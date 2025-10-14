«Αυτό που θα ήθελα και με παρηγορεί είναι ότι θα με περιμένει», συγκινεί η Λένα Μαντά για τον θάνατο του συζύγου της

Η Λένα Μαντά αναφέρθηκε στον θάνατο του συζύγου της δηλώνοντας σχεδόν ενάμιση χρόνο από την απώλειά του, πως βρίσκει παρηγοριά στη σκέψη, ότι κάπου θα την περιμένει.

Θυμίζουμε ότι εκλιπών σύζυγος της συγγραφέως έφυγε από τη ζωή τον Ιούνιο του 2024, με την ίδια να μιλάει συχνά σε συνεντεύξεις της για τη δεμένη σχέση που είχαν. Χθες βράδυ της Δευτέρας 13 Οκτωβρίου, η Λένα Μαντά ήταν καλεσμένη στην εκπομπή «EQ» και μεταξύ άλλων περιέγραψε με συγκίνηση, πώς φαντάζεται το τέλος της ζωής της.

Όπως είπε: «Το λάθος είναι να του ξεφύγεις. Αυτό που θα ήθελα και με παρηγορεί είναι ότι θα με περιμένει. Μου είπες πριν πώς φαντάζεσαι το τέλος, θα μπορούσε να μην ήταν βιβλίο αυτό που θα κρατούσα στα χέρια μου, αλλά να ήταν το άλμπουμ της ζωής μας. Δεν χρειάζονται πολλά. Αυτή η λέξη τέλος είναι οριστική, αμετάκλητη, τελεσίδικη».

Σε άλλο σημείο μίλησε για το πένθος και μάλιστα έκανε μια αναφορά στη Μαρία Παναγοπούλου, που έχασε και εκείνη τον σύζυγό της, Κώστα Χαρδαβέλλα: «Προχθές διάβαζα μία ανάρτηση της Μαρίας Παναγοπούλου που έχασε τον Κώστα Χαρδαβέλλα που έγραφε: ‘Ας μου πει ποιος είπε πρώτος τη φράση ο χρόνος είναι γιατρός για να του κάνω μήνυση’ και της είπα κι εγώ μαζί σου. Το πένθος είναι σαν θηρίο που κοιμάται. Έχεις επινοήσει μία καινούργια καθημερινότητα και νομίζεις ότι περνάς κάτω από τα ραντάρ και λες ότι είσαι καλά και γίνεται κάτι απειροελάχιστο, ξυπνάει το θηρίο και τότε δεν μπορείς να του ξεφύγεις εύκολα».

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



