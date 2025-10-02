Αυτός είναι ο τρόπους που πρέπει να μιλάτε στον σκύλο σας για να σας καταλαβαίνει!

Όλες οι σχέσεις βασίζονται στη σωστή επικοινωνία

02 Οκτ. 2025 23:36
Pelop News

Πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι κάθε είδους σχέση είτε φιλική είτε επαγγελματική είτε ερωτική είτε οποιαδήποτε άλλη σχέση για να προχωρήσει και να είναι και οι δύο πλευρές ευχαριστημένες, θα πρέπει να επικοινωνούν σωστά και να κατανοούν η μία την άλλη.

Το ίδιο ισχύει και σε ό,τι αφορά τη σχέση μας με τον σκύλο μας. Για να τον καταλαβαίνουμε και να μας καταλαβαίνει θα πρέπει να έχουμε θέσει γερά θεμέλια ώστε να μην απογοητευόμαστε και να είμαστε και οι δύο χαρούμενοι.

Πώς, όμως, πετυχαίνουμε την επικοινωνία για την οποία μιλάμε με τον καλύτερό μας φίλο;

Δεν είναι τόσο δύσκολο να τα καταφέρουμε, αρκεί να προσπαθούμε να βλέπουμε τα πράγματα από την οπτική γωνία του σκύλου μας, ο οποίος βλέπει τα πράγματα τελείως διαφορετικά από ότι εμείς (σκύλος είναι γαρ). Δεν πρέπει να τον εξανθρωπίζουμε. Μπορεί να είναι το γούνινο παιδί μας και ισότιμο μέλος της οικογένειάς μας, όμως είναι σκύλος και προφανώς θα κάνει σκυλίσια και ίσως ακατανόητα για εμάς πράγματα. Για παράδειγμα, εμείς μπορεί να θεωρούμε αταξία κάτι που έκανε, όμως για εκείνον ήταν απλά μια φυσική αντίδραση σε κάποια – ίσως αγχωτική – κατάσταση.

Άρα, πώς πρέπει να μιλάμε στον σκύλο μας για μας καταλαβαίνει;

● Η γλώσσα του σώματός μας: Ίσως είναι η πιο αποτελεσματική μέθοδος να “μιλήσουμε” στον σκύλο μας. Γενικά, οι σκύλοι δίνουν μεγάλη προσοχή στις εκφράσεις του προσώπου μας, στη στάση του σώματός μας και στον τρόπο που στεκόμαστε και κινούμε το σώμα μας. Οπότε, με το να είμαστε και να δείχνουμε χαλαροί, με το να στεκόμαστε στο ύψος του σκύλου μας και με το να εκπέμπουμε μια ηρεμία, μπορούμε να χτίσουμε μια σχέση εμπιστοσύνης και να πετύχουμε την επικοινωνία που επιζητούμε. Αποφεύγουμε τις απότομες κινήσεις γιατί υπάρχει πιθανότητα να τον τρομάξουμε. Το ίδιο ισχύει και για άγνωστους σκύλους όταν προσπαθούμε να τους πλησιάσουμε. Τους αφήνουμε να μας πλησιάσουν μόνοι τους, να μας μυρίσουν και να μας “εξερευνήσουν” μέχρι να αισθανθούν οικεία.

● Ο τόνος της φωνής μας: Ένα πολύ σημαντικό πράγμα που πρέπει να προσέχουμε είτε μιλάμε στον σκύλο είτε μιλάμε σε κάποιον άλλον άνθρωπο, είναι ο τόνος της φωνής μας. Στην περίπτωσή μας, στην επικοινωνία δηλαδή με τον σκύλο μας, πρέπει να έχουμε στο νου μας, ότι οι τετράποδοι φίλοι μας είναι πολύ ευαίσθητοι στους ήχους. Μπορούν να καταλάβουν τα συναισθήματά μας μόνο και μόνο από τον τόνο της φωνής μας. Επομένως, αν είμαστε αγχωμένοι, θα τους περάσουμε το στρες μας. Το ίδιο και αν είμαστε εκνευρισμένοι ή χαλαροί. Και προφανώς προτιμούν την χαλαρότητα και την ηρεμία από το άγχος και τα νεύρα. Επίσης, καλό είναι να χρησιμοποιούμε μικρές λέξεις που καταλαβαίνει ο σκύλος μας, για να είναι η επικοινωνία μας πιο επιτυχημένη. Για παράδειγμα, οι αγαπημένες του λέξεις όπως “βόλτα” και “φαγητό”, είναι προτιμότερο να χρησιμοποιούνται σε μικρές κοφτές προτάσεις με χαρούμενο τόνο φωνής. Με αυτόν το τρόπο είναι σίγουρο ότι ο σκύλος μας θα κατανοήσει τι είναι αυτό που θέλουμε να του πούμε, καθώς θα του τραβήξουμε την προσοχή.

● Η οπτική επαφή: Το να κοιταζόμαστε με τον σκύλο μας στα μάτια, ενισχύει τον δεσμό μας και κάνει τη μεταξύ μας σχέση ακόμα πιο ισχυρή. Επιπλέον, μέσω της οπτικής επαφής δείχνουμε στο γούνινο παιδί μας ότι έχει όλη την προσοχή και το ενδιαφέρον μας. Ωστόσο, για κάποιους σκύλους η παρατεταμένη οπτική επαφή μπορεί να θεωρηθεί απειλή, οπότε καλό είναι να δίνουμε σημασία στα σημάδια και τις αντιδράσεις.

● Οι εντολές: Όταν υιοθετήσαμε τον σκύλο μας, φροντίσαμε να του μάθουμε κάποιες βασικές εντολές, όπως το “έλα”, το “κάτσε” και το “μείνε”. Οπότε, χρησιμοποιώντας αυτές τις εντολές θα του επιτρέψουμε να κατανοήσει τις προσδοκίες μας πολύ πιο εύκολα και γρήγορα.

● Κουμπιά επικοινωνίας: Σίγουρα κάπου έχετε δει κάποιο βίντεο στο διαδίκτυο με κουμπιά που αν τα πατήσει κάποιος ακούγονται ορισμένες λέξεις όπως “φαγητό”, “βόλτα” ή “παιχνίδι”. Αυτά, λοιπόν, τα κουμπιά τα χρησιμοποιούν οι σκύλοι – μετά από εκπαίδευση – για να δείξουν στον κηδεμόνα τους τι ακριβώς είναι αυτό που θέλουν. Μια δοκιμή αξίζει την προσπάθεια αν θέλουμε να κατανοήσουμε ακόμα περισσότερο τον σκύλο μας.

Συνοψίζοντας

Κανείς δεν είπε ότι η επικοινωνία είναι εύκολη. Απαιτεί θυσίες, χρόνο και υπομονή. Αλλά τελικά αξίζει τον κόπο. Ας προσπαθήσουμε να βρούμε την χρυσή τομή, λοιπόν, για να μπορέσει ο σκύλος μας να μας καταλαβαίνει όταν του μιλάμε. Χρειάζεται προσπάθεια αλλά είναι σίγουρο ότι θα τα καταφέρουμε. Εξάλλου, οι σκύλοι είναι πανέξυπνα πλάσματα!
