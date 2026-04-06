Αυτός είναι ο τρόπος που σε περίοδο νηστείας θα καταναλώσουμε σωστά πρωτεΐνη

Διανύουμε τις τελευταίες ημέρες της Σαρακοστής, που είναι μια περίοδος αποχής από τα ζωικά τρόφιμα. Αυτό όμως δημιουργεί συχνά ένα βασικό ερώτημα: «Μπορούμε να καλύψουμε τις ανάγκες μας σε πρωτεΐνη χωρίς κρέας, αυγά και γαλακτοκομικά;»

Με σωστό προγραμματισμό και κατάλληλους συνδυασμούς τροφίμων, η διατροφή κατά τη νηστεία μπορεί να είναι πλήρης και επαρκής σε πρωτεΐνη, ακόμη και χωρίς την κατανάλωση ζωικών προϊόντων.

Η επαρκής πρόσληψη πρωτεΐνης είναι ιδιαίτερα σημαντική, καθώς συμβάλλει:

Στη διατήρηση και αποκατάσταση της μυϊκής μάζας

Στη δομή των οστών

Στη λειτουργία του μεταβολισμού

Στην ενίσχυση του κορεσμού

Στη σωστή λειτουργία του ανοσοποιητικού

Στον σχηματισμό ορμονών και ενζύμων

Νηστίσιμες πηγές πρωτεΐνης:

– Θαλασσινά

Αποτελούν εξαιρετική πηγή πρωτεΐνης υψηλής βιολογικής αξίας, με χαμηλά λιπαρά και σημαντικά θρεπτικά συστατικά, όπως σίδηρο, ψευδάργυρο και βιταμίνη Β12.

Ενδεικτικά περιέχουν:

Μπορούν να ενταχθούν σε γεύματα, όπως:

Κριθαρότο με γαρίδες

Σουπιές με σπανάκι

Χταπόδι με μακαρόνια

Καλαμάρι ψητό με φάβα

Μύδια με πιλάφι

– Όσπρια

Τα όσπρια είναι πλούσια σε πρωτεΐνη, φυτικές ίνες και σίδηρο και αποτελούν την πιο συχνή επιλογή της νηστίσιμης διατροφής. Όταν συνδυάζονται με δημητριακά (όπως ρύζι, ψωμί ή κινόα), παρέχουν όλα τα απαραίτητα αμινοξέα, καλύπτοντας τις ανάγκες του οργανισμού σε «πλήρη» πρωτεΐνη.

Ιδέες κατανάλωσης:

Φακόρυζο

Ρεβίθια με λαχανικά και κινόα

Σαλάτα με όσπρια και πλιγούρι

Μπιφτέκια οσπρίων ή ρεβιθοκεφτέδες

– Σόγια και προϊόντα σόγιας

Η σόγια αποτελεί πλήρη πρωτεΐνη φυτικής προέλευσης, περιέχοντας όλα τα απαραίτητα αμινοξέα.

Καλές επιλογές είναι:

Τόφου σε σαλάτες ή stir-fry

Τέμπε ως εναλλακτική του κρέατος

Κιμάς σόγιας σε μακαρόνια, παστίτσιο ή μπιφτέκια

Ρόφημα σόγιας στο πρωινό

– Ξηροί καρποί & σπόροι

Αποτελούν καλές πηγές φυτικής πρωτεΐνης και «καλών» λιπαρών, αλλά χρειάζεται μέτρο λόγω της υψηλής θερμιδικής τους αξίας.

Μπορούν να καταναλωθούν:

Ως σνακ με φρέσκα ή αποξηραμένα φρούτα

Στο πρωινό με βρώμη

Σε σαλάτες

Ως αλείμματα σε ψωμί ή φρυγανιές

– Διατροφική μαγιά

Αποτελεί μια ενδιαφέρουσα προσθήκη στη νηστεία, με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνη (45-50γρ/100γρ) και συχνά εμπλουτισμένη σε βιταμίνες του συμπλέγματος Β. Προσδίδει μια ευχάριστη «τυρώδη» γεύση σε ζυμαρικά, σαλάτες και λαχανικά.

– Μανιτάρια

Τα μανιτάρια είναι θρεπτικά και γευστικά, αποτελώντας μια καλή εναλλακτική σε συνταγές χωρίς κρέας. Παρέχουν 3-4 γρ. πρωτεΐνης ανά 100γρ και συμβάλλουν στη συνολική πρόσληψη, χωρίς όμως να αποτελούν κύρια πηγή πρωτεΐνης.

Ιδέες κατανάλωσης:

Σε σαλάτες

Αραβική ή τορτίγια με λαχανικά & χούμους

Μουσακάς με κιμά μανιταριών

Τυλιχτό με «γύρο» μανιταριών

Ψητά μανιτάρια με βαλσάμικο και θυμάρι

Συνολικά, τρόφιμα όπως τα όσπρια, τα θαλασσινά, οι ξηροί καρποί και τα προϊόντα σόγιας μπορούν να καλύψουν επαρκώς τις ανάγκες σε πρωτεΐνη κατά την περίοδο της νηστείας, όταν καταναλώνονται σωστά μέσα στην ημέρα.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



