Αυτοί είναι οι λόγοι που παραμένει σε ανοδική τροχιά το Ελληνικό Χρηματιστήριο

Το Ελληνικό Χρηματιστήριο παραμένει σε έντονα ανοδική τροχιά για δεύτερη συνεχόμενη μέρα, με τους αγοραστές να έχουν αποθέματα δυνάμεων μετά το χθεσινό «άλμα» κατά +4,16%. Οι επενδυτές φαίνεται να υιοθετούν μια πιο μετριοπαθή στάση απέναντι στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, όπως φάνηκε και από το χθεσινό rebound των παγκόσμιων αγορών. Ωστόσο, ανησυχία δημιουργεί η νέα άνοδος στις τιμές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου.

Συντάξεις Απριλίου 2026: Πότε μπαίνουν τα χρήματα

Σχετικά με τη συνεδρίαση της Πέμπτης (5/3) στο Χρηματιστήριο Αθηνών, ο Γενικός Δείκτης ενισχύεται κατά +2,28% και διαπραγματεύεται στις 2.209,96 μονάδες, κοντά στο υψηλό ημέρας των 2.211,71 μονάδων. Το χαμηλό ημέρας εντοπίζεται στις 2.156,75 μονάδες.

Ισχυρή αντίδραση έβγαλε χθες η Λεωφόρος Αθηνών, απαντώντας στο «σφυροκόπημα» των προηγούμενων ημερών λόγω των αλλεπάλληλων συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή. Ο Γενικός Δείκτης κέρδισε πάνω από +4%, πραγματοποιώντας την καλύτερη συνεδρίαση των τελευταίων 11 μηνών. «Απορρόφησε», δε, ένα μέρος από τις απώλειες σχεδόν -10% που κατέγραψε το προηγούμενο τριήμερο. Σε +1,9% ανέρχεται πλέον η απόδοση του ΧΑ εντός του 2026.

Το business plan της για την περίοδο 2026-2030 παρουσιάζει σήμερα η Τράπεζα Πειραιώς, στο πλαίσιο της Capital Markets Day που διοργανώνει η διοίκηση της τράπεζας στο Λονδίνο. Πέρα από το επιχειρησιακό σχέδιο, το οποίο θέτει την επόμενη φάση των προτεραιοτήτων του οργανισμού, των στόχων απόδοσης και της στρατηγικής δημιουργίας μακροπρόθεσμης αξίας, η προσοχή στρέφεται στις νέες εξαγορές της Πειραιώς με επίκεντρο την Εθνική Ασφαλιστική. Ένας από τους βασικούς στόχους της τράπεζας είναι ο υπερδιπλασιασμός του μερίσματος από 0,4 ευρώ το 2025 σε περίπου 0,8 ευρώ ανά μετοχή το 2030.

Πυκνές είναι οι επιχειρηματικές εξελίξεις, με τη ΔΕΗ και τη Metlen να ανακοινώνουν πριν την έναρξη των σημερινών συναλλαγών τη σύμπραξή τους για την ανάπτυξη έργων αποθήκευσης έως 1.500 MW σε Ρουμανία, Βουλγαρία και Ιταλία, εκ των οποίων τα 1.000 MW αναμένονται να υλοποιηθούν εντός δωδεκαμήνου.

Η Titan ολοκλήρωσε την εξαγορά της τουρκικής Traçim Cement, σε συνέχεια της συμφωνίας που ανακοινώθηκε τον περασμένο Δεκέμβριο. Επιπλέον, έχει υπογραφεί συμφωνία με τον όμιλο Caba Energy, για κοινή συμμετοχή σε φωτοβολταϊκό έργο ισχύος 100 MW που βρίσκεται ήδη υπό κατασκευή, με την Titan να δεσμεύεται ότι θα επενδύσει 34 εκατ. ευρώ για το 50% του έργου.

Η Cenergy Holdings ανακοίνωσε ότι η θυγατρική, Σωληνουργεία Κορίνθου, εξαγόρασε μονάδα παραγωγής σωλήνων ευθείας ραφής βυθιζόμενου τόξου (LSAW) στην Βρετανία, έναντι £10 εκατ. Χθες ο όμιλος γνωστοποίησε τις ετήσιες επιδόσεις του, με τις πωλήσεις να ξεπερνούν το όριο των 2 δισ. ευρώ. Η λειτουργική κερδοφορία ανήλθε σε 348 εκατ. ευρώ (αύξηση +28%) και τα καθαρά κέρδη σε 194 εκατ. ευρώ (αύξηση +39%). Παράλληλα, η διοίκηση της Cenergy πρότεινε τη διανομή μερίσματος 0,26 ευρώ ανά μετοχή (υψηλότερο κατά +86%) για την χρήση 2025.

Τα οικονομικά της αποτελέσματα για την περσινή χρήση θα ανακοινώσει σήμερα η CrediaBank. Όσον αφορά το πρόγραμμα της ερχόμενης εβδομάδας, τα οικονομικά τους μεγέθη θα ανακοινώσουν την Τρίτη (10/3) η Trek Development, την Τετάρτη (11/3) η Σαράντης και την Πέμπτη (12/3) η Aegean και η MIG.

Αύριο (6/3) ανοίγει ο κύκλος των φετινών αξιολογήσεων για την ελληνική οικονομία, με την ετυμηγορία της DBRS. Υπενθυμίζεται ότι ο καναδικός οίκος βαθμολογεί τη χώρα με «BBB» και σταθερό trend. Μία εβδομάδα αργότερα (13/3) θα δώσει τον «χρησμό» της η Moody’s (Baa3 με σταθερό outlook) και στις 20 Μαρτίου θα ακολουθήσει η Scope Ratings («BBB» με θετικό outlook).

Πράσινο το ταμπλό για δεύτερη μέρα

Κέρδη +2,76% σημειώνουν οι τράπεζες, με τον κλαδικό δείκτη να διαπραγματεύεται στις 2.486,04 μονάδες, επιμένοντας ανοδικά μετά το χθεσινό «άλμα» κατά +6,7%. Ο FTSE 25 (υψηλής κεφαλαιοποίησης) ενισχύεται κατά +1,79% στις 5.595,03 μονάδες και ο Mid Cap (μεσαίας κεφαλαιοποίησης) καταγράφει άνοδο +0,46% στις 2.662,37 μονάδες.

Η αξία των συναλλαγών διαμορφώνεται στα 51,46 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 3,09 εκατ. ευρώ αφορούν σε πακέτα. Τζίρο άνω των 12 εκατ. ευρώ κάνουν η Εθνική και η Πειραιώς. Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς ανέρχεται στα 151,18 δισ. ευρώ. Θετικό είναι το πρόσημο για 73 μετοχές, αρνητικό για 26, ενώ 12 τίτλοι παραμένουν αμετάβλητοι.

Στις τραπεζικές μετοχές, η Εθνική ενισχύεται κατά +3,5%, η Alpha Bank κατά +3%, η Πειραιώς κατά +1,9% και η Eurobank κατά +1,6%. Η Τράπεζα Κύπρου κερδίζει +2,2%, η CrediaBank +2,1% και η Optima bank +1,5%.

Στην υψηλή κεφαλαιοποίηση, η Viohalco ξεχωρίζει με κέρδη +3,7% και επιστρέφει πάνω από τα 15 ευρώ, που ανοίγουν εκ νέου τον «δρόμο» προς τα ιστορικά ρεκόρ για τη μετοχή. Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ακολουθεί με άνοδο +3,1%. Κατά τουλάχιστον +2% ενισχύονται η Motor Oil, η ElvalHalcor και η Aegean. Πάνω από +1% κερδίζουν η ΔΕΗ, η Metlen, η Cenergy, η Titan, η Aktor, ο ΔΑΑ, η HELLENiQ ENERGY, η Jumbo και ο ΟΠΑΠ. Στον αντίποδα, η Σαράντης κινείται πτωτικά κατά -1,2%.

Στη μεσαία κεφαλαιοποίηση, ράλι άνω του +3% κάνουν η Austriacard και η Profile. Κέρδη άνω του +2% σημειώνουν η Ελλάκτωρ και η Alter Ego Media. Με άνοδο τουλάχιστον +1% ακολουθούν η Bally’s Intralot, η ΑΒΑΞ, ο ΑΔΜΗΕ, η Intracom Holdings, η Quest, η Autohellas και ο ΟΛΘ. Από την άλλη πλευρά, η Qualco υποχωρεί κατά -2% διορθώνοντας μετά το χθεσινό ανοδικό ξέσπασμα κατά +14,5%. Πάνω από -1% χάνουν η Dimand και η Ideal.

Σε ήπια πτωτικό έδαφος η Wall Street και οι ευρωαγορές

Τα θετικά οικονομικά δεδομένα έδωσαν «ανάσα ανακούφισης» στη Wall Street, με τους επενδυτές να βλέπουν ευκαιρίες αγοράς μετά το sell off με τη λογική του «buy the dip», παρά τον πόλεμο που μαίνεται με το Ιράν. Παράλληλα, έχουν καλλιεργηθεί οι προσδοκίες ότι η ενεργειακή κρίση θα καταλαγιάσει και πως η σύρραξη στη Μέση Ανατολή δεν θα έχει τόσο μεγάλη διάρκεια. Τα παραπάνω είχαν ως αποτέλεσμα να σημειωθούν αξιόλογα κέρδη στην αμερικανική αγορά, η οποία, ωστόσο, αναμένεται να ξεκινήσει σήμερα σε ήπια πτωτικό έδαφος, όπως δείχνουν τα futures των βασικών δεικτών.

Απώλειες καταγράφουν τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, καθώς ο πόλεμος στο Ιράν συνεχίζει να αναστατώνει τους επενδυτές. Στο «ραντάρ» οι ισπανικές μετοχές καθώς η Μαδρίτη βρίσκεται σε σύγκρουση με τον Ντόναλντ Τραμπ, για την άρνησή της να επιτρέψει στις αμερικανικές δυνάμεις να χρησιμοποιήσουν τις βάσεις της για επιθέσεις στο Ιράν. Ο πανευρωπαϊκός Stoxx 600 υποχωρεί κατά -0,3%, ενώ οι υπόλοιποι μεγάλοι δείκτες της Γηραιάς Ηπείρου κινούνται μεταξύ -0,2% και -0,5%. Ο ισπανικός IBEX 35 χάνει -0,3%. Στις ασιατικές αγορές, ο δείκτης Kospi της Νότιας Κορέας «εκτινάχθηκε» κατά +9,6% μετά την χθεσινή βουτιά κατά -12%, στην καλύτερη συνεδρίαση από το 2008.

