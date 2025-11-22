Αυτοί «σφυρίζουν» στο Απόλλων-Έσπερος Καλλιθέας
Οι διαιτητές στην 8η αγωνιστική της National League 1
Οι διαιτητές της 8ης αγωνιστικής στη National League 1 και στον 2ο Όμιλο που συμμετέχουν οι ομάδες της ΕΣΚΑ-Η, έχουν ως εξής:
Σάββατο 22/11
Χαλκιοπούλειο 17.00 Έσπερος ΓΣ Λαμίας-Πανελευσινιακός Γαραντζιώτης-Ουσταμπασίδης-Παπαγεωργίου Δ. (Χριστοδούλου)
Αγ. Δημητρίου (Ν) 17.00 Κρόνος Αγ. Δημητρίου-ΑΕ Γλαύκου Εσπέρου Τσαχάκης-Ξυλάς-Τσικριτσάκη (Παπάντος)
ΚΓ Απόλλων 17:00 Απόλλων Πάτρας – ΠΟΚ Έσπερος Κάννης-Τσακιράκη-Μιχέλη (Πίγκας)
Μετς 16.00 Παγκράτι-Εθνικός Λιβαδειάς Σκανδαλάκης-Πετράκης Ι.-Διαμαντής (Φλώρος)
Δ. Βικέλας 18.00 ΑΕ Ν. Κηφισιάς-Ηλυσιακός Ραπτογιάννης-Σκαλτσής-Κουτσοδήμος (Καφετζέλης)
Τρίτη 25/11
Promitheas Park 17.00 ΕΑ Προμηθέας 2014-ΝΟ Σαρωνίδας Λιότσιος-Σκουλαρίκης-Ψύχας (Καράτσαλος)
