Αγανάκτηση από τις οικογένειες θυμάτων στο Μάτι ενόψει της συζήτησης για την αναστολή ποινής του Γιάννη Καπάκη

Σήμερα, Δευτέρα 1 Δεκεμβρίου, συζητείται στο Τριμελές Εφετείο Πλημμελημάτων η αίτηση αναστολής της ποινής του πρώην γενικού γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, Γιάννη Καπάκη, ο οποίος έχει καταδικαστεί για την τραγωδία στο Μάτι. Οι οικογένειες των θυμάτων εκφράζουν έντονη αγανάκτηση, επισημαίνοντας ότι τα δικά τους αιτήματα προς τη Δικαιοσύνη απορρίφθηκαν, ενώ καλούνται ξανά να παραστούν σε μια «βασανιστική», όπως τη χαρακτηρίζουν, διαδικασία χωρίς προοπτική απονομής δικαίου.

Όπως υπενθυμίζουν, στις 28 Ιανουαρίου 2026 αναμένεται η συζήτηση στον Άρειο Πάγο των αιτήσεων τριών εκ των τεσσάρων καταδικασθέντων, καθώς και του κατηγορούμενου για εμπρησμό. Παράλληλα, οι ίδιοι έχουν λάβει κλήσεις για να παραστούν σε μία ακόμη χρονοβόρα εξέταση, επισημαίνοντας πως η απόρριψη των δικών τους προσφυγών «δεν αφήνει περιθώρια για πραγματική δικαίωση».

Τον Ιούνιο του 2025, ο κ. Καπάκης καταδικάστηκε σε πέντε χρόνια φυλάκιση χωρίς αναστολή για τη μεγαλύτερη τραγωδία σε καιρό ειρήνης που γνώρισε η χώρα, τον Ιούλιο του 2018. Ωστόσο, όπως υπογραμμίζουν οι οικογένειες των θυμάτων, η καταδίκη του περιορίστηκε αποκλειστικά στη μη έγκαιρη ενημέρωση φορέων και κατοίκων, παρότι ως γενικός γραμματέας Πολιτικής Προστασίας είχε νευραλγικές ευθύνες σε όλο το φάσμα της πρόληψης και διαχείρισης κρίσεων.

Μεταξύ των σημείων που επισημαίνονται στην ανακοίνωση περιλαμβάνονται:

– απουσία επαρκών μέτρων πρόληψης και διαχείρισης συμβάντων,

– έλλειψη αποτελεσματικού συντονισμού,

– καθυστερημένες ή ανεπαρκείς ειδοποιήσεις προς τους κατοίκους,

– μη λήψη έγκαιρων μέτρων προστασίας ή εκκένωσης.

Οι οικογένειες σχολιάζουν με πικρία πως «η Δικαιοσύνη έκρινε ότι καλώς έπραξε», εφόσον καταδίκασε τον πρώην γγ μόνο για μία από τις ευθύνες που του αποδίδονται. «Απορούμε ακόμη γιατί το ποσοστό εμπιστοσύνης των πολιτών προς το δικαστικό σύστημα παραμένει χαμηλό;» αναφέρουν χαρακτηριστικά.

Στην ανακοίνωση υπενθυμίζεται επίσης μία από τις τότε δηλώσεις του κ. Καπάκη, στην Επιτροπή Περιφερειών της Βουλής, στις 7 Ιουνίου 2018:

«Η χώρα μας διαθέτει έναν δασοπυροσβεστικό μηχανισμό που ελάχιστες χώρες διαθέτουν. Ένα εξαιρετικό δίκτυο, ειδικά στην Αττική και τα περιαστικά δάση, όπου η φωτιά σβήνεται με ένα-δύο οχήματα και με κινητοποίηση του πρώτου εναέριου μέσου».

Οι οικογένειες σημειώνουν πως τα γεγονότα που ακολούθησαν διέψευσαν τραγικά αυτή την εικόνα.

