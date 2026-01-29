Αγιος Γεώργιος Νηλείας: Το ησυχαστήριο του Πηλίου

Η σημερινή μας επιλογή είναι ένας, για τους περισσότερους, άγνωστος προορισμός στη Μαγνησία γι’ αυτό και έχει χαρακτηριστεί το «Ησυχαστήριο του Πηλίου».

Ο λόγος για τον Αγιο Γεώργιο Νηλείας, ο οποίος είναι χτισμένος σε υψόμετρο 620 μέτρων, κάτω ακριβώς από την κορυφή Σχιντζουράβλι.

Παρά ταύτα είναι εύκολα προσβάσιμος από τον Βόλο, από τον οποίο απέχει μόλις 20 λεπτά οδήγησης (21,7 χιλιόμετρα). Η ιστορία του χάνεται στον 15ο-16ο αιώνα (φλωρεντινός χάρτης του 1570 τον εντοπίζει ήδη εκεί), με την παράδοση να λέει ότι τον θεμελίωσαν βοσκοί της περιοχής, ύστερα από θαυματουργή ανακάλυψη εικόνας του Αγίου Γεωργίου.

Το σίγουρο είναι ότι, από εκεί και πέρα, το χωριό γνώρισε ραγδαία ανάπτυξη χάρη στις ελιές και στα μήλα του, φτάνοντας να αποτελέσει και έδρα τοπικού βοεβόδα, από καιρό σε καιρό. Η οικονομική ευρωστία του Αγίου Γεωργίου Νηλείας τον κατέστησε πνευματικό κέντρο κατά τον 19ο αιώνα, καθώς ξέρουμε ότι λειτουργούσαν εκεί σχολείο «κοινών γραμμάτων» αρρένων, Παρθεναγωγείο, καθώς και το λεγόμενο Ελληνικό Σχολείο. Αλλά η αύξηση του πληθυσμού δημιούργησε μεγάλο δημογραφικό πρόβλημα. Ετσι, ως τις αρχές του 20ού αιώνα πολλοί Αϊγιωργίτες βρέθηκαν ξενιτεμένοι στην Αίγυπτο, στην Οδησσό ή στην Κωνσταντινούπολη, όπου δημιούργησαν μεγάλες περιουσίες. Το χωριό παράκμασε μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Σήμερα έχει μόνιμο πληθυσμό 142 κατοίκων (σύμφωνα με την απογραφή του 2011).

Εναρμονισμένος με τη γενικότερη εικόνα του Πηλίου, ο Άγιος Γεώργιος Νηλείας διαθέτει κάμποσες καλές επιλογές για διαμονή. Ανάμεσά τους, ξεχωρίζει το «Αρχοντικό Βογιατζόπουλου», ένας οικογενειακός ξενώνας διαμορφωμένος σε νεοκλασικό κτίριο των αρχών του 20ού αιώνα, με ωραία θέα στον Παγασητικό Κόλπο.

Παρά την εγγύτητά του με τον Βόλο, αν βρεθείτε χειμώνα στον Αγιο Γεώργιο Νηλείας και θέλετε να χαλαρώσετε, κρατώντας αποστάσεις από την πολυκοσμία, μπορείτε να απολαύσετε τη γύρω περιοχή δίχως να χρειαστεί να επισκεφθείτε την πρωτεύουσα της Μαγνησίας.

Αν περπατήσετε στο χωριό, θα διαπιστώσετε ότι βρίσκεται σε ένα πανέμορφο φυσικό τοπίο, πλούσιο σε ρυάκια και δάση από οξιές, καστανιές, μηλιές και αχλαδιές. Στη διαδρομή θα συναντήσετε πολλές πέτρινες βρύσες, θα σταθείτε στην κεντρική πλατεία με τα πλακόστρωτα καλντερίμια και τον αιωνόβιο πλάτανο, θα θαυμάσετε όμως και τα νεοκλασικά σπίτια που διατηρούνται από τον 19ο αιώνα, αποτελώντας δείγματα της πηλιορείτικης τεχνοτροπίας.

