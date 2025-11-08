Αυτοί είναι οι 12 αποτελεσματικοί τρόποι για να αποφορτιστείτε από το στρες

Στην περίπτωση που το στρες που σας διακατέχει, έχει βγει… εκτός ελέγχου, δοκιμάστε να βρείτε καταφύγιο ακολουθώντας κάποιες από τις συμβουλές της Mayo Clinic που μπορούν να σας προσφέρουν μία δόση ηρεμίας και γαλήνης.

Δραστηριοποιηθείτε

Σχεδόν κάθε μορφή σωματικής άσκησης μπορεί να λειτουργήσει ως αγχολυτικό.

Η σωματική δραστηριότητα ενισχύει τις ενδορφίνες, ορμόνες της χαράς, και άλλες χημικές ενώσεις που κρατούν το κλειδί της αίσθησης ευεξίας. Η άσκηση μπορεί επίσης να επικεντρώσει το μυαλό στις κινήσεις του σώματος, οι οποίες με τη σειρά τους μπορούν να βελτιώσουν τη διάθεση και να κάνουν τις ενοχλητικές στιγμές της ημέρας να ξεθωριάσουν.

Δοκιμάστε το περπάτημα και το τζόκινγκ, την κηπουρική, την καθαριότητα του σπιτιού, την ποδηλασία, το κολύμπι ή οτιδήποτε άλλο σας δραστηριοποιεί.

Φάτε υγιεινά

Η υγιεινή διατροφή αποτελεί σημαντικό σκέλος της φροντίδας του εαυτού μας. Βάλτε στόχο να καταναλώνετε συχνά μια ποικιλία φρούτων και λαχανικών, καθώς και δημητριακών ολικής άλεσης.

Αποφύγετε επιβλαβείς συνήθειες

Κάποιοι άνθρωποι μπορεί να προσπαθήσουν να αντιμετωπίσουν το στρες πίνοντας πολύ καφέ ή αλκοόλ, καπνίζοντας και τρώγοντας υπερβολικά. Αυτές οι συνήθειες όμως βλάπτουν την υγεία και πρέπει να μείνετε μακριά τους.

Δοκιμάστε τον διαλογισμό

Κατά τη διάρκεια του διαλογισμού, εστιάζεται η προσοχή και καταλαγιάζει η ροή των ταραγμένων σκέψεων που μπορεί να κατακλύζουν το μυαλό και να προκαλούν άγχος. Ο διαλογισμός μπορεί να ενσταλάξει μια αίσθηση ηρεμίας, γαλήνης και ισορροπίας που θα ωφελήσει τόσο τη συναισθηματική σας ευεξία, όσο και τη συνολική υγεία σας.

Καθοδηγούμενοι διαλογισμοί, οπτικοί και ακουστικοί, καθώς και άλλες μορφές διαλογισμού μπορούν να σας συντροφεύσουν οπουδήποτε, όπως και οι τεχνικές βαθιάς αναπνοής.

Γελάτε περισσότερο

Μία γερή αίσθηση χιούμορ μπορεί να μην μπορεί να θεραπεύσει κάθε ασθένεια, αλλά μπορεί να σας βοηθήσει να αισθανθείτε καλύτερα, ακόμη και εάν επιστρατεύσετε μετά δυσκολίας ένα ψεύτικο χαμόγελο.

Όταν γελάμε, όχι μόνο ελαφραίνει το νοητικό φορτίο, αλλά προκαλούνται επίσης θετικές φυσικές αλλαγές στο σώμα. Το γέλιο καταπραΰνει την απόκριση στο άγχος, συνεπώς διαβάστε ή πείτε αστεία με τους φίλους σας, παρακολουθήστε μία κωμωδία ή αναζητείστε αυτό που σας κάνει να γελάτε.

Μείνετε σε επαφή

Όταν είμαστε αγχωμένοι και ευερέθιστοι, το φυσικό μας ένστικτο μπορεί να είναι να απομονωθούμε. Αντ ‘αυτού, όμως επικοινωνήστε με την οικογένεια και τους φίλους σας και διατηρήστε κοινωνικές σχέσεις.

Η κοινωνική επαφή ανακουφίζει από το άγχος, καθώς μπορεί να αποσπάσει την προσοχή, να παρέχει υποστήριξη και να σας βοηθήσει να ανεχθείτε τα σκαμπανεβάσματα της ζωής. Κάντε, λοιπόν, ένα διάλειμμα για καφέ με έναν φίλο ή επικοινωνήστε με κάποιον συγγενή.

Εάν έχετε διαθέσιμο χρόνο, δοκιμάστε την εθελοντική προσφορά σε μία φιλανθρωπική ομάδα και βοηθήστε τον εαυτό σας ενώ βοηθάτε τους άλλους.

Λέμε και «όχι»

Ίσως θέλετε να τα κάνετε όλα, αλλά δεν μπορείτε, τουλάχιστον όχι χωρίς κάποιο τίμημα. Μαθαίνοντας να λέτε «όχι» ή να είστε πρόθυμοι να εκχωρήσετε αρμοδιότητες μπορεί να σας βοηθήσει να διαχειριστείτε τη λίστα υποχρεώσεων και το άγχος σας.

Στη δουλειά το να λέμε πάντα «ναι» μπορεί να φαίνεται σαν ένας εύκολος τρόπος για την αποφυγή εντάσεων, όμως στην πραγματικότητα αυτό μπορεί να αποτελέσει πηγή εσωτερικής σύγκρουσης επειδή νιώθετε ότι οι ανάγκες σας και οι ανάγκες της οικογένειάς σας έρχονται δεύτερες -γεγονός που με τη σειρά του μπορεί να οδηγήσει σε άγχος και θυμό.

Δοκιμάστε τη γιόγκα

Με τις στάσεις και τις ασκήσεις ελεγχόμενης αναπνοής που περιλαμβάνει, η γιόγκα είναι ένας πολύ δημοφιλής τρόπος καταπολέμησης του άγχους. Συνενώνει σωματικούς και πνευματικούς κανόνες που μπορούν να σας βοηθήσουν να επιτύχετε ηρεμία του σώματος και του νου.

Η γιόγκα μπορεί να σας βοηθήσει να χαλαρώσετε και να διαχειριστείτε το άγχος. Δοκιμάστε να κάνετε γιόγκα μόνοι σας ή σε ομάδα. Η Hatha γιόγκα ειδικότερα είναι ιδιαίτερα ευεργετική κατά του στρες λόγω του βραδύτερου ρυθμού και των ευκολότερων κινήσεων που περιλαμβάνει.

Κοιμηθείτε αρκετά

Το στρες μπορεί να προκαλέσει διαταραχές ύπνου. Όταν έχετε πολλά να κάνετε -και πάρα πολλά να σκεφτείτε- ο ύπνος σας μπορεί να είναι το θύμα. Όμως, αυτή είναι η στιγμή κατά την οποία ο εγκέφαλος και το σώμα επαναφορτίζονται, και η ποιότητα και ποσότητα του ύπνου μπορεί να επηρεάσει τη διάθεσή, το επίπεδο ενέργειας, τη συγκέντρωση και τη συνολική λειτουργία του οργανισμού.

Εάν αντιμετωπίζετε προβλήματα με τον ύπνο σας ακολουθήστε μία ήσυχη, χαλαρωτική ρουτίνα ύπνου, ακούστε χαλαρωτική μουσική, εξαφανίστε τα ρολόγια από κοντά σας και ακολουθήστε ένα σταθερό πρόγραμμα.

Κρατήστε ημερολόγιο

Η καταγραφή των σκέψεων και των συναισθημάτων σας μπορεί να αποτελέσει μία καλή δίοδο απελευθέρωσης για διαφορετικά συναισθήματα. Μην σκεφτείτε τι να γράψετε· απλώς γράψτε ό,τι σας έρχεται στο μυαλό.

Κανείς άλλος δεν χρειάζεται να το διαβάσει, γι ‘αυτό μην προσπαθήσετε να είστε τέλειοι στη γραμματική ή την ορθογραφία. Απλώς αφήστε τις σκέψεις σας να ρέουν σε χαρτί ή την οθόνη του υπολογιστή. Μόλις τελειώσετε, μπορείτε να πετάξετε ό,τι έχετε γράψει ή να το αποθηκεύσετε για να το σκεφτείτε αργότερα.

Μουσική και χόμπι

Η ακρόαση ή η αναπαραγωγή μουσικής είναι ένα καλό αγχολυτικό επειδή μπορεί να προσφέρει ψυχική απόσπαση της προσοχής, να μειώσει την ένταση των μυών, καθώς και τις ορμόνες του στρες. Ανεβάστε την ένταση και αφεθείτε στη μουσική.

Εάν η μουσική δεν περιλαμβάνεται στα ενδιαφέροντά σας, στρέψτε την προσοχή σας σε ένα άλλο χόμπι που απολαμβάνετε, όπως κηπουρική, ζωγραφική, κέντημα –οτιδήποτε απαιτεί από εσάς να εστιάσετε σε αυτό που κάνετε παρά σε αυτό που νομίζετε ότι πρέπει να κάνετε.

Ζητήστε τη βοήθεια ειδικού

Εάν βρίσκεστε ενώπιον στρεσογόνων παραγόντων τους οποίους αδυνατείτε να αντιμετωπίσετε και δεν μπορείτε να ανταποκριθείτε στην καθημερινότητα, ζητήστε τη συμβουλή ενός ψυχολόγου καθώς οι ειδικοί θα σας βοηθήσουν να καθορίσετε την πηγή του στρες και να αναπτύξετε μηχανισμούς διαχείρισης.

