκήσεις πρέπει να γίνονται μέχρι το σημείο όπου θα ήταν δύσκολο να επαναληφθούν χωρίς βοήθεια. Οι προτεινόμενες ασκήσεις περιλαμβάνουν κάμψεις, κάμψεις δικέφαλων μυών, γέφυρες γλουτών, κατακόρυφα άλματα και κάμψεις τρικέφαλων μυών.

Έχει αποδειχθεί ότι σύντομες περίοδοι άσκησης, ακόμη και μόνο 5 λεπτά, 2 φορές την ημέρα, ενισχύουν την καρδιαγγειακή υγεία και είναι ιδιαίτερα σημαντικές για όσους κάνουν καθιστική ζωή.

Η σύνδεση με το ήπαρ

Η μυϊκή δύναμη καθίσταται ακόμη πιο σημαντική, δεδομένων των αυξανόμενων περιστατικών μεταβολικών ηπατικών παθήσεων: Το British Liver Trust εκτιμά ότι η στεατική ηπατική νόσος (MASLD) επηρεάζει έως και το 40% του πληθυσμού στο Ηνωμένο Βασίλειο. Το επόμενο στάδιο, η στεατοηπατίτιδα (MASH), προκαλεί φλεγμονή, βλάβη στα ηπατικά κύτταρα και ουλές. Έως και το 20% των ασθενών με MASH μπορεί να εξελιχθεί σε κίρρωση, η οποία μπορεί να οδηγήσει σε ηπατική ανεπάρκεια και αυξημένο κίνδυνο καρκίνου.

Συμπέρασμα

Απλά, χαμηλού κόστους μέτρα, όπως η μέτρηση της δύναμης της λαβής, μπορούν να παρέχουν πολύτιμες πληροφορίες σχετικά με τον κίνδυνο ανάπτυξης ασθενειών. Σε συνδυασμό με τις ασκήσεις ενδυνάμωσης, τέτοιες παρεμβάσεις μπορούν να βοηθήσουν στην προστασία της καρδιάς, των νεφρών και του ήπατος, προσφέροντας έναν πρακτικό δρόμο προς μια μακρύτερη και υγιέστερη ζωή.

