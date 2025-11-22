Αυτοί «σφυρίζουν» στο Απόλλων-Έσπερος Καλλιθέας

Οι διαιτητές στην 8η αγωνιστική της National League 1

Αυτοί «σφυρίζουν» στο Απόλλων-Έσπερος Καλλιθέας
22 Νοέ. 2025 16:11
Pelop News

Οι διαιτητές της 8ης αγωνιστικής στη National League 1 και στον 2ο Όμιλο που συμμετέχουν οι ομάδες της ΕΣΚΑ-Η, έχουν ως εξής:

Σάββατο 22/11

Χαλκιοπούλειο 17.00 Έσπερος ΓΣ Λαμίας-Πανελευσινιακός Γαραντζιώτης-Ουσταμπασίδης-Παπαγεωργίου Δ. (Χριστοδούλου)

Αγ. Δημητρίου (Ν) 17.00 Κρόνος Αγ. Δημητρίου-ΑΕ Γλαύκου Εσπέρου Τσαχάκης-Ξυλάς-Τσικριτσάκη (Παπάντος)

ΚΓ Απόλλων 17:00 Απόλλων Πάτρας – ΠΟΚ Έσπερος Κάννης-Τσακιράκη-Μιχέλη (Πίγκας)

Μετς 16.00 Παγκράτι-Εθνικός Λιβαδειάς Σκανδαλάκης-Πετράκης Ι.-Διαμαντής (Φλώρος)

Δ. Βικέλας 18.00 ΑΕ Ν. Κηφισιάς-Ηλυσιακός Ραπτογιάννης-Σκαλτσής-Κουτσοδήμος (Καφετζέλης)

Τρίτη 25/11

Promitheas Park 17.00 ΕΑ Προμηθέας 2014-ΝΟ Σαρωνίδας Λιότσιος-Σκουλαρίκης-Ψύχας (Καράτσαλος)

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
18:43 Για ανθρωποκτονία από αμέλεια κατηγορούνται οι οδηγοί στο δυστύχημα με θύμα την 72χρονη
18:38 Ο Κώστας Ρηγόπουλος και… το δεύτερο σπίτι του
18:31 «Ζούσα με κακοποιητή 30 χρόνια, Ίσως να είχα εμπάθεια στο παιδάκι, αλλά με θώπευσε» λέει η δασκάλα που κατήγγειλε 6χρονο μαθητή
18:27 Ο Προμηθέας πρώτη νίκη στο Gen A Stars U16
18:16 Στη μεγάλη μάχη της Αναστασίας όλοι (μας) δίπλα της! ΦΩΤΟ
18:11 Θέλει να βάλει τρίποντο και στη ΔΕΕΠ (με Κουνάβη) ο Γιάννης Καμπέρος
18:11 «Ζω άθλια, μπαμπά σε παρακαλώ άσε με να φύγω», συγκλονίζει η απόφαση νεαρής να βάλει τέλος στη ζωή της με ιατρικώς υποβοηθούμενη αυτοκτονία
18:01 Η σιωπή που πληγώνει…
18:00 Πάτρα: Το ΠΑΣΟΚ είν’ εδώ, στο Συνεδριακό του Πανεπιστημίου
17:54 Ο Απόλλων μπροστά με +13 στο ημίχρονο με τον Έσπερο Καλλιθέας
17:46 Η ΝΕΠ πάλεψε στο α΄ ημίχρονο, υποκλίθηκε στον ΝΟ Βουλιαγμένης – Φωτογραφίες/δηλώσεις/βίντεο
17:41 Αθηνών-Λαμίας: Μεθυσμένος οδηγός έτρεχε με 230 χλμ! ΒΙΝΤΕΟ
17:31 Γάζα: Τουλάχιστον 7 νεκροί έπειτα από ισραηλινά πλήγματα
17:21 Η Ολυμπιακή Φλόγα θα διανυκτερεύσει στα Καλάβρυτα
17:11 «Οι γιατροί θεώρησαν ότι είναι καλύτερο ο Μάριος να μπει αύριο στο χειρουργείο!»,, η ανάρτηση της μητέρας του
17:00 Η ευλογιά απειλεί και την αγορά, η θανάτωση χιλιάδων ζώων συνεχίζεται στη Δυτική Αχαΐα
16:51 «Οι υποχρεώσεις της ΚΑΕ πρέπει να πληρωθούν από την ΚΑΕ»! Τι σημαίνει για τον ΠΑΟΚ η επιστολή Μυστακίδη;
16:41 Προβληματισμός της Ευρώπης για το σχέδιο Τραμπ, πολλές οι ενστάσεις
16:31 Ολλανδία: Ο στρατός άνοιξε πυρ κατά drones που βρέθηκαν πάνω από αεροπορική βάση
16:21 Γνωστός τράπερ συνελήφθη με ναρκωτικά στην Κηφισιά, αυτά είναι τα στοιχεία του
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 22-23/11/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ