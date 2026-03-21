Αυτός ο ξένος τελείωσε για φέτος από τον Παναθηναϊκό

Νοκ-άουτ με θλάση ο Σισικό

Αυτός ο ξένος τελείωσε για φέτος από τον Παναθηναϊκό
21 Μαρ. 2026 15:42
Pelop News

Σοβαρό πρόβλημα για τον Παναθηναϊκό, καθώς ο Μούσα Σισοκό δεν θα ξαναφορέσει τη φανέλα του στο υπόλοιπο του πρωταθλήματος. Και κανεός δεν ξέρει εάν θα παραμείνει στους «πράσινους» τη νέα χρονιά.

Παιχνίδι πρόκληση για τον ΑΟ Αιγιαλέων στο Βραχάτι, εντός ο Ερμής

Μετά τον ευρωπαϊκό αποκλεισμό από την Μπέτις, ο Παναθηναϊκός επιστρέφει στις υποχρεώσεις του στο πρωτάθλημα, όπου αντιμετωπίζει εκτός έδρας τον Αστέρα Τρίπολης (22/3/2026) για την τελευταία αγωνιστική της κανονικής διάρκειας της Super League.

Με μία μεσημεριανή προπόνηση ολοκληρώθηκε η προετοιμασία των πράσινων για τον αγώνα με τους Αρκάδες και τα νέα ήταν άσχημα από τον Μούσα Σισοκό. Ο Γάλλος χαφ υπέστη θλάση στον ορθό μηριαίο και θα χάσει το υπόλοιπο του πρωταθλήματος.

Τα προβλήματα είναι αρκετά για τον Παναθηναϊκό. Εκτός αποστολής έμεινε ακόμα ο Γιώργος Κάτρης και ο Τιν Γεντβάι. Ο Έλληνας αμυντικός θα υποβληθεί σε μαγνητική λόγω ενοχλήσεων που ένιωσε στο δικέφαλο κατά τη διάρκεια του αγώνα με τη Μπέτις. Θεραπεία, λόγω μυϊκής ενόχλησης έκανε ο Κροάτης αμυντικός.

Ατομικό ακολούθησε ο Κυριόπουλος και θεραπεία ο Πάλμερ – Μπράουν. Απών με άδεια ήταν ο Ντέσερς.

Τέλος, ο Κοντούρης είναι τιμωρημένος και δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής.

Η αποστολή του Παναθηναϊκού: Λαφόν, Τσάβες, Κότσαρης, Καλάμπρια, Τσιριβέγια, Τουμπά, Σιώπης, Τετέι, Σάντσες, Ζαρουρί, Αντίνο, Μπακασέτας, Ίνγκασον, Τσέριν, Σφιντέρσκι, Ταμπόρδα, Παντελίδης, Ερνάντεθ, Κώτσιρας, Τζούριτσιτς, Πάντοβιτς, Κυριακόπουλος, Γιάγκουσιτς.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
17:36 Υπόθεση Τσαγκαράκη: Του ασκήθηκε δίωξη για τέσσερα κακουργήματα
17:12 Πέθανε ο ιστορικός παράγοντας του Άρη, Γιώργος Μπουτοβίνος
17:00 Νέος γύρος αντικρουόμενων ανακοινώσεων για ισραηλινό μαχητικό πάνω από το Ιράν
16:51 CIA και Μοσάντ αναζητούν ενδείξεις για τον Μοτζτάμπα Χαμενεΐ – Κενό εξουσίας στο Ιράν
16:43 Τι θα ισχύει την 25η Μαρτίου: Τα αυξημένα μέτρα οδικής ασφάλειας της ΕΛΑΣ σε όλη την Ελλάδα
16:38 Η Βρετανία επιβεβαιώνει αποτυχημένη ιρανική επίθεση στη βάση του Ντιέγκο Γκαρσία
16:32 Νέο πρόγραμμα για αντικατάσταση οχήματος: Ποιοι μπαίνουν και τι κερδίζουν
16:30 Οι 8 τροφές που στηρίζουν σώμα και μυαλό μετά τα 50
16:29 «Ραγιάς δεν ήμουν ούτε είμαι ούτε θα γίνω όπως εσύ !!!», ξέσπασμα Πλακιά και οργίλη απάντηση σε ανώνυμο χρήστη των social
16:20 Θρασύτατοι απατεώνες έκαναν τους τεχνικούς και βούτηξαν από ηλικιωμένη χρυσές λίρες, μετρητά και κοσμήματα
16:10 Η Έλενα Παπαρίζου ξεκαθάρισε τι συμβαίνει με την υγεία της
16:06 Ο λόγος που προφυλακίστηκε ο 19χρονος που ήταν στην Καλαμαριά μαζί με τον 20χρονο το βράδυ της δολοφονίας του
16:04 Προμηθέας-Κολοσσός live από το pelop.gr – Φωτογραφίες/δηλώσεις
15:54 Διαδικτυακή μετάδοση του ντέρμπι της ΑΕ Γλαύκου Έσπερου με τον Εθνικό Λιβαδειάς
15:46 Θανάσης Κοντάκος για ΝΕΠ: «Δουλειά για την πρόκριση στην 8άδα»
15:43 Η συγκίνηση της Ευαγγελίας Μουμούρη για τον ρόλο της στο «Ριφιφί»
15:42 Αυτός ο ξένος τελείωσε για φέτος από τον Παναθηναϊκό
15:38 Νομοσχέδιο-εξπρές στη Γερμανία για ψεύτικες εικόνες, βίντεο και ψηφιακή κακοποίηση
15:36 Ο Προμηθέας με Κολοσσό για να χτίσει σερί μπροστά στο κοινό του
15:36 Στο Μαξίμου οι Έλληνες που επέστρεψαν από τη Μέση Ανατολή με τα κατοικίδιά τους – Το μήνυμα Μητσοτάκη για την ειδική αποστολή
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
