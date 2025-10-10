Αγιασμός με μήνυμα ελπίδας στο Σωφρονιστικό Κατάστημα Πάτρας – Η εκπαίδευση ως δεύτερη ευκαιρία στη ζωή

Σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης τελέστηκε ο αγιασμός για τη νέα σχολική χρονιά στο 2ο Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Πάτρας και στο Δημοτικό Σχολείο Αγίου Στεφάνου, που λειτουργούν εντός του Σωφρονιστικού Καταστήματος Πάτρας. Μια τελετή που υπενθύμισε πως η γνώση μπορεί να γίνει γέφυρα επανένταξης και ελπίδας.

10 Οκτ. 2025 12:20
Pelop News

Σε ατμόσφαιρα κατάνυξης και συγκίνησης πραγματοποιήθηκε ο αγιασμός για τη νέα σχολική χρονιά στο 2ο Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Πάτρας και στο Δημοτικό Σχολείο Αγίου Στεφάνου, που λειτουργούν εντός του Σωφρονιστικού Καταστήματος Πάτρας.

Την τελετή τέλεσε ο πατήρ Σωτήριος Μανέτας, εκπρόσωπος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Πατρών κ. Χρυσοστόμου, ο οποίος μετέφερε τις ευχές και τις ευλογίες του Μητροπολίτη, ευχόμενος στους εκπαιδευόμενους δύναμη, φώτιση και δημιουργικότητα.

Παρόντες στην τελετή ήταν, μεταξύ άλλων, ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας κ. Νικόλαος Δελέγκος, ο Διευθυντής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας κ. Νικόλαος Κλάδης, ο Γενικός Γραμματέας του Συλλόγου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πάτρας κ. Νικόλαος Θεοδωρόπουλος, καθώς και ο Διευθυντής του Σωφρονιστικού Καταστήματος Πάτρας κ. Αντώνης Ζήκος, η Υπεύθυνη Εκπαιδευτικών Θεμάτων κ. Ρουμπίνη Γιαννάρου και η Κοινωνική Λειτουργός κ. Κατερίνα Γουργουρίνη.

Κατά τον χαιρετισμό του, ο Διευθυντής Δομών Εκπαίδευσης του Σ.Κ. Πατρών κ. Μιχάλης Καραγεωργίου αναφέρθηκε στο πολυεπίπεδο έργο που επιτελείται στο Κατάστημα, τονίζοντας τη σημασία της εκπαίδευσης και της κατάρτισης των κρατουμένων ως θεμελιωδών βημάτων για την κοινωνική τους επανένταξη.

Στο Σωφρονιστικό Κατάστημα λειτουργούν δύο αυτόνομες σχολικές μονάδες —το 2ο Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Πάτρας και το Δημοτικό Σχολείο Αγίου Στεφάνου— προσφέροντας στους εκπαιδευόμενους τη δυνατότητα να ολοκληρώσουν τη βασική τους εκπαίδευση και να αποκτήσουν νέες δεξιότητες. Παράλληλα, υποστηρίζονται μαθητές Λυκείου, καθώς και φοιτητές που σπουδάζουν στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο και σε άλλα πανεπιστημιακά ιδρύματα.

Με τη συνεργασία της ΔΥΠΑ και άλλων φορέων, υλοποιούνται επίσης προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης που προσφέρουν στους συμμετέχοντες ουσιαστικά εφόδια για το μέλλον τους.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στην πολύτιμη στήριξη του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης κ. Νικόλαου Δελέγκου, του Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας κ. Νικόλαου Κλάδη, του Συλλόγου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πάτρας και της Διεύθυνσης του Σωφρονιστικού Καταστήματος, που στηρίζουν σταθερά κάθε εκπαιδευτική προσπάθεια εντός των φυλακών.

Η τελετή ολοκληρώθηκε μέσα σε ιδιαίτερα φορτισμένο κλίμα, με κοινή ευχή όλων η νέα σχολική χρονιά να συνεχίσει να προσφέρει φως, ελπίδα και προοπτική σε ανθρώπους που κάνουν ένα νέο ξεκίνημα — αποδεικνύοντας πως η εκπαίδευση μπορεί να μεταμορφώσει ζωές, ακόμη και πίσω από τα κάγκελα.
