Αυτοί είναι τυχεροί αριθμοί του Τζόκερ

Τα λεφτά είναι πολλά!

Αυτοί είναι τυχεροί αριθμοί του Τζόκερ
25 Νοέ. 2025 22:37
Pelop News

Κλήρωση του Τζόκερ σήμερα 25/11/2025 και τα λεφτά ήταν… πολλά! Στην κλήρωση (αριθμός κλήρωσης 2993), οι τυχεροί αριθμοί ήταν οι: 3, 44, 11, 36, 6 και Τζόκερ ο αριθμός 19.

Οι παίκτες του ΤΖΟΚΕΡ μπορούν να συμμετέχουν στην κλήρωση με δύο τρόπους.

Είτε συμπληρώνοντας και καταθέτοντας το δελτίο τους στο πλησιέστερο κατάστημα ΟΠΑΠ είτε μπαίνοντας στο opaponline.gr, όπου μπορούν να καταθέσουν το δελτίο τους διαδικτυακά από όπου κι αν βρίσκονται.

Παράλληλα, έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν και σε ομαδικά δελτία, τόσο στα καταστήματα ΟΠΑΠ όλης της χώρας, όσο και μέσω διαδικτύου.

Έτσι, μοιράζονται το παιχνίδι και τη διασκέδαση, αυξάνοντας τις πιθανότητές τους για κέρδη, καθώς όλα τα ομαδικά δελτία έχουν συμπληρωμένους περισσότερους από 5 αριθμούς.

Κατεβάζεις την εφαρμογή Οpaponline App ή μπαίνεις στο opaponline.gr και το παιχνίδι ξεκινά!

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
22:47 Τραμπ: Στέλνει τον Γουίτκοφ στη Ρωσία, έτοιμος να συναντήσει Ζελένσκι και Πούτιν «σύντομα»
22:45 «Ένιωσα φόβο και τρόμο», γυναίκες περιγράφουν τις στιγμές επίθεσης από άνδρα στον Άλιμο
22:37 Αυτοί είναι τυχεροί αριθμοί του Τζόκερ
22:36 Ο Προμηθέας 2014 έκανε τη δουλειά με τη Σαρωνίδα και ανεβαίνει
22:27 Επισκοπή Ηρακλείου: Ξέσπασε φωτιά σε εργοστάσιο!
22:16 Ντοκουμέντο: Η στιγμή που η 46χρονη φεύγει με το αμάξι από το σπίτι της πεθεράς της αφού τη δολοφόνησε
22:04 Η μεγάλη κλήρωση του Eurojackpot με τα 10 εκατ. ευρώ!
21:57 Πάτρα: Η υποδοχή με λαμπρότητα και κατάνυξη της εικόνας της Παναγίας Εσφαγμένης, ΦΩΤΟ
21:46 Μακρόν: Υπάρχει μια ευκαιρία για διαρκή ειρήνη
21:41 Σκύλος βρέθηκε ζωντανός μέσα σε τσουβάλι σε κάδο απορριμμάτων! Κτηνωδία στη Μεγαλούπολη
21:31 «Θα ευχαριστώ σε όλη μου την ζωή και θα προσεύχομαι για τον δότη που είναι ο φύλακας άγγελος του γιού μου και για την οικογένειά του», συγκινεί η μητέρα του Μάριου
21:21 «Είχα κάνει κι ένα τάμα για τον αδελφό μου. Κατάλαβα εξ αρχής ότι παρέλυσα, ο Θεός δεν είναι τιμωρός», συγκλονίζει ο Γιάννης Δαμιανός
21:11 Από διάσημο μοντέλο, η άλλοτε καλλονή Λόνι Γουίλισον, με μεγάλη περιουσία, άστεγη στους δρόμους να τρώει από τα σκουπίδια
20:53 Σοκάρουν τα νούμερα: Περισσότερες από 19.000 υποθέσεις ενδοοικογενειακής βίας με 47 συλλήψεις ημερησίως κατά μέσον όρο, το δεκάμηνο του 2025
20:42 «Όποιος βουλευτής δεν την ψηφίσει είναι ντροπή του», ο Άδωνις Γεωργιάδης για τη σύμβαση για την ανέγερση Μονάδας Ημερήσιας Νοσηλείας «Νίκος Κούρκουλος» στην Πάτρα
20:31 Πάτρα: Από τα χέρια τεσσάρων μικρών παιδιών άναψε ο Χριστουγεννιάτικος διάκοσμος, ΦΩΤΟ
20:20 «Θεωρούσαν ότι η 46χρονη συμπεριφερόταν περίεργα από το σοκ της», μαρτυρία της δικηγόρου της οικογένειας της 75χρονης που δολοφονήθηκε
20:11 Η βράβευση Φραγκονικολόπουλου από το Υπουργείο Εσωτερικών, Πανελλήνια πρωταθλήματα σκάκι στην Αιγιάλεια
20:00 Καμπανάκι κινδύνου για την Πάτρα
19:50 Ντόναλντ Τραμπ: «Πιστεύω ότι βρισκόμαστε κοντά σε συμφωνία»
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 25/11/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ