Αυτοί «σφυρίζουν» στο Απόλλων-Έσπερος Καλλιθέας

Οι διαιτητές της 8ης αγωνιστικής στη National League 1 και στον 2ο Όμιλο που συμμετέχουν οι ομάδες της ΕΣΚΑ-Η, έχουν ως εξής:

Σάββατο 22/11

Χαλκιοπούλειο 17.00 Έσπερος ΓΣ Λαμίας-Πανελευσινιακός Γαραντζιώτης-Ουσταμπασίδης-Παπαγεωργίου Δ. (Χριστοδούλου)

Αγ. Δημητρίου (Ν) 17.00 Κρόνος Αγ. Δημητρίου-ΑΕ Γλαύκου Εσπέρου Τσαχάκης-Ξυλάς-Τσικριτσάκη (Παπάντος)

ΚΓ Απόλλων 17:00 Απόλλων Πάτρας – ΠΟΚ Έσπερος Κάννης-Τσακιράκη-Μιχέλη (Πίγκας)

Μετς 16.00 Παγκράτι-Εθνικός Λιβαδειάς Σκανδαλάκης-Πετράκης Ι.-Διαμαντής (Φλώρος)

Δ. Βικέλας 18.00 ΑΕ Ν. Κηφισιάς-Ηλυσιακός Ραπτογιάννης-Σκαλτσής-Κουτσοδήμος (Καφετζέλης)

Τρίτη 25/11

Promitheas Park 17.00 ΕΑ Προμηθέας 2014-ΝΟ Σαρωνίδας Λιότσιος-Σκουλαρίκης-Ψύχας (Καράτσαλος)

