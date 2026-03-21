Αυτός ο ξένος τελείωσε για φέτος από τον Παναθηναϊκό

Σοβαρό πρόβλημα για τον Παναθηναϊκό, καθώς ο Μούσα Σισοκό δεν θα ξαναφορέσει τη φανέλα του στο υπόλοιπο του πρωταθλήματος. Και κανεός δεν ξέρει εάν θα παραμείνει στους «πράσινους» τη νέα χρονιά.

Μετά τον ευρωπαϊκό αποκλεισμό από την Μπέτις, ο Παναθηναϊκός επιστρέφει στις υποχρεώσεις του στο πρωτάθλημα, όπου αντιμετωπίζει εκτός έδρας τον Αστέρα Τρίπολης (22/3/2026) για την τελευταία αγωνιστική της κανονικής διάρκειας της Super League.

Με μία μεσημεριανή προπόνηση ολοκληρώθηκε η προετοιμασία των πράσινων για τον αγώνα με τους Αρκάδες και τα νέα ήταν άσχημα από τον Μούσα Σισοκό. Ο Γάλλος χαφ υπέστη θλάση στον ορθό μηριαίο και θα χάσει το υπόλοιπο του πρωταθλήματος.

Τα προβλήματα είναι αρκετά για τον Παναθηναϊκό. Εκτός αποστολής έμεινε ακόμα ο Γιώργος Κάτρης και ο Τιν Γεντβάι. Ο Έλληνας αμυντικός θα υποβληθεί σε μαγνητική λόγω ενοχλήσεων που ένιωσε στο δικέφαλο κατά τη διάρκεια του αγώνα με τη Μπέτις. Θεραπεία, λόγω μυϊκής ενόχλησης έκανε ο Κροάτης αμυντικός.

Ατομικό ακολούθησε ο Κυριόπουλος και θεραπεία ο Πάλμερ – Μπράουν. Απών με άδεια ήταν ο Ντέσερς.

Τέλος, ο Κοντούρης είναι τιμωρημένος και δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής.

Η αποστολή του Παναθηναϊκού: Λαφόν, Τσάβες, Κότσαρης, Καλάμπρια, Τσιριβέγια, Τουμπά, Σιώπης, Τετέι, Σάντσες, Ζαρουρί, Αντίνο, Μπακασέτας, Ίνγκασον, Τσέριν, Σφιντέρσκι, Ταμπόρδα, Παντελίδης, Ερνάντεθ, Κώτσιρας, Τζούριτσιτς, Πάντοβιτς, Κυριακόπουλος, Γιάγκουσιτς.

