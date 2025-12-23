Αγανάκτηση μεταφορέων για τα μπλόκα: «Τα δρομολόγια διπλασιάστηκαν – Στα όρια οι οδηγοί»

Σοβαρές αντιδράσεις και έντονη αγανάκτηση εκφράζουν ιδιοκτήτες και οδηγοί φορτηγών οχημάτων για την κατάσταση που επικρατεί στο εθνικό οδικό δίκτυο εξαιτίας των αγροτικών μπλόκων. Οι πολύωρες καθυστερήσεις και οι αναγκαστικές παρακάμψεις έχουν μετατρέψει δρομολόγια διάρκειας 5–6 ωρών σε ταξίδια που ξεπερνούν ακόμη και τις 10–15 ώρες, με αποτέλεσμα την εκτόξευση του κόστους μεταφοράς και τη σωματική εξάντληση των οδηγών.

Παρά τις δυσκολίες, οι μεταφορείς διαβεβαιώνουν ότι συνεχίζουν να στηρίζουν την τροφοδοσία της αγοράς και καθησυχάζουν τους καταναλωτές πως δεν αναμένονται ελλείψεις προϊόντων, ακόμη και ενόψει των εορτών. Ωστόσο, τονίζουν ότι η κατάσταση έχει φτάσει στα όριά της, με σοβαρές οικονομικές και λειτουργικές επιπτώσεις για τον κλάδο.

Κίνδυνοι από εξαντλητικά ωράρια και παρακαμπτήριες οδούς

Όπως επισημαίνουν, οι πολύωρες διαδρομές σε ακατάλληλες παρακαμπτήριες οδούς αυξάνουν σημαντικά τον κίνδυνο ατυχημάτων, ενώ παράλληλα δημιουργούν σοβαρό πρόβλημα συμμόρφωσης με τα νόμιμα ωράρια οδήγησης. Αν συνεχιστεί η παρούσα κατάσταση, προειδοποιούν ότι θα αναγκαστούν να μετακυλίσουν το αυξημένο κόστος στους πελάτες τους, κάτι που –όπως σημειώνουν– μέχρι στιγμής έχουν αποφύγει.

Δύο θανατηφόρα τροχαία σε Αμφίκλεια και Άρτα

Ιδιαίτερα ανησυχητικές είναι οι αναφορές του προέδρου του Πανελληνίου Συνδικάτου Χερσαίων Εμπορευματικών Μεταφορών, κ. Παναγιώτη Τεγρέλλη, ο οποίος κάνει λόγο για δύο θανατηφόρα τροχαία δυστυχήματα τις τελευταίες ημέρες, στην Αμφίκλεια και στην Άρτα. Όπως επισημαίνει, τα δυστυχήματα συνδέονται με την αυξημένη κυκλοφορία βαρέων οχημάτων σε δευτερεύοντες δρόμους, λόγω των αποκλεισμών στο εθνικό δίκτυο.

Παράλληλα, τονίζει ότι οι οδηγοί βρίσκονται αντιμέτωποι με τον κίνδυνο επιβολής αυστηρών προστίμων, καθώς τα μπλόκα οδηγούν σε υπέρβαση του ανώτατου επιτρεπόμενου ορίου οδήγησης, που είναι οι 8 ώρες. «Δεν υπάρχουν ούτε οι υποδομές στάθμευσης ούτε οι φυσικές αντοχές για να αντέξει ένας οδηγός τέτοιες συνθήκες», σημειώνει χαρακτηριστικά.

Ο κ. Τεγρέλλης αναφέρεται επίσης στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν φορτηγά οχήματα προερχόμενα από το εξωτερικό, τα οποία ακινητοποιούνται σε σημεία ελέγχου, όπως στον Προμαχώνα, επιβαρύνοντας περαιτέρω τη λειτουργία της εφοδιαστικής αλυσίδας.

«Λάθος ο τρόπος διεκδίκησης»

Οι μεταφορείς δηλώνουν ότι σέβονται τα αιτήματα των αγροτών, ωστόσο εκφράζουν την άποψη ότι ο τρόπος διεκδίκησής τους είναι λανθασμένος, καθώς δημιουργεί σοβαρά προβλήματα στην ομαλή λειτουργία της αγοράς και εγκυμονεί κινδύνους για την οδική ασφάλεια.

Αιχμές και προς την Τροχαία – Ζητούν άμεσες λύσεις

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Φορτηγών Αυτοκινητιστών Ελλάδος, κ. Απόστολος Κενανίδης, ασκεί κριτική και στη στάση της Τροχαίας, σημειώνοντας ότι σε αρκετές περιπτώσεις επιτρέπεται η διέλευση από παλαιές εθνικές οδούς μόνο στα Ι.Χ., ενώ τα βαρέα οχήματα υποχρεώνονται σε παρακάμψεις εκατοντάδων χιλιομέτρων.

Αναφερόμενος στην απόφαση να επιτραπεί σήμερα μία λωρίδα κυκλοφορίας στο εθνικό οδικό δίκτυο, εκφράζει επιφυλάξεις για το κατά πόσο διασφαλίζεται η ασφάλεια των μετακινήσεων. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η διαδρομή Θεσσαλονίκη–Καβάλα, όπου λόγω μπλόκου στη Μουσθένη τα φορτηγά κατευθύνονται μέσω Σερρών, αυξάνοντας σημαντικά τον χρόνο και το κόστος μεταφοράς.

Οι μεταφορείς ζητούν άμεσες παρεμβάσεις και ουσιαστικές λύσεις, ώστε να αποφευχθεί περαιτέρω επιβάρυνση του κλάδου, να διασφαλιστεί η ομαλή κυκλοφορία στο οδικό δίκτυο και, κυρίως, να προστατευθεί η ασφάλεια οδηγών και πολιτών.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



