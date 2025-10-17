Αγαπηδάκη: Η παραπληροφόρηση για τα εμβόλια αποτελεί σοβαρή απειλή

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας προειδοποιεί για «πανδημία fake news». Στοχευμένη ενημέρωση για την προστασία της δημόσιας υγείας

Αγαπηδάκη: Η παραπληροφόρηση για τα εμβόλια αποτελεί σοβαρή απειλή
17 Οκτ. 2025 8:52
Pelop News

Η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας, Ειρήνη Αγαπηδάκη, συμμετείχε ως κεντρική ομιλήτρια στην ημερίδα του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου με θέμα «Εμβόλια: Ασφάλεια, Καινοτομία & Οικονομική Υπεραξία στο Δημόσιο Σύστημα Υγείας».

Η κ. Αγαπηδάκη τόνισε ότι η παραπληροφόρηση γύρω από τα εμβόλια έχει εξελιχθεί σε σοβαρή απειλή για τη δημόσια υγεία, αναφέροντας ότι «ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας μιλά για μια νέα πανδημία – την πανδημία των fake news». Η δυσκολία των πολιτών να διακρίνουν την αλήθεια από την ψευδή πληροφορία καθιστά απαραίτητη τη συνεχή ενημέρωση και την επιστημονική στήριξη.

Στο πλαίσιο αυτό, ανακοίνωσε τη δημιουργία του «Γραφείου Εντοπισμού και Αντιμετώπισης Fake News για Θέματα Δημόσιας Υγείας» στον ΕΟΔΥ, που θα λειτουργεί ως μόνιμος μηχανισμός παρακολούθησης, αξιολόγησης και διάδοσης έγκυρης πληροφόρησης. Το γραφείο θα εκδίδει εβδομαδιαίο δελτίο ενημέρωσης για τα fake news, διαθέσιμο σε επαγγελματίες υγείας, δημοσιογράφους και πολίτες, παράλληλα με το τακτικό επιδημιολογικό δελτίο του Οργανισμού.

Η αναπληρώτρια υπουργός υπενθύμισε τη σημασία των εμβολιασμών, επισημαίνοντας ότι αποτελούν μια από τις πιο αποτελεσματικές παρεμβάσεις δημόσιας υγείας, προστατεύοντας τη ζωή και την ποιότητα ζωής των πολιτών. Παράλληλα, τόνισε την ανάγκη ψηφιακών εργαλείων και μεταρρυθμίσεων, όπως το Ψηφιακό Βιβλιάριο Υγείας και ο Ηλεκτρονικός Φάκελος Υγείας, για την παρακολούθηση της εμβολιαστικής κάλυψης και την προστασία των πιο ευάλωτων ομάδων.

Τέλος, η κ. Αγαπηδάκη υπογράμμισε την ανάγκη ενίσχυσης του εγγραμματισμού υγείας (health literacy), επισημαίνοντας τον ρόλο των φαρμακοποιών και των επαγγελματιών υγείας στην εκπαίδευση και την υποστήριξη των πολιτών για σωστές αποφάσεις υγείας.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
9:16 Το βίντεο που έγινε viral στο TikTok και η μεγάλη ανησυχία τη Μπέλα Χαντίντ με τα φτερά 22 κιλών!
9:06 Τραμπ: Νέες επαφές με Ζελένσκι-Πούτιν για την Ουκρανία με οδηγό τη Λωρίδα της Γάζας
8:58 «Ιθάκη»: Το νέο βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα, πότε κυκλοφορεί
8:56 Μεγάλη φωτιά σε επιχείρηση κατεψυγμένων στην Κέρκυρα ΒΙΝΤΕΟ
8:52 Αγαπηδάκη: Η παραπληροφόρηση για τα εμβόλια αποτελεί σοβαρή απειλή
8:45 Φρίκη για Λευκορωσίδα: Τη σκότωσαν για να πάρουν τα όργανά της! Της είχαν υποσχέθηκαν δουλειά ως μοντέλο στην Ταϊλάνδη
8:43 Φορολογικές υποχρεώσεις: «Καυτό» τρίμηνο για νοικοκυριά και επιχειρήσεις
8:32 Τραγωδίες στην άσφαλτο: Τέσσερις νεκροί σε δύο θανατηφόρα τροχαία νωρίς το πρωί της Παρασκευής σε Αφίδνες και Αθηνών-Κορίνθου ΦΩΤΟ
8:24 Τα πρόστιμα «φωτιά» για τους πρατηριούχους για μη συμμετοχή στο Μητρώο Δεξαμενών και Εγκαταστάσεων Πωλητών Πετρελαίου Θέρμανσης
8:19 Μητσοτάκης:Τηλεδιάσκεψη με τους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος
8:13 Εορτολόγιο: Γιορτάζει σήμερα κάποιος με σπάνιο όνομα; Μάθετε εδώ!
8:10 Σάλος: στη Βραζιλία έπιασαν στα «πράσα» ημίγυμνο ιερέα με αρραβωνιαστικιά πιστού! ΦΩΤΟ-ΒΙΝΤΕΟ
7:57 Τουρκία: Θέλει να παίξει ρόλο στην κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στη Λωρίδα της Γάζας
7:54 Τέλη κυκλοφορίας 2026: Πότε ανεβαίνουν στο myCAR, αναλυτικά τα ποσά, ποια τα πρόστιμα αν… ξεχαστείτε
7:50 Σοκ, πέθανε ο θρύλος της ροκ Έις Φρέιλι!
7:43 Κρήτη: Σεισμός 4,1 Ρίχτερ κοντά στα Φαλάσαρνα
7:41 Νέος ισχυρός σεισμός στις νότιες Φιλιππίνες
7:34 Δύο νεκροί σε καραμπόλα τριών οχημάτων στις Αφίδνες – Διακοπή κυκλοφορίας στον παράδρομο της Εθνικής Αθηνών-Λαμίας
7:23 Χειμωνιάζει ο καιρός: Έρχεται νέα κακοκαιρία από τα δυτικά, ισχυρές βροχές και καταιγίδες έως τη Δευτέρα, η πρόγνωση για την Πάτρα
7:13 Τραγικό δυστύχημα στην Αθηνών–Κορίνθου: Νεκρός μοτοσικλετιστής μετά από σύγκρουση με φορτηγό
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 17/10/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ