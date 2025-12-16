Αυτό είναι το τσάι που καίει λίπος ακόμη και όταν κάθεστε

Η ερώτηση που πολλές φορές τίθεται είναι η εξής: Τι θα γίνει με το περιττό λίπος, από το οποίο δεν έχουμε καταφέρει ακόμη να απαλλαγούμε; Αναζητώντας την απάντηση, θα βρεθείτε αντιμέτωποι με μια σειρά από συμβουλές, οι οποίες θα περιστρέφονται γύρω από την ίδια θεματική: Σωματική άσκηση. Πληθώρα διαφορετικών πηγών θα σας ενθαρρύνουν να ασκηθείτε, προκειμένου να βελτιώσετε την υγεία σας, αλλά και την εξωτερική σας εμφάνιση.

Πράγματι, η σωματική άσκηση είναι πολύτιμη για την υγεία του ανθρώπινου οργανισμού με πολλούς τρόπους και δεν χωρά αμφιβολία ότι θα πρέπει να την εντάξετε στη ζωή σας, αν δεν το έχετε κάνει ήδη. Αυτό, ωστόσο, δε σημαίνει ότι είναι κακό να αναζητήσετε συμπληρωματικούς τρόπους απώλειας λίπους. Νέα μελέτη υποστηρίζει ότι ένας από αυτούς τους τρόπους μπορεί να είναι η κατανάλωση ενός συγκεκριμένου είδους τσαγιού, που φαίνεται να «κρύβει» πολλά και θαυματουργά οφέλη για τον οργανισμό. Ειδικότερα, ερευνητές από το Πανεπιστήμιο Tsukuba της Ιαπωνίας ισχυρίζονται το τσάι oolong αυξάνει τη διάσπαση του λίπους, μια επίδραση που εξακολουθεί να λειτουργεί ακόμη και όταν εσείς κοιμάστε. Τα νέα ευρήματα δημοσιεύθηκαν στο Nutrients.

Σύμφωνα με τον επικεφαλής της έρευνας, καθηγητή Kumpei Tokuyama, η κατανάλωση μόλις δύο φλιτζανιών τσαγιού oolong την ημέρα διεγείρει σημαντικά τις διαδικασίες καύσης λίπους στο σώμα. «Όπως όλες οι ποικιλίες τσαγιού, έτσι και το oolong περιέχει καφεΐνη, η οποία επηρεάζει τον ενεργειακό μεταβολισμό, αυξάνοντας τον καρδιακό ρυθμό. Ωστόσο, μελέτες υποδεικνύουν ότι η κατανάλωση τσαγιού μπορεί να αυξήσει τη διάσπαση του λίπους, ανεξάρτητα από τις επιδράσεις της καφεΐνης», εξηγεί ο ειδικός. «Θέλαμε, λοιπόν, να διερευνήσουμε τις επιπτώσεις της κατανάλωσης oolong στον μεταβολισμό της ενέργειας και του λίπους σε μια ομάδα υγιών εθελοντών».

Προκειμένου να καταλήξουν σε συμπεράσματα, οι ερευνητές χώρισαν τους εθελοντές σε τρεις ομάδες: Κάποιοι κατανάλωναν καθημερινά τσάι oolong, άλλοι καθαρή καφεΐνη, ενώ στους υπόλοιπους χορηγήθηκε ένα εικονικό φάρμακο, στο πλαίσιο μιας δοκιμής, που διήρκεσε συνολικά δύο εβδομάδες. Τα αποτελέσματα αποκάλυψαν ότι οι συμμετέχοντες που έπιναν τσάι oolong ή καφεΐνη αύξησαν τη διάσπαση του λίπους τους κατά 20% σε σύγκριση με την ομάδα ελέγχου, επισημαίνοντας ιδιαίτερα ότι η επίδραση της κατανάλωσης τσαγιού oolong συνεχιζόταν, ακόμη και αφού οι συμμετέχοντες είχαν πάει για ύπνο.

Παραδόξως, διαπιστώθηκε ότι ούτε το τσάι ούτε η καφεΐνη προκάλεσαν αύξηση της ενεργειακής δαπάνης, στοιχείο το οποίο, σύμφωνα με τους ερευνητές, αποκαλύπτει ότι οι συμμετέχοντες ανέπτυξαν μια ανοχή στην καφεΐνη που περιείχαν και τα δύο ροφήματα κατά τη διάρκεια των δύο εβδομάδων.

Οι μελετητές θέλησαν, επιπλέον, να αξιολογήσουν την ποιότητα ύπνου και το κατά πόσο αυτή επηρεάζεται από την κατανάλωση καφεϊνούχων ροφημάτων. Παρά το γεγονός ότι η καφεΐνη είναι γνωστή για την ιδιότητά της να κρατά τους ανθρώπους σε εγρήγορση, οι ερευνητές δεν παρατήρησαν διαφορές στα πρότυπα ύπνου των ομάδων που κατανάλωναν τα καφεϊνούχα ροφήματα και της ομάδας που έλαβε το εικονικό φάρμακο. Για το λόγο αυτό, η ερευνητική ομάδα πιστεύει ότι η κατανάλωση τσαγιού oolong δεν θα σας κρατήσει ξύπνιους όλη τη νύχτα και μπορεί να συμβάλλει στην καύση λίπους ακόμη και τις ώρες που κοιμάστε.

«Η επίδραση του τσαγιού oolong στη διάσπαση του λίπους κατά τη διάρκεια του ύπνου θα μπορούσε να αποδειχθεί ιδιαίτερα σημαντική για τον έλεγχο του σωματικού βάρους. Ωστόσο, απαιτείται περαιτέρω μελέτη, ώστε να διαπιστώσουμε εάν τα αποτελέσματα που παρατηρήσαμε στη μελέτη 2 εβδομάδων μεταφράζονται σε πραγματική απώλεια σωματικού λίπους για παρατεταμένη περίοδο. Επιπλέον, θέλουμε να δοκιμάσουμε τις επιδράσεις μιας ποικιλίας τσαγιού oolong χωρίς καφεΐνη, για να διακρίνουμε καλύτερα τις επιδράσεις της καφεΐνης από άλλα συστατικά του τσαγιού, κάτι που θα μας βοηθήσει να κατανοήσουμε ακριβώς πώς το oolong βοηθά στη διάσπαση του λίπους», καταλήγει ο καθηγητής Tokuyama.

Τι είναι αυτό που κάνει το τσάι oolong να διαφέρει;

Αν και όλα τα είδη τσαγιού προέρχονται από το ίδιο φυτό, ο βαθμός οξείδωσής τους είναι εκείνος που χαρίζει σε κάθε ποικιλία τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της. Ο βαθμός οξείδωσης, που κυμαίνεται από 8% έως 85%, καθορίζει το χρώμα και τη γεύση κάθε ποικιλίας τσαγιού. Το τσάι oolong προκύπτει μετά από μια μοναδική διεργασία, που περιλαμβάνει το στάδιο της αποξήρανσης κάτω από τον δυνατό ήλιο και την οξείδωση.

Οι ειδικοί θεωρούν ότι το τσάι είναι εξαιρετικά υγιεινό, περιέχοντας αρκετές βιταμίνες, μέταλλα και χρήσιμα αντιοξειδωτικά. Ένα φλιτζάνι βρασμένο τσάι περιέχει επίσης καφεΐνη, περίπου το ένα τρίτο της ποσότητας που εμπεριέχεται σε ένα φλιτζάνι καφέ. Οι ειδικοί επισημαίνουν, τέλος, ότι πέρα από τις επιδράσεις που φαίνεται να έχει στην καύση λίπους, το τσάι oolong δίνει ικανοποιητικές ενδείξεις ότι θα μπορούσε να ωφελήσει σημαντική την υγεία της καρδιάς, του εγκεφάλου, των οστών και των δοντιών.

