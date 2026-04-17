Αυτοί είναι οι νέοι τρόποι ανάληψης μετρητών από τα ΑΤΜ, σιγά-σιγά ξεχάστε τις κάρτες

Αλλάζουν τα δεδομένα, καθώς η Ευρώπη υιοθετεί νέες μεθόδους για την ανάληψη μετρητών από τα ΑΤΜ, οι οποίες αναμένεται να αντικαταστήσουν τη φυσική πιστωτική ή χρεωστική κάρτα στην καθημερινότητά μας.

Ήδη μία μέθοδος που εφαρμόζεται σε χώρες όπως η Γαλλία επιτρέπει την ανάληψη χρημάτων αποκλειστικά μέσω κινητού τηλεφώνου. Τότε ο χρήστης προετοιμάζει τη συναλλαγή από την εφαρμογή της τράπεζας, η οποία δημιουργεί προσωρινούς κωδικούς. Ακολούθως εισάγει αυτούς τους κωδικούς στο ΑΤΜ για να παραλάβει τα χρήματα. Μάλιστα σε ορισμένες περιπτώσεις, η διαδικασία απαιτεί προγραμματισμό μερικές ημέρες νωρίτερα, προσφέροντας αυξημένη ασφάλεια.

Πάντως ήδη γνωστή στην Ελλάδα είναι η χρήση ψηφιακών καρτών μέσω Apple Pay, Google Wallet ή Samsung Pay. Ο χρήστης απλώς πλησιάζει το κινητό ή το έξυπνο ρολόι του στον ανέπαφο αναγνώστη του ΑΤΜ και επιβεβαιώνει τη συναλλαγή με το PIN του, καταργώντας την ανάγκη να έχει μαζί του το πλαστικό σώμα της κάρτας.

Παράλληλα το σύστημα cashback, όπου ο πελάτης πληρώνει ένα ποσό μεγαλύτερο από την αξία των αγορών του και λαμβάνει τη διαφορά σε μετρητά, γνωρίζει μεγάλη άνθηση.

Πλέον το σύνηθες όριο βρίσκεται στα 60 ευρώ. Μια πρόταση από τη Γαλλία προτείνει την αύξηση του ορίου στα 150 ευρώ, προσφέροντας παράλληλα φορολογικά κίνητρα στους εμπόρους για να υιοθετήσουν την υπηρεσία.

Η μελλοντική ευρωπαϊκή οδηγία DSP3 αναμένεται να φέρει ακόμα μεγαλύτερες αλλαγές, καθώς θα επιτρέπει την ανάληψη μετρητών από καταστήματα ακόμη και χωρίς προηγούμενη αγορά προϊόντων, με ανώτατο όριο τα 150 ευρώ. Η πλήρης εφαρμογή αυτού του μέτρου αναμένεται προς το τέλος του 2026.

