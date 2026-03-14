Αγαπηδάκη για τη μάχη με την παχυσαρκία: Από τα 108 στα 56 κιλά χωρίς φάρμακα

Σε μια προσωπική εξομολόγηση προχώρησε η Ειρήνη Αγαπηδάκη, μιλώντας για τη δύσκολη και διαρκή μάχη που έδωσε με την παχυσαρκία. Η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας συνέδεσε τη δική της εμπειρία με το ευρύτερο μήνυμα ότι η παχυσαρκία είναι χρόνια υποτροπιάζουσα νόσος, την ώρα που το υπουργείο έχει ήδη ενεργοποιήσει πρόγραμμα για 30.000 δικαιούχους με δωρεάν φροντίδα και φαρμακευτική υποστήριξη.

14 Μαρ. 2026 18:24
Για τη δική της προσωπική διαδρομή απέναντι στην παχυσαρκία μίλησε η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη, περιγράφοντας τη δυσκολία της προσπάθειας που έκανε στο παρελθόν για να χάσει βάρος, σε μια περίοδο κατά την οποία -όπως είπε- δεν υπήρχαν τα φάρμακα που διατίθενται σήμερα για την αντιμετώπιση της νόσου.

Η κ. Αγαπηδάκη υπογράμμισε ότι η παχυσαρκία δεν είναι μια κατάσταση που «τελειώνει» οριστικά, αλλά μια χρόνια και υποτροπιάζουσα νόσος, με την οποία, όπως ανέφερε, εξακολουθεί να ζει. Όπως είπε, έχει υπάρξει παχύσαρκη στο παρελθόν και γνωρίζει από προσωπική εμπειρία πόσο απαιτητική είναι αυτή η διαδρομή, σημειώνοντας ότι χρειάστηκε αυστηρή προσπάθεια για να φτάσει από τα 108 στα 56 κιλά χωρίς φαρμακευτική βοήθεια. Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι ακόμη και σήμερα δεν θεωρεί πως έχει λυθεί οριστικά το ζήτημα, καθώς γνωρίζει ότι, αν χαλαρώσει, ο κίνδυνος επανεμφάνισης του προβλήματος είναι υπαρκτός.

Μέσα από την εξομολόγησή της επιχείρησε να στείλει μήνυμα σε όσους βρίσκονται στην ίδια μάχη, επισημαίνοντας ότι η φαρμακευτική υποστήριξη μπορεί να αποτελέσει σημαντικό εργαλείο, όχι όμως μια «μαγική» λύση που λειτουργεί από μόνη της, χωρίς αλλαγή συνηθειών και χωρίς σταθερή προσπάθεια.

Η αναφορά της συνδέεται και με το πρόγραμμα αντιμετώπισης της παχυσαρκίας που έχει ήδη ενεργοποιηθεί από το υπουργείο Υγείας. Σύμφωνα με τις επίσημες ανακοινώσεις του υπουργείου, το πρόγραμμα αφορά συνολικά 30.000 δικαιούχους και περιλαμβάνει δωρεάν ιατρική επίσκεψη, διατροφική συμβουλευτική, φαρμακευτική αγωγή και επαναληπτική παρακολούθηση, με στόχο τη σταδιακή απώλεια βάρους και τη μακροχρόνια διαχείρισή του. Οι πρώτες αποστολές SMS προς τους ωφελούμενους ξεκίνησαν στις 23 Δεκεμβρίου 2025, ενώ δικαιούχοι είναι άτομα με ΔΜΣ άνω του 40 ή από 37 έως 40 με σχετικές συννοσηρότητες.


