«Αυτό που είδα ήταν τουλάχιστον βάρβαρο» έβαψαν κόκκινα αρνιά και τα έδεσαν έξω από εκκλησία! ΦΩΤΟ

Πραγματικά αρνητική εντύπωση προκαλούν οι εικόνες που καταγράφηκαν έξω από την εκκλησία του Αγίου Γεωργίου στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης, με δύο αρνάκια βαμμένα με κόκκινη μπογιά και δεμένα.

Πρόκειται για περιστατικό, το οποίο κατήγγειλε η Άννα Μεντίζη, που έσπευσε στην εκκλησία για την γιορτή του Αγίου Γεωργίου, απαθανάτισε το περιστατικό και ενημέρωσε το Φιλοζωικό Πολιτιστικό Σωματείο «Άριελ», που με τη σειρά του, προχώρησε σε καταγγελία στην Αστυνομία.

«Αυτό που είδα ήταν τουλάχιστον βάρβαρο, τα ζώα ήταν φοβισμένα, δεν μπορούσαν ούτε κουνηθούν. Δεν είχαν ούτε νερό και ήταν μέσα στον ήλιο για τουλάχιστον δυο ώρες. Οι άνθρωποι που ήταν εκεί έλεγαν ότι θα γίνει κλήρωση στα πλαίσια του πανηγυριού και όποιος κερδίσει θα τα πάρει για σφαγή και πως γι’αυτό βρίσκονταν εκεί. Μετά, ήρθε ένας κύριος να τα πάρει με το αυτοκίνητό του, τον ρώτησα γιατί ήταν εκεί τα ζώα και μου απάντησε ‘’ρωτήστε τον παπά’’», είπε η κυρία Μεντίζη.

Η πρόεδρος του σωματείου, Σοφία Παπαδοπούλου αναφέρει από την πλευρά της: «άλλοι είπαν ότι πρόκειται για αναπαράσταση παλαιού εθίμου, άλλοι ότι είναι τα “δώρα” της λαχειοφόρου κλήρωσης. Σε κάθε περίπτωση, τα ζώα ήταν δεμένα χειροπόδαρα, βαμμένα με μπογιά, έξω από την εκκλησία. Χωρίς νερό, χωρίς φαγητό, εκτεθειμένα στον ήλιο και αυτό, κάποιοι, το θεωρούν λογικό. Εμείς ειδοποιηθήκαμε κατά τις 12.30 το μεσημέρι κάναμε καταγγελία στο ΑΤ Ευόσμου. Όποιος και να ήταν ο λόγος, είναι κακοποίηση. Δεν γίνεται να βάφεις πρόβατα και να τα εκθέτεις έτσι, ούτε βέβαια να τα έχεις δεμένα».

