Αυτούς επέλεξε ο ΣΚΑΪ στη...θέση της Τατιάνας Στεφανίδου

Σε…παλιά δοκιμασμένη συνταγή πάει ο ΣΚΑΪ μετά το κόψιμο του «Power Talk» της Τατιάνας Στεφανίδου, που έκανε αποκαρδιωτικά νούμερα τηλεθέασης.

Όπως φαίνεται στην ιστοσελίδα του ΣΚΑΪ, από Δευτέρα έως και Παρασκευή θα προβάλλονται παλιές ελληνικές ταινίες.

Σημειώνεται ότι η εν λόγω επιλογή έχει μηδενικό κόστος και συνήθως φέρνει αρκετούς τηλεθεατές, κάτι που δεν έκανε η νέα εκπομπή της Τατιάνας.

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



