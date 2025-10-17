Αγαπηδάκη: Η παραπληροφόρηση για τα εμβόλια αποτελεί σοβαρή απειλή

Η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας, Ειρήνη Αγαπηδάκη, συμμετείχε ως κεντρική ομιλήτρια στην ημερίδα του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου με θέμα «Εμβόλια: Ασφάλεια, Καινοτομία & Οικονομική Υπεραξία στο Δημόσιο Σύστημα Υγείας».

Η κ. Αγαπηδάκη τόνισε ότι η παραπληροφόρηση γύρω από τα εμβόλια έχει εξελιχθεί σε σοβαρή απειλή για τη δημόσια υγεία, αναφέροντας ότι «ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας μιλά για μια νέα πανδημία – την πανδημία των fake news». Η δυσκολία των πολιτών να διακρίνουν την αλήθεια από την ψευδή πληροφορία καθιστά απαραίτητη τη συνεχή ενημέρωση και την επιστημονική στήριξη.

Στο πλαίσιο αυτό, ανακοίνωσε τη δημιουργία του «Γραφείου Εντοπισμού και Αντιμετώπισης Fake News για Θέματα Δημόσιας Υγείας» στον ΕΟΔΥ, που θα λειτουργεί ως μόνιμος μηχανισμός παρακολούθησης, αξιολόγησης και διάδοσης έγκυρης πληροφόρησης. Το γραφείο θα εκδίδει εβδομαδιαίο δελτίο ενημέρωσης για τα fake news, διαθέσιμο σε επαγγελματίες υγείας, δημοσιογράφους και πολίτες, παράλληλα με το τακτικό επιδημιολογικό δελτίο του Οργανισμού.

Η αναπληρώτρια υπουργός υπενθύμισε τη σημασία των εμβολιασμών, επισημαίνοντας ότι αποτελούν μια από τις πιο αποτελεσματικές παρεμβάσεις δημόσιας υγείας, προστατεύοντας τη ζωή και την ποιότητα ζωής των πολιτών. Παράλληλα, τόνισε την ανάγκη ψηφιακών εργαλείων και μεταρρυθμίσεων, όπως το Ψηφιακό Βιβλιάριο Υγείας και ο Ηλεκτρονικός Φάκελος Υγείας, για την παρακολούθηση της εμβολιαστικής κάλυψης και την προστασία των πιο ευάλωτων ομάδων.

Τέλος, η κ. Αγαπηδάκη υπογράμμισε την ανάγκη ενίσχυσης του εγγραμματισμού υγείας (health literacy), επισημαίνοντας τον ρόλο των φαρμακοποιών και των επαγγελματιών υγείας στην εκπαίδευση και την υποστήριξη των πολιτών για σωστές αποφάσεις υγείας.

